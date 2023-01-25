Đang đi công tác thì chồng ốm, tôi bỏ việc về nhà giữa chừng thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng thông qua cuộc nói chuyện của chị hàng xóm

Tâm sự 25/01/2023 12:46

Thật sự tôi không thể tin được điều chồng làm phía sau để xảy ra việc khiến hàng xóm phải chê cười, tố cáo điều đau lòng đến vậy.

Nếu hôm đó không gặp chị hàng xóm, tôi đã không biết những chuyện xấu xa mà chồng làm sau lưng mình.

Tôi và chồng lấy nhau 3 năm rồi. Hiện tại, chúng tôi đã có với nhau một cậu con trai, năm nay vừa tròn hai tuổi. Tôi là người yêu công việc. Sinh con được 4 tháng, tôi đã đi làm lại. Mặc dù có con nhỏ nhưng tôi rất ít khi nghỉ phép, công việc cũng luôn hoàn thành trước tiến độ.

Sang đến đầu năm nay, tôi đã được giữ chức trưởng phòng. Thế nhưng được cái này thì mất cái khác. Để có chỗ đứng trong công việc cùng mức lương khá, tôi phải đ.ánh đổi thời gian bên gia đình. Vào những ngày thường, tôi chưa bao giờ về nhà trước 7 giờ tối.

Đợt này gần cuối năm nên khối lượng công việc của tôi rất nhiều. 5 hôm trước, tôi có quyết định đi công tác. Chuyến đi dự kiến kéo dài một tuần nên tôi gửi con sang nhà bà nội.

Đang đi công tác thì chồng ốm, tôi bỏ việc về nhà giữa chừng thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng thông qua cuộc nói chuyện của chị hàng xóm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đi được 3 hôm thì thấy chồng gọi điện nói bị ốm. Tôi sốt ruột nên thức cả đêm soạn hợp đồng để về sớm. Thế rồi khi đi thang máy, chị hàng xóm lại hỏi tôi: “Em về để giải quyết chuyện gia đình hả? Hôm ấy chị phải gọi bảo vệ lên đó. Thôi, cảm thấy tha thứ được thì bỏ qua em ạ, dù sao vẫn còn con”.

Không hiểu chị ấy nói gì, tôi kéo lại hỏi thì chị kể, chồng tôi bị người ta đến tận nhà đ.ánh g.hen. Bảo vệ phải lên can ngăn, họ mới chịu ra về. Quả thật về đến nhà, đ.ập vào mắt tôi là bình hoa vỡ, bàn ghế cũng bị xê dịch. Chồng thì nằm trên giường, mắt vẫn còn sưng húp.

Thì ra chồng tôi đã ngoại tình với đồng nghiệp. Anh nói vì tôi quá bận, không có thời gian cho chồng con nên anh mới ngã lòng với người khác. Bây giờ anh muốn tôi bỏ qua chuyện này, cũng hy vọng tôi sẽ giảm bớt công việc để làm tròn nghĩa vụ một người vợ. Những gì chồng nói khiến tôi quá đau lòng. Là phụ nữ, muốn cống hiến cho sự nghiệp cũng sai hay sao? Theo mọi người, tôi nên nói với chồng thế nào về lời đề nghị của anh?

 

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