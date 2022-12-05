Lịch sử tra cứu mạng của chồng cô toàn là hỏi mua canxi, kẽm, sắt cho bà bầu, lần theo dấu vết thì phát hiện bao lâu nay anh ta luôn lợi dụng tôi để làm điều này cho nhân tình

Trước cô thuyết phục gãy lưỡi chồng mang cơm đi làm để ăn cho sạch sẽ, đảm bảo dinh dưỡng nhưng anh không chịu, thế mà tự dưng vài tháng gần đây, ngày nào cũng yêu cầu vợ chuẩn bị cơm trưa cho mang đi làm. Anh còn yêu cầu món này món kia. Thấy lạ, cô vợ để ý chồng nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên không thấy thêm điều gì khác thường. Đã có lúc cô nghĩ là mình quá đa nghi.

Chồng tôi trước giờ rất dễ tính trong ăn uống, vợ nấu gì ăn đó, không đòi hỏi. Trước tôi luôn thuyết phục gãy lưỡi chồng mang cơm đi làm để ăn cho sạch sẽ, đảm bảo dinh dưỡng nhưng anh không chịu, thế mà tự dưng vài tháng gần đây, ngày nào anh cũng yêu cầu tôi chuẩn bị cơm trưa cho mang đi làm. Đã vậy những món anh yêu cầu toàn là những món tôi chưa từng thấy anh ăn bao giờ, nhưng nghĩ chắc chồng muốn đổi gió nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng một hôm dùng điện thoại của chồng vào mạng, tôi lại phát hiện thêm một thay đổi bất thường nữa. Lịch sử tra cứu mạng của chồng tôi toàn là hỏi mua canxi, kẽm, sắt cho bà bầu. Liên hệ với những bữa trưa chồng dặn nấu cho chồng mang đi - mỗi ngày một món còn dặn đi dặn lại chế biến kiểu nào - tôi lại thêm lần nữa chột dạ.

Ảnh minh họa: Internet Trong một đêm, nhân lúc chồng đang ngủ tôi vớ lấy điện thoại của anh và gần như thức trắng để lục tìm điện thoại, máy tính của chồng mà không tóm được gì. Tất cả tin nhắn, zalo, facebook đều sạch sẽ. Cô đang định bỏ cuộc thì điện thoại chồng bất ngờ nhận tin nhắn đến, từ một số lạ không lưu danh bạ, không nằm trong nhật ký cuộc gọi, nhưng cô lại biết chắc chắn không đến nhầm địa chỉ: "Thèm cá chép nấu dưa quá, mai anh nhớ mang qua sớm nhé". Đây chẳng phải là món chồng cô hôm nay khi vừa đi làm về đã dặn vợ sáng mai làm hay sao. Bán tín bán nghi, tôi liền đi theo dõi anh ta ngay sau khi lấy đồ ăn mang theo.

"Đúng như tôi đoán, đi cách nhà khoảng 2 cây số anh bắt đầu rẽ sang hướng đường ngược phía công ty. Nhìn xe chồng dừng ở một khu nhà tập thể cũ mà tim em như ngừng đập. Xuống xe anh hớn hở xách hộp cơm vợ chuẩn bị cho chạy thẳng lên tầng 3, gõ cửa phòng đầu tiên từ cầu thang rẽ vào. Một ả bụng bầu khoảng 3, 4 tháng mở cửa rồi ôm ghì lấy cổ anh hôn hít. Chồng em đưa hộp cơm cho ả cười tươi: "Cơm trưa với cá chép của em đây. Nhớ phải ăn hết nhé. Chiều đi làm về anh lại vào". Đứng khuất sau góc tường, được mắt thấy tai nghe những lời chồng nói em gần như ngã quỵ tại chỗ. Hóa ra bao ngày tháng đó anh yêu cầu vợ nấu cơm cho anh mang đi làm là để mang cho ả bồ đang bầu của anh. Anh ả cặp với nhau cả năm trời, chuẩn bị có con chung mà em không hề hay biết", người vợ cay đắng viết. "Cố bình tĩnh hết sức, tôi tiến lại gần chỗ chồng cười gằn: "Anh nghĩ tôi thừa thời gian, công sức để nấu nướng phục vụ bồ của anh à?". Lấy lại hộp cơm trên tay cô ả kia, tôi ném thẳng xuống chân. Không nói thêm lời nào, tôi quay xe về thẳng. Ngay hôm đó em viết đơn ly hôn mặc cho chồng van xin năn nỉ. Em hiểu một điều, cuộc hôn nhân của mình đã hết đường cứu vãn". Ảnh minh họa: Internet Thật may là màn kịch dù được diễn tinh vi cuối cùng vẫn có ngày đổ bể, đơn giản vì, mọi sự dối trá đều sẽ lộ ra sơ hở và bị phơi trần. Phát hiện ra sự thật đau lòng, dù muộn, nhưng cũng là cái may của người vợ, còn hơn bị lừa dối đến hết đời.

Chồng gom hết tiền lương mới lĩnh và tiền thưởng dẫn nhân tình đi chơi tẹt ga, đến khi trở về hành động của vợ khiến anh ta như chết lặng Suy nghĩ của Hùng không phải là số ít, nhìn nhiều người đàn ông xung quanh có chung tư tưởng và hành vi như vậy, Khoa càng yên tâm rằng chuyện ngoại tình của anh cũng "bình thường thôi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lich-su-tra-cuu-mang-cua-chong-co-toan-la-hoi-mua-canxi-kem-sat-cho-ba-bau-lan-theo-dau-vet-thi-phat-hien-bao-lau-nay-anh-ta-luon-loi-dung-toi-e-lam-ieu-nay-cho-nhan-tinh-531928.html