Ngày ấy chồng thầm thích tôi nhưng tôi không có cảm tình với anh. Trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, lợi dụng lúc tôi quá chén, chồng đã đưa tôi vào nhà nghỉ. Sau đêm ấy tôi có thai và một đám cưới gượng ép đã diễn ra.

Tôi là một người phụ nữ xinh đẹp và có học thức nhưng hôn nhân của tôi lại không hạnh phúc. Cũng bởi nguồn cơn bắt đầu cho đám cưới của tôi và chồng khá éo le, ngang trái.

Tôi sống vô hồn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Thế nhưng tôi càng thờ ơ, lãnh đạm thì chồng lại càng bất mãn và cay cú. Mỗi lần say rượu về, chồng luôn chửi bới tôi nặng nề, thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Anh ta bảo sẽ không bao giờ ly hôn, sẽ giữ tôi lại để đày đọa tôi cho bõ ghét. Anh ta có cái gì không tốt, là mơ ước của bao người phụ nữ, thế mà tôi lại ghét bỏ và khinh thường anh ta như vậy.

Chồng tôi là người đàn ông giỏi giang và thành đạt, kiếm ra tiền. Dù anh thích tôi nhưng khi đã có được tôi thì anh lại chán ngán. Nhất là lúc tôi mang bầu nặng nề, xấu xí, anh đã liên tiếp ngoại tình với những người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi đau khổ cùng cực song vì nghĩ cho cha mẹ và đứa con mà không dám ly hôn.

Tôi cứ nghĩ hôn nhân của mình sẽ là những chuỗi ngày địa ngục không bao giờ kết thúc. Ấy vật mà đột ngột chồng tôi lại về ném vào mặt vợ lá đơn ly hôn. Anh ta bắt tôi ký đơn, cũng bắt tôi ra đi tay trắng, chỉ cho tôi quyền nuôi con.

Ảnh minh họa: Internet

Dù hận chồng đối xử tệ bạc nhưng tôi cũng mừng khi bản thân thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tiền bạc của chồng, tôi không làm ra nên cũng chẳng tham lam làm gì.

Chúng tôi không có gì tranh chấp nên thủ tục ly hôn được giải quyết rất nhanh chóng. Ai ngờ đâu từ tòa án trở ra, cầm trên tay phán quyết ly hôn, tôi lắp bắp kinh hãi khi thấy tài khoản của mình có ngay 1 tỷ đồng. Chắc chắn không phải chồng cũ chuyển khoản, bởi vì anh ta rũ bỏ tôi phũ phàng như thế cơ mà. Người chuyển khoản không hề ghi thông tin, tôi nghĩ có lẽ người ta chuyển nhầm cũng nên.

Nhưng tối ấy tôi nhận được cuộc điện thoại từ một cô gái lạ lẫm, cô ấy chính là người chuyển cho tôi số tiền kia. Không hề có sự nhầm lẫn nào ở đây,chính xác là cô ấy muốn muốn tặng cho tôi 1 tỷ đó.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê, đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp và nóng bỏng. Nhưng lời giới thiệu của cô ấy lại khiến tôi sững sờ: “Em chính là người tình của chồng chị”.

Sau đó cô ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện xưa cũ khiến tôi ngẩn ngơ. Trước đây chồng tôi từng yêu một cô gái trong 6 năm trời. Đó là thời điểm anh ta bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Cô gái đó ở bên anh ta, hi sinh vì anh ta rất nhiều. Cuối cùng khi đã thành công, anh ta lại phũ phàng nói lời chia tay, chê cô ấy vừa già vừa xấu, không cùng đẳng cấp với mình nữa.

Cô gái đó vì quá đau đớn và phẫn uất nên đã nghĩ quẩn mà tự tử. Một sinh mệnh đang tươi đẹp cứ thế kết thúc chỉ vì gã đàn ông bạc bẽo.

Người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi chính là em họ của cô gái ấy. Hai người chơi thân với nhau từ bé, coi nhau chẳng khác gì chị em ruột. Chứng kiến cái chết tức tưởi của chị mình, cô ấy thề phải trả thù gã đàn ông khốn nạn kia.

Sau khi ra trường cô ấy xin vào công ty chồng tôi làm việc và bắt đầu kế hoạch trả hận của mình. Chồng tôi tin tưởng cô ta hết lòng cũng yêu chiều cô ấy vô cùng. Tất cả bí mật kinh doanh và những kế hoạch làm ăn đều tiết lộ cho cô ấy. Cô ấy đòi anh ta ly hôn, anh ta cũng không ngần ngại về bỏ vợ ngay.

“Đây là số tiền em lấy được từ công ty của anh ta. Anh ta sẽ sớm phá sản thôi. Nhưng đứa trẻ chị đang nuôi là vô tội, coi như đó là tiền anh ta chu cấp cho đứa bé cho đến tuổi trưởng thành. Suy cho cùng trong chuyện này chị và đứa bé chẳng có lỗi gì cả”, cô ấy nói như vậy.

Thấy cô ấy cương quyết, tôi cũng đành nhận số tiền đó. Hơn nữa rời khỏi nhà mang theo con nhỏ, tôi thực sự gặp khó khăn về kinh tế. Vả lại đúng như cô ấy nói, món tiền đó là của chồng cũ, coi như anh ta chu cấp nuôi con.

Một thời gian sau quả nhiên chồng tôi tiều tụy đến gặp tôi xin tha thứ. Anh ta đã bị phá sản còn cô gái kia thì phũ phàng bỏ anh ta mà đi. Nhìn thái độ của chồng cũ, có vẻ anh ta vẫn chưa biết tất cả là một màn trả thù. Nhưng âu đó cũng là cái giá mà anh ta nhận được khi gây ra những tội lỗi tày trời trong quá khứ.