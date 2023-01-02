Tôi và vợ cũ trở lại làm bạn sau ly hôn, tôi mới nhận ra mình đã sai như thế nào khi biết được sự thật trớ trêu này

Tôi và vợ cũ yêu nhau hai năm rồi tiến tới hôn nhân. Những tưởng cuộc sống thực sự hạnh phúc nhưng ai ngờ, vợ đã lừa dối tôi vào năm thứ 4 cưới nhau. Điều này khiến tôi không thể chấp nhận được vào thời điểm đó.

Bố mẹ tôi khi biết tin tất nhiên là không thể chấp nhận được. Tôi cũng bị suy sụp tinh thần. Nửa năm sau khi ly hôn , ông bà giục tôi tìm người tái hôn nhưng tôi không chịu.

Vợ đã làm đơn ly hôn với tôi với lý do là cô ấy sắp lấy người khác, không còn yêu tôi nữa. Cô ấy còn nói không muốn có con với tôi trong thời gian chung sống, tìm được người đàn ông khác để sinh con. Lúc đó tôi rất thất vọng và yêu cầu vợ cũ chỉ cho tôi người đàn ông đó xem tôi không đủ tốt ở đâu. Nhưng cô ấy cười nhạo tôi vì quá lố, nói rằng người đàn ông đó chắc chắn giàu và đẹp trai hơn tôi.

Thực sự là trong lòng tôi vẫn chưa quên được vợ cũ, cảm thấy vô cùng ghét cô ấy. Hai năm sau tâm lý của tôi đã ổn định hơn nhiều. Bố mẹ khuyên tái hôn, tôi cũng không cố chấp mà hứa rằng nếu tìm được người phù hợp sẽ cưới vì nhiệm vụ của tôi là nối dõi tông đường trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng trong thời gian đó, vợ cũ bất ngờ kết bạn lại với tôi trên mạng xã hội. Tôi cũng giữ phép lịch sự hỏi thăm sức khỏe như những người bạn khác. Tôi nói tôi chưa có gia đình, vợ cũ chỉ cười không trả lời. Sau đó, tôi lần mò vào facebook cô ấy, mới biết trên đó có một vài bức ảnh nằm viện, rồi bạn bè vào hỏi thăm đủ thứ. Nhìn kĩ thì đó là hình ảnh từ năm ngoái. Lúc đó tôi mới biết vợ cũ bị bệnh, đó là ung thư tử cung. Để cứu lấy mạng sống, cô ấy đã phải cắt bỏ tử cung và phải nằm viện gần một năm sau khi tôi ly hôn.

Việc cô ấy bảo đi lấy người đàn ông khác đều là giả dối, đến bây giờ tôi mới nhận ra mình đã sai như thế nào. Lâu nay tôi luôn coi vợ cũ như một người phản bội tình cảm nhưng cô ấy đã phải chịu đựng đau đớn một mình.

Trước đây tôi ghét vợ cũ bao nhiêu thì giờ lại thấy áy náy bấy nhiêu. Tôi hẹn gặp vỡ cũ để nói lời xin lỗi nhưng cô ấy nói "không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, sức khỏe của em hiện tại rất tốt".

Nhưng tôi không thể nói rằng, tôi muốn tiếp tục ở bên vợ cũ, vì tôi biết cô ấy sẽ không đồng ý và bố mẹ tôi cũng vậy. Tôi buồn lắm.