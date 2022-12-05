Ly hôn vì chồng không chịu cảnh có vợ nhưng lại yêu xa, tôi nỗ lực làm việc chăm chỉ để có được thành công, thời gian sau chồng cũ quay lại yêu cầu một việc khiến tôi cảm thấy anh ta thật trơ trẽn

Những năm ở xứ người, tôi đã làm việc rất chăm chỉ và chi tiêu tiết kiệm. Hết thời hạn xuất khẩu lao động, tôi về nước và có được số vốn khá lớn. Tôi đã mua được một mảnh đất xây nhà và mở cửa hàng tạp hóa.

Cách đây 10 năm, tôi có một gia đình hạnh phúc. Mọi người luôn khen ngợi tôi tốt số, lấy được người chồng biết tu chí làm ăn, vợ chỉ việc ở nhà chăm sóc con. Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ, chỉ vì sự thiếu hiểu biết của bản thân mà tôi đã đẩy gia đình đến chỗ tan vỡ. Ngày đó tôi chơi thân với một người bạn, lúc cô bạn gặp khó khăn tôi đã cho vay tiền mà không lấy một đồng lời nào. Khi tới hạn trả, tôi đòi nợ bạn nhưng cô ấy lại bỏ đi biệt tích. Đến lúc chồng tôi hỏi đến tiền tiết kiệm, tôi đã khai hết sự thật. Khi biết số tiền 200 triệu không còn nữa, chồng mắng mỏ tôi liền một tháng.

Ảnh minh họa: Internet Cứ đến giờ ăn tối, chồng lại lải nhải chuyện tiền nong, tối nào tôi cũng ăn cơm chan với nước mắt. Ban đêm, tôi suy nghĩ chuyện xoay tiền trả chồng đến mất ngủ. Sự tra tấn tinh thần của chồng đã đến tai bố mẹ tôi. Thương con gái nên bố tôi đã lấy toàn bộ tiền tiết kiệm trả cho con rể để tôi được sống yên ổn. Sau đó chồng không giao tiền cho vợ giữ nữa, muốn chi tiêu gì phải được anh ấy duyệt. Qua biến cố gia đình, tôi nhận thấy chồng yêu tiền hơn yêu vợ, tôi cũng nhận ra nếu cứ tiếp tục thế này cả đời tôi sẽ luôn bị anh ta coi thường.

Bố mẹ đẻ lại ra tay giúp tôi lần nữa, họ cầm cố sổ đỏ để có tiền cho tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Tôi nhớ ngày báo tin sẽ đi làm xa, chồng cười khẩy nói tôi chỉ có đi dựa dẫm đàn ông chứ làm gì ra tiền. Lời nói của chồng như tiếp thêm động lực cho tôi. Sau này mỗi khi gặp khó khăn, tôi nhớ về câu nói đó để có quyết tâm hơn. Chúng tôi ly hôn vì chồng không chịu cảnh có vợ nhưng vợ lại ở xa. Thế nên tôi đồng ý ký đơn để anh tiện đường lấy vợ mới. Những năm ở xứ người, tôi đã làm việc rất chăm chỉ và chi tiêu tiết kiệm. Hết thời hạn xuất khẩu lao động, tôi về nước và có được số vốn khá lớn. Tôi đã mua được một mảnh đất xây nhà và mở cửa hàng tạp hóa. Trong suốt thời gian tôi đi nước ngoài, chồng cũ không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm một lần nào. 2 năm nay tôi đã về nước, anh cũng chẳng quan tâm. Qua gia đình và bạn bè, tôi biết anh cũng từng qua lại với 2 người nhưng vẫn chưa cưới ai khác. Ngày hôm qua, lúc tôi đang bán hàng, bỗng anh đến và xin được nối lại tình vợ chồng. Lúc tôi đau khổ nhất thì anh đứng ngoài cuộc, bây giờ cuộc sống của tôi tốt đẹp, anh lại muốn hàn gắn tình cảm. Theo mọi người tôi nên nói sao với chồng cũ đây?

Chồng liên tiếp ngoại tình với những người phụ nữ khác bên ngoài khi tôi đang mang thai, thời gian sau anh ta liền đến quỳ gối van xin khiến tôi hả dạ Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê, đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp và nóng bỏng. Nhưng lời giới thiệu của cô ấy lại khiến tôi sững sờ: “Em chính là người tình của chồng chị”.

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