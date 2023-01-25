Ngay từ ngày Thu về ra mắt, bà Thu đã không ưa, thậm chí còn ra sức phản đối. Lý do vô cùng khó hiểu, chỉ là bà đi xem tuổi, thầy phán rằng Thu khắc với gia đình chồng. Hơn nữa, ông thầy này còn bồi thêm ‘tướng mạo đào hoa thế này sớm muộn gì phản bội chồng’ .

Suốt ngày bị mẹ chồng nói bóng gió, nghi ngờ phản bội chồng, lang chạ với người đàn ông khác, Thu uất ức tiết lộ cho bà 1 bí mật mà cô đã giấu giếm suốt năm qua.

Biết mẹ chồng không ưa mình, Thu cố gắng thể hiện là nàng dâu đảm, hiếu thảo, lại ngoan ngoãn. Lúc nào cô cũng thưa gửi dạ vâng với mẹ chồng. Nhưng đúng là ‘không ưa thì dưa có giòi’ , mẹ chồng không thích vẫn cứ là không thích. Hơn nữa, sống chung một mái nhà không tránh khỏi mâu thuẫn, xung đột giữa mẹ chồng – nàng dâu. Đặc biệt bà Thu vẫn luôn ám ảnh lời của ông thầy rởm kia. Thế nên trong mắt bà, Thu chưa bao giờ là người con dâu tốt.

Nghe thế, Thu tức nghẹn đến tận cổ. Con trai bà Thu chính là mối tình đầu của cô, trước nay Thu cũng không có tính cách đó, thế mà ông thầy kia phán như thật. Cô giận dỗi nói lời chia tay, nhưng lúc đó đã mang thai được hơn 1 tháng. Cuối cùng, bà Thu cũng phải chấp nhận cho con trai lấy Thu. Còn cô cũng nín nhịn về làm dâu nhà đó.

Ảnh minh họa: Internet

Thu là trưởng phòng marketing của một công ty chuyên tổ chức những sự kiện lớn. Do tính chất công việc bận rộn nên cô thường phải chạy đôn chạy đáo. Lắm lúc việc nhà chưa xong đã phải lo việc công trước. Mẹ chồng thấy vậy, nhưng bà chẳng cảm thông, ngược lại còn hay nói xấu Thu rằng ‘tìm cớ trốn việc’ . Bà trách cứ con dâu lười biếng, ỷ lại vào chồng.

Không muốn mẹ chồng phải phàn nàn nhiều, Thu thuê giúp việc theo giờ để nấu bữa tối cho cả nhà, thì lại nhận được câu lạnh nhạt: ‘ Chị sẵn tiền quá nhỉ’.

Bực nhất là mẹ chồng luôn soi cách ăn mặc của con dâu. Vì làm sự kiện nên Thu luôn luôn phải thể hiện bản thân là người chuyên nghiệp. Chính vì vậy cô có chăm chút hơn những cô vợ khác về khoản quần áo, trang điểm. Những hôm phía đối tác tổ chức tiệc, tất nhiên Thu không thể ăn mặc tuềnh toàng. Nhưng mẹ chồng lại bĩu môi: ‘Đi làm chứ đi đâu mà phải mặc đẹp. Hay ở công ty có anh nào nên phải xinh xắn hòng quyến rũ người ta?’.

Thế rồi nghi ngờ ấy ngày càng ăn sâu vào đầu óc mẹ chồng. Bà không chỉ để ý Thu về khoản ăn mặc, diện mạo bề ngoài, mà còn căn giờ xem cô có đi sớm về muộn hay không? Chắc chưa có chị vợ nào phải ‘giải trình’ với mẹ chồng về lịch làm việc của mình đâu nhỉ? Nhưng Thu thì có đấy! Cô phải đưa cho bà timeline công việc cho mẹ chồng. Hôm nào đột xuất phải về muộn thì phải giải thích cho bà hết cả hơi.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi Thu phát hiện mẹ chồng còn vào phòng riêng của vợ chồng cô lục lọi. Chẳng biết bà muốn tìm hiểu chuyện gì, nhưng tối về Thu thấy mọi thứ lộn xộn. Vốn là người ngăn nắp nên cô dễ dàng nhận ra sự thay đổi dù là nhỏ nhặt trong phòng ngủ của mình. Mẹ chồng không chỉ tự tiện vào phòng ngủ của cô 1-2 lần, mà rất nhiều lần là đằng khác.

