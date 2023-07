Xót xa bố chồng mất vợ, mất nhà, cả gia đình rơi vào cảnh lao đao chỉ vì tin tưởng cô tình nhân làm chuyện tày trời, đến nhà cũng phải cắm nợ

Khi được tự do rồi, bố chồng bỏ bê làm ăn, suốt ngày hẹn hò với nhân tình. Vợ chồng tôi nhiều lần khuyên can bố vì con cháu mà sống đứng đắn hơn. Thế mà bố đâu có nghe lời, còn mắng chúng tôi một trận tơi bời, cấm can dự vào cuộc sống riêng của ông.

Để gia đình được yên ổn, vợ chồng tôi chấp nhận lối sống buông thả của bố, mặc cho bố muốn làm gì thì làm. Nhiều đêm 1 – 2h đêm ông mới về đến nhà, chúng tôi cũng chẳng dám nói gì.