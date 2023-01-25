Thư kí riêng của chồng báo có thai rồi đến nhà ăn vạ, chẳng nhiều lời giải thích, tôi lấy ra tờ chứng nhận rồi cười mỉm khiến cô ả tái xám mặt vội ‘chuồn’ gấp

Tâm sự 25/01/2023 10:58

Tôi thiết nghĩ sao cô ta dám đến đây để lừa thế nhỉ, gan cô ta to đến cỡ nào. Vậy nên, tôi thẳng thừng làm điều này.

Cô thư kí đặt tờ giấy siêu âm trên bàn rồi tuyên bố dõng dạc: “Là con của anh Q đấy ạ”.

20 năm trước, vợ chồng tôi bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Thứ chúng tôi có lúc đó là niềm tin và tình yêu. Cuộc sống kham khổ, có lúc cùng ăn một gói mì hay chui rúc trong căn nhà trọ chật hẹp nhưng chúng tôi chưa bao giờ hết yêu nhau.

Nhờ sự cố gắng không ngừng và vận may, việc kinh doanh của chúng tôi phất lên nhanh chóng. Hiện tại, chúng tôi đã có công ty chuyên kinh doanh đồ gia dụng, đồ điện lạnh các loại. Cuộc sống sung sướng, đầy đủ hơn thì chồng tôi “dở chứng”. Đúng là “giàu đổi vợ, sang đổi bạn” là có thật. Lần đầu tiên biết chuyện chồng cặp bồ, tôi như phát điên. Khóc lóc, đ.ánh g.hen, dằn mặt các kiểu. Sau thì tôi nghĩ lại, chẳng việc gì phải thế.

Đàn ông ra ngoài làm ăn, muốn ép anh ta giữ sự thủy chung còn khó hơn lên trời. Nhưng tôi không cho phép chồng để lại “hậu quả”. Thế là tôi bắt anh đi triệt sản. Hồi đó, vợ chồng tôi cãi vã suốt vì bất đồng quan điểm. Sau thì chồng cũng chiều theo ý tôi và tuyên bố sẽ không bao giờ trăng hoa, trai gái ngoài luồng nữa.

Thư kí riêng của chồng báo có thai rồi đến nhà ăn vạ, chẳng nhiều lời giải thích, tôi lấy ra tờ chứng nhận rồi cười mỉm khiến cô ả tái xám mặt vội ‘chuồn’ gấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng chẳng nói gì, cứ im lặng đợi cô ta nói đủ thứ về tình yêu, về cuộc hôn nhân nguội lạnh của chúng tôi, chê bai tôi vừa già vừa xấu nên bị chồng chê bai… Nói chán rồi, cô ta còn bảo tôi hãy “nhường chồng” cho cô ta danh chính ngôn thuận bước vào căn biệt thự mà vợ chồng tôi xây dựng. 

5 năm trời, chồng toàn tâm toàn ý cho gia đình, vợ con nên tôi cũng lấy lại niềm tin với anh. Thế mà hôm qua, cô thư kí riêng của chồng lại vác bụng bầu đến nhà tôi bắt vạ. Cô ta đặt tờ giấy siêu âm lên bàn như bà chủ nhà rồi dõng dạc nói đó là con của chồng tôi.

Thư kí riêng của chồng báo có thai rồi đến nhà ăn vạ, chẳng nhiều lời giải thích, tôi lấy ra tờ chứng nhận rồi cười mỉm khiến cô ả tái xám mặt vội ‘chuồn’ gấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi cười, nhẹ nhàng đưa ra tờ giấy chứng nhận triệt sản của chồng từ 5 năm trước. Vừa thấy, cô ta đã tái mặt, lắp bắp nửa ngày trời mới hỏi lại: “Đây chắc chắn là tờ giấy giả đúng không?”. Tôi cười, bảo cô ta cứ nghiên cứu cho kĩ rồi sẽ biết là giả hay thật? Và cái thai trong bụng cô ta là của ai, chắc cô ta phải là người biết rõ nhất?

Cô thư kí xám mặt, lấy cớ có việc gấp rồi “chuồn” khỏi nhà tôi. Cô ta đi rồi, lòng tôi lại nặng như đeo đá. Vậy là chồng tôi vẫn chứng nào tật đó, không hề biết sai hay hối lỗi. Tôi quá chán chường cuộc hôn nhân đầy sự phản bội này rồi. Giờ tôi có nên ly hôn không khi con gái đang học cấp 2 và con trai mới chỉ là cậu bé lớp 3?

Lo con dâu ‘đào mỏ’, mẹ chồng tương kế tựu kế lập mưu phá sản, nào ngờ rơi nước mắt vì điều cô làm, xúc động vì câu nói đầy thẳng thắn

Lo con dâu ‘đào mỏ’, mẹ chồng tương kế tựu kế lập mưu phá sản, nào ngờ rơi nước mắt vì điều cô làm, xúc động vì câu nói đầy thẳng thắn

Nghi con dâu làm điều sai trái đến với gia đình, tôi 'thử' trước kế hoạch này để rồi không ngờ phản ứng lúc ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống