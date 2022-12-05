Bị mẹ chồng coi thường, tôi vô tình phát hiện ra bí mật của bà và nói với chồng, nhìn vẻ mặt của bà ta và gã trai trẻ đó khi bị bắt quả tang khiến tôi hả hê cười

Tâm sự 05/12/2022 06:50

Nhà tôi gia phong nền nếp đâu ra đấy, cô nghĩ những người như mình xứng đáng bước chân vào cửa nhà tôi làm dâu hay sao?”.

“Nhà cô bố mẹ thì ly hôn, một mình mẹ cô nuôi hai đứa con gái. Nói thẳng với cô là gia đình như vậy tôi không ưng, chẳng biết có nuôi dạy con gái nên người không. Chưa nói chị cô lấy chồng được 3 năm cũng theo gót mẹ ra tòa ly dị chồng, một mình nuôi con nhỏ. Đó đã là minh chứng rõ ràng rồi còn gì. 

Nhà tôi gia phong nền nếp đâu ra đấy, cô nghĩ những người như mình xứng đáng bước chân vào cửa nhà tôi làm dâu hay sao?”.

Đó là câu nói mẹ chồng tặng cho tôi trong ngày đầu ra mắt. Bà ghét tôi rõ ràng nhưng chồng kiên quyết làm đám cưới, tôi cũng không muốn vì sự phản đối của bà mà từ bỏ tình yêu.

Bị mẹ chồng coi thường, tôi vô tình phát hiện ra bí mật của bà và nói với chồng, nhìn vẻ mặt của bà ta và gã trai trẻ đó khi bị bắt quả tang khiến tôi hả hê cười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng may chồng tôi đủ mạnh mẽ, bản lĩnh, sau đám cưới anh lập tức xin bố mẹ ra ngoài ở riêng để tránh mâu thuẫn. Bố mẹ chồng tôi vẫn còn trẻ khỏe, ông bà có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. May mắn nữa là bố chồng tôi khá thấu tình đạt lý, ông suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Ông bảo chúng tôi cứ tạm ở ngoài, sau này bố mẹ già yếu thì phải về sống chung. Vợ chồng tôi gật đầu chấp nhận.

Từ khi đó tới nay đã hơn một năm, tôi đang mang thai gần sinh. Hôm vừa rồi ghé vào nhà bố mẹ chồng tặng ông bà ít đồ, đứng ngoài cửa tôi tình cờ nghe được mẹ chồng gọi điện thoại cho ai đó: “Tôi cũng nhớ cậu lắm, đợi vài hôm nữa ông ta đi vắng thì chúng ta gặp nhau nhé”. 

Tôi giật bắn cả người, phát hiện ra bí mật tày đình của mẹ chồng. Lập tức quay trở về, tôi kể lại cho chồng nghe. Anh vừa giận mẹ mà cũng buồn vô cùng, dặn tôi không được nói cho ai biết. Anh dự định sẽ theo dõi bắt quả tang mẹ chồng rồi khuyên nhủ, đồng thời lấy bằng chứng nắm thóp, bắt bà phải từ bỏ người tình quay về với gia đình. Ông bà già rồi còn ly hôn gì nữa.

Sau một tuần theo dõi, chồng tôi bắt được mẹ chồng lén lút vào nhà nghỉ một mình. Thế này chỉ có gặp tình nhân chứ bà vào đó làm gì? Anh lập tức gọi tôi đến, ý đồ chỉ cháu nội chưa ra đời để bà lấy đó mà hổ thẹn, không còn dám tái phạm nữa.

Bị mẹ chồng coi thường, tôi vô tình phát hiện ra bí mật của bà và nói với chồng, nhìn vẻ mặt của bà ta và gã trai trẻ đó khi bị bắt quả tang khiến tôi hả hê cười - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cánh cửa mở ra, mẹ chồng nhìn thấy chúng tôi thì mặt cắt không còn giọt máu. Lúc ấy trong lòng tôi hả hê, muốn cười nhưng đành cố nhịn. Tôi vẫn còn nhớ những lời xúc phạm mẹ chồng dành cho mình ngày đầu về ra mắt. Vậy mà người nói những lời lẽ ấy giờ đây lại trốn chồng ngoại tình với trai trẻ! Còn gì nực cười hơn thế!

Người tình của mẹ chồng đang trốn trong nhà tắm. Chồng tôi lao vào kéo gã ta ra. Biết chỉ có hai vợ chồng tôi, lại còn là một bà bầu nên gã vênh mặt ngang ngược không sợ gì cả. Song đến khi nhìn rõ khuôn mặt đó thì thực sự tôi không thể kiềm chế được nữa phải phá lên cười ngặt nghẽo. Có quá nhiều sự trùng hợp và nực cười ở đây! Gã đàn ông đó không ai khác chính là anh rể cũ của tôi.

Sau khi sống với chị gái tôi được hai năm thì hắn ta giở quẻ, chê chị tôi không kiếm ra nhiều tiền dù chị vẫn đi làm độc lập kinh tế, chê nhà tôi không có của cho gã nương nhờ. Sau đó gã đòi ly hôn, mong tìm cho mình con đường mới tươi sáng hơn. Sau ly hôn hắn ta không đoái hoài gì đến con, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của chị tôi.

Không ngờ tôi gặp lại hắn trong tình cảnh oái oăm tới tột cùng. Không ngờ con đường tươi sáng mà gã chọn lại chính là cặp kè với người phụ nữ hơn mình đến 20 tuổi để moi tiền. Bố mẹ chồng tôi khá có điều kiện, cả thời trẻ bố chồng ngược xuôi làm ăn, bây giờ ông bà không phải lo lắng gì nữa nên cũng khá rủng rỉnh. 

Chồng biết tôi cười vì lý do gì, anh cũng không thể trách được. Gã ta thì cúi gằm mặt rồi lao người chạy trốn vội. Sau ngày hôm đó, mẹ chồng hễ nhìn thấy tôi là không dám nhìn thẳng. Phần vì chúng tôi nắm giữ bí mật trí mạng của bà, phần vì bây giờ bà đã chẳng có tư cách gì để có thể phê phán và chê trách tôi nữa lời.

Rời khỏi tòa án, tôi cho rằng vợ cũ sẽ hối hận vì đánh rơi một người hoàn hảo như tôi nào ngờ bản thân lại đau đớn khi phát hiện điều này quá muộn

Rời khỏi tòa án, tôi cho rằng vợ cũ sẽ hối hận vì đánh rơi một người hoàn hảo như tôi nào ngờ bản thân lại đau đớn khi phát hiện điều này quá muộn

Nghe tiếng cười giòn tan và giọng nói vui vẻ của cô ấy, tôi hiểu vợ cũ đã tìm được người đàn ông mà cô ấy hằng mong ước, có thể mang lại cho vợ cũ hạnh phúc.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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