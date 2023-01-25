Xót xa bố chồng mất vợ, mất nhà, cả gia đình rơi vào cảnh lao đao chỉ vì tin tưởng cô tình nhân làm chuyện tày trời, đến nhà cũng phải cắm nợ

Tâm sự 25/01/2023 10:27

Cả nhà tôi vẫn còn 'chưa tỉnh' để nghe những điều mà ông nói. Nhìn lại bây giờ hoàn cảnh gia đình rơi vào tình thế như lửa đốt.

 

Bố mẹ chồng tôi ly dị nhau vào năm trước, nguyên nhân là bố cặp kè với một cô gái trẻ, mẹ bắt được và đã có cuộc đ.ánh g.hen dữ dội. Kết quả là ông bà đưa nhau ra tòa.

Không muốn mất ngôi nhà nên bố đã đưa cho mẹ 1 tỷ để giữ lại tài sản. Sau khi bố mẹ chồng ly hôn, vợ chồng tôi sống cùng với bố trong ngôi nhà đó, còn em gái thì đi theo mẹ.

Khi được tự do rồi, bố chồng bỏ bê làm ăn, suốt ngày hẹn hò với nhân tình. Vợ chồng tôi nhiều lần khuyên can bố vì con cháu mà sống đứng đắn hơn. Thế mà bố đâu có nghe lời, còn mắng chúng tôi một trận tơi bời, cấm can dự vào cuộc sống riêng của ông.

Để gia đình được yên ổn, vợ chồng tôi chấp nhận lối sống buông thả của bố, mặc cho bố muốn làm gì thì làm. Nhiều đêm 1 – 2h đêm ông mới về đến nhà, chúng tôi cũng chẳng dám nói gì.

3 ngày hôm trước, chồng tôi đi làm, tôi mới sinh con đầu lòng nên đang trong thời gian ở cữ. Đến 9h sáng rồi chưa thấy bố chồng dậy, mà rõ ràng tối qua ông lên giường từ lúc 7h tối, sao ngủ gì mà nhiều thế?

Xót xa bố chồng mất vợ, mất nhà, cả gia đình rơi vào cảnh lao đao chỉ vì tin tưởng cô tình nhân làm chuyện tày trời, đến nhà cũng phải cắm nợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lo lắng gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy bố trả lời. Khóa thì không biết để ở đâu, tôi đành phải dùng búa đ.ập cửa kính nhiều lần mới phá được. Tôi bàng hoàng khi thấy bố chồng đang nằm trên nền nhà, bên cạnh là chai rượu đang uống dở.

Ông biết tôi phá cửa phòng mà không buồn đáp lại. Tôi nóng ruột hỏi bố chồng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông bật khóc nói là mất tất cả rồi. Không hiểu bố đang nói gì, tôi phải hỏi lại lần hai.

Bố nói là do nhân tình dụ dỗ ngon ngọt, đã cầm cố sổ đỏ của gia đình để mua một căn nhà chung cư.

Xót xa bố chồng mất vợ, mất nhà, cả gia đình rơi vào cảnh lao đao chỉ vì tin tưởng cô tình nhân làm chuyện tày trời, đến nhà cũng phải cắm nợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ai ngờ cô nhân tình đó đã cuỗm hết tiền của bố chạy đi theo người đàn ông khác và chẳng có căn hộ chung cư nào nữa.

Những gì bố chồng nói khiến tôi ngã ngửa vì sốc, ngay lúc đó tôi gọi điện cho chồng để nói rõ mọi chuyện. Chồng tôi tức điên người, ngay lập tức bỏ làm, chạy về để giải quyết chuyện của bố. Anh như con thú hoang, mắng mỏ bố rất nhiều, còn ông chỉ biết cắm mặt xuống mà chẳng nói được gì nữa.

Tiền đưa cho nhân tình, không có giấy tờ gì chứng minh, vậy là mất trắng. Còn chúng tôi muốn giữ ngôi nhà đang ở thì phải bỏ ra 3 tỷ để chuộc lại. Đó là số tiền quá lớn, với mức thu nhập mỗi tháng 20 triệu của hai vợ chồng, cả đời cũng không chuộc được? Theo mọi người vợ chồng tôi phải làm sao đây?

 

Chị hàng xóm ốm nặng khó lòng qua khỏi nhưng lại mong tôi làm một việc để hoàn thành tâm nguyện, nghe xong tôi ngỡ ngàng lúng túng không dám nói điều gì

Chị hàng xóm ốm nặng khó lòng qua khỏi nhưng lại mong tôi làm một việc để hoàn thành tâm nguyện, nghe xong tôi ngỡ ngàng lúng túng không dám nói điều gì

Tôi bất ngờ quá mọi người ạ, nghe xong việc chị yêu cầu mà tôi ngỡ ngàng ngồi im không dám nói thêm bất cứ điều gì.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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