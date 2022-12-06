Tôi ngủ thiếp đi đến 10h sáng sau đêm tân hôn mệt mỏi, sáng dậy chồng nói một câu khiến tôi muốn đệ đơn ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 06/12/2022 09:40

Đây là điều chồng đã nói trước với tôi, anh là con một trong gia đình, nên không thể ở riêng. Tôi thấy đó là điều hiển nhiên nên không suy nghĩ gì nhiều, lại còn cho rằng chồng mình rất hiếu thảo

Tôi kết hôn từ năm 24 tuổi. Ở độ tuổi này kết hôn, tôi không cảm thấy quá sớm nhưng ít nhất trong số rất nhiều bạn bè của mình thì tôi là người kết hôn sớm nhất. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó cả. 

Theo đánh giá của mọi người, tôi là một cô gái cá tính và có ngoại hình nóng bỏng. Ở tôi có một sức hút khiến đàn ông nhìn thấy đều bị mê mẩn. Chính vì điều này mà tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi chưa từng mảy may để ý, tuy nhiên chỉ cho đến khi tôi gặp Tuấn. Con tim tôi như muốn nói đây chính xác là chồng tương lai của mình. 

Tôi ngủ thiếp đi đến 10h sáng sau đêm tân hôn mệt mỏi, sáng dậy chồng nói một câu khiến tôi muốn đệ đơn ly hôn ngay lập tức - Ảnh 1

Tuấn có vẻ ngoài bảnh bao khá đẹp trai, cao 1,8 mét và đặc biệt, gia đình anh thuộc dạng khá giả trong làng. Bố mẹ anh đều là công chức đã nghỉ hưu, chỉ có mình anh là con một. Anh làm công ty thuộc hàng top tại thành phố, nói chung cuộc sống của cả nhà Tuấn luôn là ước mơ của mọi cô gái muốn về làm dâu. 

Khi thấy tôi tìm được người yêu đẹp trai lại giàu có như Tuấn, bố mẹ tôi mừng lắm, cứ giục nhanh chóng kết hôn. Đồng thời, bản thân Tuấn cũng muốn rước tôi về làm dâu nên bất ngờ tổ chức một buổi cầu hôn khiến tôi cảm động. 

Sau khi kết hôn, tôi sống cùng bố mẹ chồng. Đây là điều Tuấn đã nói trước với tôi, anh là con một trong gia đình, nên không thể ở riêng. Tôi thấy đó là điều hiển nhiên nên không suy nghĩ gì nhiều, lại còn cho rằng chồng mình rất hiếu thảo.

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi kết hôn. Bởi vì hôn lễ hôm trước khiến tôi rất mệt mỏi nên tôi muốn ngủ thêm một chút. Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường bởi khi chưa lấy chồng có hôm, tôi còn ngủ đến 9 - 10 giờ sáng mới dậy. Lúc 7 giờ, chồng gọi tôi dậy nấu ăn, anh nói rằng tôi mới kết hôn thì cần dậy sớm làm bữa sáng để gây ấn tượng với nhà chồng, nhưng vì quá mệt nên tôi đã cố nấn ná thêm ít phút.

Tôi ngủ thiếp đi đến 10h sáng sau đêm tân hôn mệt mỏi, sáng dậy chồng nói một câu khiến tôi muốn đệ đơn ly hôn ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau bữa tối, Tuấn gọi tôi vào phòng trách mắng: “Em là con dâu, buổi sáng không dậy sớm nấu ăn lại để cho mẹ chồng phải làm. Anh lấy em về, để em phụng dưỡng bố mẹ anh chứ không phải để bố mẹ anh hầu hạ em, em là bà hoàng sao? Nếu em như thế này, anh không biết lấy em về để làm gì?”. Tôi cảm thấy anh đang chuyện bé xé ra to nên đã nói lại vài câu: "Hôm qua em rất mệt, em chỉ nằm nghỉ một lúc thôi, tại sao anh phải nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy? Em không giỏi chuyện bếp núc, nếu anh muốn cưới một cô bảo mẫu để phục vụ bố mẹ anh thì em không làm được" 

Vừa dứt lời, chồng đã tát tôi một cái trời giáng. Vì được chiều chuộng từ bé nên tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh ấm ức này. Khi bị chồng đánh, tôi không thể chấp nhận được nên đã thu dọn hành lý dọa về nhà ngoại. Anh ta quá là con người gia trưởng, tôi là người phục vụ của gia đình anh ta hay sao? Tôi phải làm sao để đối diện với bố mẹ của mình đây? Còn bạn bè nữa mọi người sẽ nghĩ gì về mình đây? 

Chồng mải mê ăn chơi sa đọa bên ngoài, anh ta trở về với mùi nước hoa và vết son trên áo, muốn ly hôn nhưng điều anh ta nói khiến tôi tức đến tức muốn ly hôn

Chồng mải mê ăn chơi sa đọa bên ngoài, anh ta trở về với mùi nước hoa và vết son trên áo, muốn ly hôn nhưng điều anh ta nói khiến tôi tức đến tức muốn ly hôn

Cứ nghĩ khi cuộc sống sung sướng, tiện nghi hơn thì tình cảm vợ chồng cũng bền vững. Nhưng tôi có ngờ, chồng tôi lại mải mê theo đuổi những thứ phù phiếm ngoài xã hội mà quên mất anh còn có một gia đình.

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