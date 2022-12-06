Chồng mải mê ăn chơi sa đọa bên ngoài, anh ta trở về với mùi nước hoa và vết son trên áo, muốn ly hôn nhưng điều anh ta nói khiến tôi tức đến tức muốn ly hôn

Cứ nghĩ khi cuộc sống sung sướng, tiện nghi hơn thì tình cảm vợ chồng cũng bền vững. Nhưng tôi có ngờ, chồng tôi lại mải mê theo đuổi những thứ phù phiếm ngoài xã hội mà quên mất anh còn có một gia đình.

Vợ chồng tôi có kinh tế khá giả, sung túc. Nhưng để có được ngày hôm nay, chúng tôi cũng từng phải trải qua những ngày tháng khốn khó, vất vả. Tuy nhiên, với tôi khoảng thời gian đó thực sự quý giá khi nó giúp cho tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít hơn nữa. Cứ nghĩ khi cuộc sống sung sướng, tiện nghi hơn thì tình cảm vợ chồng cũng bền vững. Nhưng tôi có ngờ, chồng tôi lại mải mê theo đuổi những thứ phù phiếm ngoài xã hội mà quên mất anh còn có một gia đình. Anh ấy đánh mất bản thân mình vào những buổi tiệc nhậu nhẹt say sưa đến khuya, thậm chí những cột mốc quan trọng của gia đình anh cũng quên luôn.

Ảnh minh họa: Internet Tôi ở nhà làm nội trợ, giặt giũ, vun vén trong nhà cửa. Có hôm, khi giặt đồ của chồng, tôi còn ngửi được mùi nước hoa nữ thoang thoảng. Tôi hỏi chồng, anh bảo của đồng nghiệp và chối bay chối biến chuyện có quan hệ ngoài luồng. Dù nghe vậy nhưng tôi biết chồng mình đã phản bội lại tình cảm của cả 2 vợ chồng. Hôm qua, tôi dẫn hai con đi siêu thị. Nhìn cặp vợ chồng trẻ ăn mặc bình dân, có phần cực khổ, nắm tay nhau đi dạo mua đồ sơ sinh. Đó chính xác là những gì tôi đã từng có với chồng, tôi bật khóc và trách móc tại sao anh ta lại thay đổi nhanh đến như vậy.

Ảnh minh họa: Internet Tối, tôi đợi chồng đến 3 giờ sáng. Anh về trong khi đã ngà ngà say và vẫn có mùi nước hoa nữ trên người. Tôi đưa đơn ly hôn, bảo anh ký vào để giải thoát cho nhau nếu đã hết yêu, hết quan tâm. Anh ta liền xé đơn ly hôn nhưng lại không thể đưa ra lý do. Tôi nhặt nhạnh những mảnh giấy nằm rải rác trên sàn nhà. Tôi chẳng còn biết nên làm gì nữa? Sống không còn tình cảm mà chỉ còn trách nhiệm thì chẳng còn hạnh phúc nữa? Mà ly hôn cũng không được. Chẳng lẽ tôi mong muốn nhận sự quan tâm của chồng là sai sao? Tôi bế tắc rồi.

Tận mắt chứng kiến cảnh chồng âu yếm cưng nựng cô hàng xóm ngay trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng, tôi cay đắng không nói nên lời chỉ biết căm phẫn gã đàn ông đó Vì Thủy chủ động rủ tôi đi chợ rồi cơm nước vui vẻ cùng tôi. Nhiều tối chồng tôi bận việc không về, Thủy còn nũng nịu ôm chăn gối sang xin được “ngủ với chị yêu!”, khiến tôi ngày càng quý mến và coi Thủy như em gái nhỏ của mình.

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