Chồng mải mê ăn chơi sa đọa bên ngoài, anh ta trở về với mùi nước hoa và vết son trên áo, muốn ly hôn nhưng điều anh ta nói khiến tôi tức đến tức muốn ly hôn

Cứ nghĩ khi cuộc sống sung sướng, tiện nghi hơn thì tình cảm vợ chồng cũng bền vững. Nhưng tôi có ngờ, chồng tôi lại mải mê theo đuổi những thứ phù phiếm ngoài xã hội mà quên mất anh còn có một gia đình.
- Ly hôn mới một tuần anh đã cưới người khác, tôi quyết tâm đến phá nát buổi tiệc cho bằng được nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược khiến tôi bật khóc nức nở
- Tận mắt nhìn thấy vợ sắp cưới lên giường với người yêu cũ trong nhà nghỉ, tôi tức đến điên người nhưng không thể làm gì chỉ vì điều này
Vợ chồng tôi có kinh tế khá giả, sung túc. Nhưng để có được ngày hôm nay, chúng tôi cũng từng phải trải qua những ngày tháng khốn khó, vất vả. Tuy nhiên, với tôi khoảng thời gian đó thực sự quý giá khi nó giúp cho tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít hơn nữa.
Cứ nghĩ khi cuộc sống sung sướng, tiện nghi hơn thì tình cảm vợ chồng cũng bền vững. Nhưng tôi có ngờ, chồng tôi lại mải mê theo đuổi những thứ phù phiếm ngoài xã hội mà quên mất anh còn có một gia đình. Anh ấy đánh mất bản thân mình vào những buổi tiệc nhậu nhẹt say sưa đến khuya, thậm chí những cột mốc quan trọng của gia đình anh cũng quên luôn.
Tôi ở nhà làm nội trợ, giặt giũ, vun vén trong nhà cửa. Có hôm, khi giặt đồ của chồng, tôi còn ngửi được mùi nước hoa nữ thoang thoảng. Tôi hỏi chồng, anh bảo của đồng nghiệp và chối bay chối biến chuyện có quan hệ ngoài luồng. Dù nghe vậy nhưng tôi biết chồng mình đã phản bội lại tình cảm của cả 2 vợ chồng.
Hôm qua, tôi dẫn hai con đi siêu thị. Nhìn cặp vợ chồng trẻ ăn mặc bình dân, có phần cực khổ, nắm tay nhau đi dạo mua đồ sơ sinh. Đó chính xác là những gì tôi đã từng có với chồng, tôi bật khóc và trách móc tại sao anh ta lại thay đổi nhanh đến như vậy.
Tối, tôi đợi chồng đến 3 giờ sáng. Anh về trong khi đã ngà ngà say và vẫn có mùi nước hoa nữ trên người. Tôi đưa đơn ly hôn, bảo anh ký vào để giải thoát cho nhau nếu đã hết yêu, hết quan tâm. Anh ta liền xé đơn ly hôn nhưng lại không thể đưa ra lý do.
Tôi nhặt nhạnh những mảnh giấy nằm rải rác trên sàn nhà. Tôi chẳng còn biết nên làm gì nữa? Sống không còn tình cảm mà chỉ còn trách nhiệm thì chẳng còn hạnh phúc nữa? Mà ly hôn cũng không được. Chẳng lẽ tôi mong muốn nhận sự quan tâm của chồng là sai sao? Tôi bế tắc rồi.