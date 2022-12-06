Chồng mải mê ăn chơi sa đọa bên ngoài, anh ta trở về với mùi nước hoa và vết son trên áo, muốn ly hôn nhưng điều anh ta nói khiến tôi tức đến tức muốn ly hôn

Tâm sự 06/12/2022 09:20

Cứ nghĩ khi cuộc sống sung sướng, tiện nghi hơn thì tình cảm vợ chồng cũng bền vững. Nhưng tôi có ngờ, chồng tôi lại mải mê theo đuổi những thứ phù phiếm ngoài xã hội mà quên mất anh còn có một gia đình.

Vợ chồng tôi có kinh tế khá giả, sung túc. Nhưng để có được ngày hôm nay, chúng tôi cũng từng phải trải qua những ngày tháng khốn khó, vất vả. Tuy nhiên, với tôi khoảng thời gian đó thực sự quý giá khi nó giúp cho tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít hơn nữa. 

Cứ nghĩ khi cuộc sống sung sướng, tiện nghi hơn thì tình cảm vợ chồng cũng bền vững. Nhưng tôi có ngờ, chồng tôi lại mải mê theo đuổi những thứ phù phiếm ngoài xã hội mà quên mất anh còn có một gia đình. Anh ấy đánh mất bản thân mình vào những buổi tiệc nhậu nhẹt say sưa đến khuya, thậm chí những cột mốc quan trọng của gia đình anh cũng quên luôn. 

Chồng mải mê ăn chơi sa đọa bên ngoài, anh ta trở về với mùi nước hoa và vết son trên áo, muốn ly hôn nhưng điều anh ta nói khiến tôi tức đến tức muốn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ở nhà làm nội trợ, giặt giũ, vun vén trong nhà cửa. Có hôm, khi giặt đồ của chồng, tôi còn ngửi được mùi nước hoa nữ thoang thoảng. Tôi hỏi chồng, anh bảo của đồng nghiệp và chối bay chối biến chuyện có quan hệ ngoài luồng. Dù nghe vậy nhưng tôi biết chồng mình đã phản bội lại tình cảm của cả 2 vợ chồng. 

Hôm qua, tôi dẫn hai con đi siêu thị. Nhìn cặp vợ chồng trẻ ăn mặc bình dân, có phần cực khổ, nắm tay nhau đi dạo mua đồ sơ sinh. Đó chính xác là những gì tôi đã từng có với chồng, tôi bật khóc và trách móc tại sao anh ta lại thay đổi nhanh đến như vậy. 

Chồng mải mê ăn chơi sa đọa bên ngoài, anh ta trở về với mùi nước hoa và vết son trên áo, muốn ly hôn nhưng điều anh ta nói khiến tôi tức đến tức muốn ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tối, tôi đợi chồng đến 3 giờ sáng. Anh về trong khi đã ngà ngà say và vẫn có mùi nước hoa nữ trên người. Tôi đưa đơn ly hôn, bảo anh ký vào để giải thoát cho nhau nếu đã hết yêu, hết quan tâm. Anh ta liền xé đơn ly hôn nhưng lại không thể đưa ra lý do. 

Tôi nhặt nhạnh những mảnh giấy nằm rải rác trên sàn nhà. Tôi chẳng còn biết nên làm gì nữa? Sống không còn tình cảm mà chỉ còn trách nhiệm thì chẳng còn hạnh phúc nữa? Mà ly hôn cũng không được. Chẳng lẽ tôi mong muốn nhận sự quan tâm của chồng là sai sao? Tôi bế tắc rồi.

Tận mắt chứng kiến cảnh chồng âu yếm cưng nựng cô hàng xóm ngay trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng, tôi cay đắng không nói nên lời chỉ biết căm phẫn gã đàn ông đó

Tận mắt chứng kiến cảnh chồng âu yếm cưng nựng cô hàng xóm ngay trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng, tôi cay đắng không nói nên lời chỉ biết căm phẫn gã đàn ông đó

Vì Thủy chủ động rủ tôi đi chợ rồi cơm nước vui vẻ cùng tôi. Nhiều tối chồng tôi bận việc không về, Thủy còn nũng nịu ôm chăn gối sang xin được “ngủ với chị yêu!”, khiến tôi ngày càng quý mến và coi Thủy như em gái nhỏ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