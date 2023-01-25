Lo con dâu ‘đào mỏ’, mẹ chồng tương kế tựu kế lập mưu phá sản, nào ngờ rơi nước mắt vì điều cô làm, xúc động vì câu nói đầy thẳng thắn

Cả cuộc đời vợ chồng tôi lăn lộn kinh doanh nên khi về già chúng tôi cũng gọi là có chút của cải với căn nhà vườn rộng gần 300 mét vuông trong trung tâm thành phố. Ngoài ra, chúng tôi còn vài mảnh đất ở ngoại thành gọi là của để dành cho con cháu sau này.

Tôi chỉ có duy nhất một người con trai nên mong con gặp được cô gái thực sự yêu thương nó chứ không phải vì ham mê của cải nhà tôi.

Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một người con trai nên quan tâm, cưng chiều con từ nhỏ. Tới lúc trưởng thành con vẫn rất ngoan, có lối sống lành mạnh nên chúng tôi an tâm phần nào.

Mặc dù có của cải nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ sống xa lánh hàng xóm hay người nghèo. Bởi lẽ chúng tôi hiểu rằng mỗi nhà mỗi cảnh, con người rồi ai cũng phải c.hết, chỉ có tình người mới đáng để nhớ về nhau.

Thời điểm con trai tốt nghiệp đại học cũng là lúc chia tay mối tình đầu kéo dài hơn 1 năm. Tôi từng ra sức phản đối cô gái này vì tính cách quá ăn chơi, giỏi tiêu tiền của bạn trai. Ban đầu con không nghe lời khuyên răn của tôi, chỉ khi con nhận ra bộ mặt thật của người yêu thì mới dứt khoát chia tay.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, ở đời đúng là tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Chia tay cô gái thực dụng kia được khoảng nửa năm thì con trai tôi lại c.hết mê, c.hết mệt với cô gái tên Trang – hơn thằng bé 4 tuổi và đã ly hôn chồng, có một đứa con riêng.

Tất nhiên, tôi không đồng ý cô gái này vì thực sự nó không xứng với con trai tôi, rồi sau này cưới nhau về con anh, con tôi sẽ rất mệt mỏi.

Con trai nói với tôi rằng nó yêu Trang, cảm thấy đó là một cô gái hiền hậu, tốt tính. Vậy nhưng qua tiếp xúc vài lần thôi tôi cứ có cảm giác không tốt về Trang.

Đến khi con trai tôi thông báo sẽ dẫn Trang về ra mắt và xin cưới, vợ chồng tôi đành chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc sẽ có một cô con dâu “đào mỏ” trong nhà mình. Vậy là tôi bàn với chồng về việc thử lòng con dâu tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, nhằm lúc Trang đang trên đường đi làm thì tôi cố tình dàn dựng cảnh mình bị dân xã hội đòi nợ 6 tỷ đồng. Tôi vờ khóc lóc xin khất để con dâu tương lai tin là thật.

Tối hôm ấy, khi con trai dẫn Trang về chính thức ra mắt, tôi lại giả vờ nghe điện thoại và nói rằng tôi vay tiền khắp nơi để đầu tư bất động sản lướt sóng nhưng bị lừa và giờ thành trắng tay, còn nợ dân xã hội.

Tôi đinh ninh con bé nghe thấy thế sẽ “chạy mất dép” và xa rời con trai tôi ngay lập tức. Con gái thời nay mấy đứa chấp nhận chịu khổ cùng gia đình chồng, nhất là cô gái từng trải như Trang.

Thế nhưng, hôm sau, con trai tôi đi làm về sớm và mang về hơn 1 tỷ đồng. Thằng bé bảo tôi cầm tạm trả nợ, còn lại thằng bé sẽ lo tiếp. Tôi hối hả hỏi nó lấy đâu ra số tiền lớn thế thì thằng bé ngập ngừng nói đó là tiền phòng thân của hai mẹ con Trang. Cô ấy thấy gia đình chồng sắp cưới gặp nạn nên đưa số tiền ấy ra giúp đỡ.

Tôi xúc động quá liền bảo con trai đưa Trang đến nhà. Tôi ôm con dâu tương lai thật chặt và nói lời cảm ơn. Sau đó, tôi nói hết sự thật cho hai đứa cùng nghe.

Giờ thì Trang đã trở thành con dâu chính thức của chúng tôi, cháu vừa sinh cho chúng tôi một đứa cháu trai kháu khỉnh.