Chưa hết, bà còn thuê người theo dõi Thu. Cô sợ hãi đến phát khóc khi thấy người theo sau mình. Nhưng khi biết sự thật thì Thu phát điên. Chẳng nhẽ sống chung với nhau 7 năm rồi, mẹ chồng không thể tin tưởng con dâu 1 lần.

Đêm qua, không thể chịu đựng được nữa, Thu đăng dòng trạng thái đầu tiên về mẹ chồng lên Facebook (6 năm qua cô không bao giờ đăng). Thu viết: ‘Quá đủ rồi. Kết thúc đi’. Sau đó cô lao sang phòng mẹ chồng và gào lên: ‘ Sao mẹ lại đưa thằng Tí (con của Thu) đi xét nghiệm ADN? Hôm nay mẹ nói rõ đi’. Chồng Thu nghe thấy vậy cũng chạy sang hỏi: ‘Mẹ, sao mẹ lại làm thế?’. Chính con trai của bà cũng sốc vì hành động này của mẹ mình.

Biết bị lộ, bà Thu lắp bắp bẻ lái: ‘Á à… Hóa ra chị cho người theo dõi cả tôi cơ đấy. Tôi chỉ muốn xem thằng Tí có đúng là cháu mình. Ai mà biết được con người chị thế nào?’ . Thu thở dài rồi bật khóc. Cô lớn tiếng: ‘Con không giống mẹ, con không cần theo dõi ai cả. Đây là người quen của con trong bệnh viện thấy mẹ ở đó thì người ta nhắn tin hỏi con. Thật muối mặt. Đấy, mẹ đưa nó đi xét nghiệm thế mẹ phát hiện được điều gì chưa?’.

Không cãi lý được Thu, mẹ chồng đuổi cô về. Nhưng đến nước này cô không chịu được nữa. Thu phi như tên bay về phòng mình, rồi trở lại phòng mẹ chồng. Cô ném văng một sấp giấy xuống đất, rồi nói: ‘Đây, mẹ xem đi. Xem đi để biết bao năm qua con nín nhịn về cái gia đình này thế nào? Con trai mẹ mới là người lang chạ bừa bãi đây. Rồi đến khi ra sản phẩm lại chạy về khóc lóc ỉ ôi, xin vợ tha thứ.

Gần 2 năm qua con phải đi làm, nuôi con mình rồi con riêng của chồng. Tháng nào cũng phải gửi 7 triệu cho nhân tình của chồng để cô ta nuôi con. Chồng thì sao, thất nghiệp, ăn hại. Mẹ là phụ nữ, con hỏi mẹ có hiểu được cảm giác của con không? Vì con con, vì cái gia đình này, vì thanh danh của chồng, của mẹ, con đã phải nín nhịn thế nào? Vậy mà mẹ nay nghi ngờ, mai moi móc. Con thật sự không chịu đựng được nữa rồi. Con quyết định sẽ ly hôn với anh Thành để cho mẹ vừa lòng. Từ nay, mẹ không phải nơm nớp lo sợ con dâu lăng nhăng nữa. Như thế đã vừa ý mẹ chưa ạ?’

Nghe con dâu nói, bà Thu lật đật xuống giường, cầm hơn 30 tờ hóa đơn chuyển tiền của cô lên xem. Bà không thể đứng vững, ngã xuống giường. Cả đời bà chưa từng nghĩ đến tình huống này. Chồng Thu thì giận dỗi quát: ‘Mẹ quá lắm rồi đấy ‘ rồi vội vàng đuổi theo Thu, ngăn cô ra khỏi nhà.

Hóa ra, con trai bà sau 1 lần say rượu ở tiệc công ty thì đã có con với 1 người phụ nữ khác. Đứa bé là con gái, bị bệnh tim bẩm sinh nên người phụ nữ đó yêu cầu anh phải chu cấp mỗi tháng. Bây giờ mẹ chồng mới biết sự thật thì hối hận cũng không kịp rồi.