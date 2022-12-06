Tận mắt nhìn thấy vợ sắp cưới lên giường với người yêu cũ trong nhà nghỉ, tôi tức đến điên người nhưng không thể làm gì chỉ vì điều này

Tâm sự 06/12/2022 06:22

Tối đó, người yêu cũ của cô ấy còn gọi điện cho tôi với giọng điệu thách thức. Hắn nói rằng Thu lấy tôi chỉ vì tôi có công việc, nhà cửa ổn định còn hắn thì không.

Tôi năm nay cũng đã gần 30 tuổi và sắp kết hôn nhưng lại bắt gặp vợ sắp cưới lên giường với người yêu cũ. Thậm chí, còn vài ngày nữa thôi đám cưới của tôi sẽ được diễn ra nhưng giờ đây tâm trí của tôi đã không hứng thú, chưa kể là còn có chút căm thù với vợ sắp cưới. 

Tôi làm quản lý ở một cửa hàng sửa chữa xe máy, lương tháng khoảng 20 triệu. Ở vùng quê, thu nhập của tôi đã đủ để lo cho cả gia đình. Thấy tôi lớn tuổi, lại có công việc ổn định nên mẹ tôi thường thúc giục tôi sớm lấy vợ, sinh con. 

Tận mắt nhìn thấy vợ sắp cưới lên giường với người yêu cũ trong nhà nghỉ, tôi tức đến điên người nhưng không thể làm gì chỉ vì điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà tôi vừa được xây xong sáng sủa, khang trang. Mẹ tôi chưa được ở nhà mới bao lâu thì bà đổ bệnh. Bác sỹ nói mẹ tôi mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống chẳng còn được bao lâu. Tâm nguyện cuối cùng của bà là được nhìn thấy tôi có được một gia đình hạnh phúc. 

Tôi quen biết với Thu qua lời giới thiệu của một chị làm cùng. Thu kém tôi 4 tuổi, ngoại hình bình thường, khá khéo léo và hòa đồng. Thu sinh ra trong gia đình không có điều kiện nhưng lại vô cùng chăm chỉ và không phải là kiểu chỉ biết ngồi không hưởng thụ. 

Thấu hiểu, đồng cảm với nhau, tôi với Thu yêu thương nhau từ lúc nào không hay. Thu biết mẹ tôi bị bệnh, cô ấy cũng thường xuyên vào bệnh viện thăm mẹ tôi. Mẹ tôi thấy tôi có bạn gái, bà vui lắm chính vì vậy nên tôi đã nghĩ đến chuyện đám cưới. 

Tuy nhiên mọi chuyện đã thực sự thay đổi vào cái ngày định mệnh hôm đó, tôi đi làm được về sớm nên qua nhà Thu mang cho cô ấy một quả sầu riêng tôi mới mua được. Nào ngờ đến ngã ba gần nhà Thu, tôi lại thấy cô ấy đứng chờ ai đó và liên tục gọi điện thoại. Một lát sau, tôi hốt hoảng chứng kiến vợ sắp cưới của mình đang đứng bên cạnh người yêu cũ của cô ta. 

Tận mắt nhìn thấy Thu lên giường với người yêu cũ, tôi không kiềm chế được nên đã tát cô ấy một cái rất mạnh. Tôi tuyên bố hủy hôn ngay hôm đó. 

Tận mắt nhìn thấy vợ sắp cưới lên giường với người yêu cũ trong nhà nghỉ, tôi tức đến điên người nhưng không thể làm gì chỉ vì điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tối đó, người yêu cũ của cô ấy còn gọi điện cho tôi với giọng điệu thách thức. Hắn nói rằng Thu lấy tôi chỉ vì tôi có công việc, nhà cửa ổn định còn hắn thì không. Trái tim Quyên thì mãi mãi thuộc về hắn. Nếu không có chị gái ngăn lại, chắc tôi đã tìm gặp và đánh nhau với hắn luôn rồi.

Mấy hôm sau, Thu tìm gặp, khóc lóc và xin lỗi tôi rất nhiều. Thu hứa sẽ cắt đứt hết mọi chuyện với gã người tình để toàn tâm toàn ý với tôi nhưng tôi không tin cô ấy nữa. 

Tôi muốn hủy hôn với Thu mà không biết phải nói sao với mẹ. Bệnh tình của mẹ tôi dạo này chuyển biến xấu dần, tôi không muốn làm mẹ buồn. Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận một cô vợ phản bội tôi như thế này cơ chứ, tôi phải làm sao đây? 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

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