Tình yêu thời sinh viên ngọt ngào, hạnh phúc, nghèo nhưng vui vẻ. Hai đứa từng ăn chung cái bánh mì, cái bánh bao nhưng lúc nào cũng lo lắng cho nhau. Thuê nhà tốn kém, có tháng không đủ tiền, anh lại cho tôi vay tạm. Có lúc tôi nấu cơm anh đến nhà ăn, chỉ một món nhưng vui vẻ vô cùng. Anh hứa sau này cố gắng kiếm tiền, mua nhà sắm xe, lo cho tôi cuộc sống đầy đủ.

Tôi và anh đến với nhau không chóng vánh, không qua mai mối mà là kết tinh tình yêu từ thuở hàn vi. Khi quen anh, anh chỉ là một chàng sinh viên nghèo, chưa có gì trong tay. Tôi cũng bươn chải làm gia sư kiếm tiền. Dù gia đình có khá giả nhưng tôi luôn tâm niệm, bản thân phải tự cố gắng nỗ lực thì sau này mới thành tài. Và dù bố mẹ có chu cấp tiền tôi cũng không muốn. Được tiêu đồng tiền do chính tay mình kiếm được, tôi hạnh phúc biết bao nhiêu.

Ngày ra trường, chúng tôi mỗi người xin việc vào một công ty. Anh chăm chỉ làm việc, cày cuốc kiếm thêm thu nhập để có đồng tiết kiệm. Tôi cũng nỗ lực hết mình ở vị trí được giao. Đến ngày đưa anh về ra mắt, anh có chút bối rối khi thấy gia cảnh của nhà tôi khá giả, căn nhà to rộng không giống nhà có hoàn cảnh khó khăn. Khi đó anh ngại đưa tôi về gặp bố mẹ vì căn nhà của gia đình anh là nhà cấp 4, đơn sơ, còn lợp mái ngói đỏ. Gặp bố mẹ anh, tôi rất vui vẻ, hồ hởi, hai bác quý mến tôi nhiều. Tôi biết, tương lai tôi sẽ phải cùng anh cố gắng nhiều và tin rằng hai đứa sẽ làm được điều đó.

Cưới nhau hơn 4 năm, anh và tôi có một cô con gái nhỏ. Sự nghiệp của anh cũng từ đó phất lên, tiền bạc dồi dào. Ngày mua căn nhà nhỏ đầu tiên, anh hạnh phúc thế nào tôi cũng không thể tả nổi. Chỉ thấy trong mắt anh ngấn lệ.

Khi anh lên chức trưởng phòng, tôi sinh đứa thứ hai. Vì công việc thu nhập không cao, anh nói tôi tạm gác lại công việc để chăm lo cho hai con cứng cáp rồi tính chuyện đi làm lại. Ban đầu tôi lưỡng lự nhưng không nhờ được ai, thuê mấy người không yên tâm nên tôi quyết định ở nhà.

Ngày ngày tôi lo cơm nước, đưa đón con đi học, chăm sóc chúng, dọn dẹp nhà cửa cũng tối mắt tối mũi. Những ngày đầu chồng rất hài lòng nhưng lâu dần, bộ dạng nội trợ của vợ có vẻ khiến anh ngán ngẩm. Nhất là có mấy lần bạn anh đến chơi, nhìn thấy tôi không được chỉn chu cho lắm nên anh bức bối. Anh nhắc nhở tôi nhiều lần nhưng cái sai là ở anh, đưa bạn đến nhà ăn uống không báo sớm để tôi phải vội đi chợ lại còn về đổ tội lên đầu vợ con.

Nhiều lần như vậy, hai vợ chồng cãi nhau to. Anh giữ sĩ diện của mình nhưng lại chẳng để ý tới tâm trạng của người vợ, người mẹ đã hết lòng hi sinh vì gia đình như tôi.

Rồi anh bắt đầu tơ tưởng đến các cô gái đẹp, chát chít tán tỉnh họ. Khi nhận thấy dấu hiệu bất thường ở chồng, tôi ngỏ ý muốn quay lại đi làm nhưng anh nhất định không cho. Anh nói khi nào tìm được người thích hợp thì mới tính chuyện đó. Vì thương con, tôi lại cắn răng ở nhà làm nội trợ.

Cách đây mấy tháng, tôi phát hiện anh ngoại tình với cô nhân viên trẻ hơn chục tuổi mới vào công ty. Lần theo dấu vết của chồng, tôi thấy họ cùng nhau vào khách sạn. Khi bị tôi bắt gặp, chồng còn gân cổ nói tôi không biết điều, theo dõi chồng. Hiện tại tiền tôi tiêu hàng tháng là do anh chu cấp lại còn đi theo dõi, phá vỡ sự nghiệp của anh. Câu nói đó của anh khiến tôi vô cùng chua chát.

Ngày anh nói muốn ly hôn tôi để cưới bồ, tôi khóc không thành tiếng. Bản thân tôi quá ngu dại khi bỏ việc ở nhà nuôi con. Giờ đây, tôi cố gắng kéo dài thời gian ly hôn để đi xin việc, có thu nhập tự chủ để sau còn lo cho con. Nhưng anh ngày nào cũng giục.

Tôi nói anh cho mình thêm nửa năm để thu xếp, anh ta đồng ý. Đến khi tôi tìm được việc, có thu nhập ổn định, lấy lại phong độ thời con gái thì cũng là lúc tôi dũng cảm kí vào đơn ly hôn. Tối đó, khi anh chuẩn bị đi làm, tôi lặng lẽ đút tờ giấy ly hôn vào túi quần của anh kèm theo một bức ảnh.

Đó là bức hình tôi và anh chụp khi hai đứa cùng chia nhau chiếc bánh mì. Tôi muốn anh ngày hôm nay trước khi quyết định ra tòa, hãy nghĩ đến ngày chúng tôi còn khốn khó, chia nhau từng đồng tiền lẻ, từng miếng ăn. Anh phải nghĩ được vì sao anh có ngày hôm nay. Dù tôi chỉ là một người vợ nội trợ nhưng không có nghĩa là tôi không góp công sức cho chồng có được tiền tài và sự nghiệp.

Nếu tôi không hi sinh vì anh, tôi không đánh đổi công việc này để chăm lo cho con anh thì anh lấy đâu ra thời gian để phấn đấu? Thử hỏi, nếu anh hoán đổi vai trò của người vợ, cũng ở nhà nội trợ, chăm con như tôi thì anh làm được gì?

Người đàn ông thực sự ích kỉ. Khi có được tiền, có quyền trong tay họ sẵn sàng rũ bỏ người phụ nữ bên mình ngày khốn khó. Tôi tự hỏi, nếu bây giờ anh ta chỉ là gã nghèo thì liệu rằng anh ta có bỏ vợ, có bồ, có vỗ ngực tự khoe? Liệu rằng còn ai dám tin vào sự thủy chung, lời thề non hẹn biển của người chồng?