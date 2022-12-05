Những ngày sau đó tôi thường xuyên gặp nhân tình bất cứ khi nào có thể để làm 'chuyện ấy', vừa quyết định bỏ vợ thì cô ta lập tức trở mặt khiến tôi cay cú tột độ

Tâm sự 05/12/2022 15:50

Thế mà giờ đây, bồ bảo tôi rằng chồng cô ấy đã phát hiện chuyện cô ấy có nhân tình. Không biết họ nói gì, thỏa thuận gì nhưng cuối cùng người cô ấy chọn lại là chồng chứ không phải tôi.

Tất cả những gì tôi nhận được từ bồ khi lòng đang tràn ngập hy vọng về một khởi đầu mới, một cuộc sống mới là chỉ là: "Mình dừng lại đi, em muốn bắt đầu lại với... chồng".

Tôi đã cố gắng đến như thế, chấp nhận từ bỏ tất cả vì cô ấy, nhưng giờ cô ấy một chân đạp tôi xuống vực luôn, tôi không biết còn bấu víu vào đâu được.

Người tình của tôi là một phụ nữ đẹp, khá sắc sảo thông minh. Nhưng vì cô ấy sắc sảo thông minh như vậy nên cô ấy thường chê chồng là người quá hiền lành.

Những ngày sau đó tôi thường xuyên gặp nhân tình bất cứ khi nào có thể để làm 'chuyện ấy', vừa quyết định bỏ vợ thì cô ta lập tức trở mặt khiến tôi cay cú tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta không phải không kiếm ra tiền, nhưng lại không thể dùng tiền vào việc gì cả vì không có thời gian. Cô ấy mua được cả căn nhà bên ngoài, phần lớn dùng tiền của chồng mà anh ta còn không biết.

Trong khi tôi với cuộc hôn nhân của mình thì, vợ tôi gần 40 tuổi rồi, chúng tôi kết hôn vì cô ấy dính bầu lúc vừa học xong trung học. Nhà cô ấy đến bắt vạ, yêu cầu tôi cưới.

Cưới rồi chúng tôi cãi nhau như chó với mèo, hiếm khi nói chuyện tình cảm với nhau như những cặp vợ chồng nhà khác.

Tôi làm đại lý tiêu thụ rượu vang, nhờ quan hệ rộng, bạn bè nhiều nên công việc của tôi khá trôi chảy. Nhà phân phối của tôi là một phụ nữ hơn tôi 2 tuổi. Hôm ấy sau khi mở tiệc ăn mừng chiến thắng bán hàng đợt 1 thì chúng tôi hơi say, đi chung taxi về.

Những ngày sau đó tôi thường xuyên gặp nhân tình bất cứ khi nào có thể để làm 'chuyện ấy', vừa quyết định bỏ vợ thì cô ta lập tức trở mặt khiến tôi cay cú tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên đường có một khúc xe quẹo gấp làm cô ấy ngã chúi sang lòng tôi. Cả hai đều có cảm xúc lạ khi ấy. Tới nhà, cô ấy mời tôi vào uống gì đó cho tỉnh rượu, nên tôi đã vào. Vào đến bên trong tôi mới biết là chồng cô ấy đang đi công tác không có nhà. Chúng tôi hôn nhau rồi kết cục là tôi ở trên giường ngủ trong phòng cô ấy.

Chúng tôi đã trở thành tình nhân như vậy. Những ngày sau đó chúng tôi gặp nhau bất cứ khi nào có thể để làm "chuyện ấy". Người tình nói với tôi cô ấy đã mua một căn nhà, chúng tôi sẽ tới đó chung sống với nhau. Tôi về nói với vợ là tôi sẽ ly hôn, vợ tức giận vì tôi đã ngoại tình hơn là vì tôi nói tôi sẽ ra khỏi nhà.

Thế mà giờ đây, bồ bảo tôi rằng chồng cô ấy đã phát hiện chuyện cô ấy có nhân tình. Không biết họ nói gì, thỏa thuận gì nhưng cuối cùng người cô ấy chọn lại là chồng chứ không phải tôi.

Cô ấy nói muốn làm lại với chồng, vậy còn tôi phải làm sao bây giờ? Tôi sẽ làm lại với ai đây khi vừa dứt tình như thế với vợ?

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Ai cũng có quá khứ và những câu chuyện riêng, việc giữ chúng như một góc nhỏ trong tim là điều không hề quá đáng với người còn lại. Tuy nhiên nếu đã là quá khứ thì rõ ràng phải khác biệt so với hiện tại, mỗi người hãy biết rõ giới hạn nằm ở đâu.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

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