Chị hàng xóm ốm nặng khó lòng qua khỏi nhưng lại mong tôi làm một việc để hoàn thành tâm nguyện, nghe xong tôi ngỡ ngàng lúng túng không dám nói điều gì

Tâm sự 25/01/2023 10:14

Tôi bất ngờ quá mọi người ạ, nghe xong việc chị yêu cầu mà tôi ngỡ ngàng ngồi im không dám nói thêm bất cứ điều gì.

Gia đình chị Tiến là hàng xóm, thỉnh thoảng tôi có qua chơi. Tuần vừa rồi tôi ngồi buôn chuyện với mấy người cùng dãy phố, mới biết chị Tiến đang bị bệnh nặng, không biết có sống qua được cái Tết này không? Một bác bảo: “Vợ chồng vất vả một thời, đến khi giàu có rồi lại chẳng được hưởng, chỉ khổ cho 2 đứa nhỏ”.

Qua những lời bàn tán của các bác, tôi mới biết chị Tiến là người tốt, đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trong khu phố. Ngay sau đó, tôi đã sang thăm chị hàng xóm để động viên an ủi.

Nhìn thấy chị nằm trên giường, người chỉ còn da bọc xương mà tôi đã bật khóc. Mấy tháng trước chị xinh đẹp, kiêu sa đi chiếc ô tô đắt tiền, vậy mà giờ ốm yếu không nhận ra được nữa.

Chị nói chuyện rất khó khăn, phải lắng tai mới nghe được những điều chị muốn nói. Chị nắm c.hặt t.ay tôi và nói: “Suốt 2 năm nay là hàng xóm của nhau, chị thấy em là cô gái ngoan, sống có nghĩa tình. Chị cầu xin em hãy đáp ứng một nguyện vọng cuối đời, đó là làm mẹ các con của chị. Bởi chị không yên tâm giao chồng con cho người phụ nữ khác”.

Chị hàng xóm ốm nặng khó lòng qua khỏi nhưng lại mong tôi làm một việc để hoàn thành tâm nguyện, nghe xong tôi ngỡ ngàng lúng túng không dám nói điều gì - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lời đề nghị quá đường đột làm tôi không kịp đón nhận. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại nói với chị là mình đã có bạn trai, không thể đồng ý với nguyện vọng đó được.

Nhưng chị vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chị nói là chồng rất hiền lành tử tế, sợ sau này anh ấy lấy nhầm vợ thì khổ các con. Chị bảo chỉ có thể ra đi thanh thản khi tìm được vợ cho chồng và mẹ kế cho các con thôi.

Giữa lúc hai chị em đang nói chuyện thì chồng con chị Tiến về. Nhìn anh ấy hỏi han bệnh tình của chị và hỏi ăn món gì để nấu mà tôi thấy mềm lòng.

Chị hàng xóm ốm nặng khó lòng qua khỏi nhưng lại mong tôi làm một việc để hoàn thành tâm nguyện, nghe xong tôi ngỡ ngàng lúng túng không dám nói điều gì - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhớ lại lần tôi ốm cách đây 4 tháng, bạn trai đưa vào viện rồi vội vã về đi nhậu vì đã hẹn với bạn trước. Một tuần nằm viện, bạn trai đến thăm được 2 lần, mỗi lần nhờ anh đi mua đồ ăn thì tỏ ra khó khăn. Người vô tình như thế mà tôi yêu được gần một năm nay rồi.

Theo mọi người tôi có nên chia tay bạn trai để gần gũi anh hàng xóm 2 con không? Làm vợ hai có vất vả lắm không?

 

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Mọi người ơi, tôi phải làm gì khi cô gái này nằng nặc đòi sống chung với vợ chồng tôi? Nhìn cách cô ấy xử sự, tôi đau khổ vô cùng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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