Rời khỏi tòa án, tôi cho rằng vợ cũ sẽ hối hận vì đánh rơi một người hoàn hảo như tôi nào ngờ bản thân lại đau đớn khi phát hiện điều này quá muộn

Tâm sự 05/12/2022 05:30

Nghe tiếng cười giòn tan và giọng nói vui vẻ của cô ấy, tôi hiểu vợ cũ đã tìm được người đàn ông mà cô ấy hằng mong ước, có thể mang lại cho vợ cũ hạnh phúc.

Cuối tuần, vì vừa chuyển đến chỗ mới, cần mua một số đồ nội thất nên tôi đến trung tâm thương mại xem xét. Đang mải chọn đồ, tôi đứng người lại khi nghe được giọng nói quen thuộc ở quầy hàng phía sau lưng:

- Em thích màu be anh ạ, thấy màu be hợp với màu sơn của phòng ngủ mình. Anh thấy thế nào?

- Em thấy thích là được, anh cũng ưng màu be. Em đúng là có gu thẩm mỹ, màu này dịu mắt, thích hợp với phòng ngủ, tạo cảm giác thoải mái dễ chịu.

Một cặp đôi trẻ vừa chọn đồ vừa ríu rít bàn luận với nhau về cách bố trí nội thất, trang trí nhà cửa cho căn hộ mới của họ. Người phụ nữ ấy chính là vợ cũ của tôi! Cách đây không lâu tôi nghe bạn bè kể cô ấy sắp tái hôn, vậy ra đây chính là chồng mới của vợ cũ. 

Rời khỏi tòa án, tôi cho rằng vợ cũ sẽ hối hận vì đánh rơi một người hoàn hảo như tôi nào ngờ bản thân lại đau đớn khi phát hiện điều này quá muộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng không để họ phát hiện ra mình, tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ từ đầu đến cuối, càng nghe mà tôi càng bàng hoàng đến chết lặng. 

- Chuyến du lịch trăng mật của mình bị hoãn vì em có chuyến công tác đột xuất, anh không giận đấy chứ, em sẽ bù cho anh khi khác nhé!

- Không sao đâu mà, đi du lịch khi nào cũng được. Chuyến công tác này có ý nghĩa quan trọng với công việc của em thì em cứ ưu tiên trước đi. 

- Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ công việc của em, em năm nay 27 tuổi, phấn đấu đạt được chức trưởng phòng thì chúng mình sẽ sinh con, lúc ấy em sẽ làm mọi điều anh muốn. 

- Anh rất mong đợi và cũng tin tưởng em sẽ thành công, con chúng mình chắc chắn là vô cùng tự hào khi có một người mẹ giỏi giang nỗ lực phấn đấu. Cần giúp gì về công việc cứ nói với anh nhé.

Một người đàn ông tôn trọng ý kiến của vợ, ủng hộ sự nghiệp và niềm đam mê của cô ấy, sẵn sàng bao dung những khuyết điểm, chín chắn có thể làm chỗ dựa lúc khó khăn cho người phụ nữ của mình - chính là chồng mới của vợ cũ.

Nghe tiếng cười giòn tan và giọng nói vui vẻ của cô ấy, tôi hiểu vợ cũ đã tìm được người đàn ông mà cô ấy hằng mong ước, có thể mang lại cho vợ cũ hạnh phúc. Cố gắng nhìn họ, tôi lặng người nhìn dáng vẻ người đàn ông kia. Anh ta nắm chặt tay vợ, mỉm cười dịu dàng, khi cô ấy nói thì lắng nghe vô cùng chăm chú.

Rời khỏi tòa án, tôi cho rằng vợ cũ sẽ hối hận vì đánh rơi một người hoàn hảo như tôi nào ngờ bản thân lại đau đớn khi phát hiện điều này quá muộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi xưa tôi luôn quan niệm phụ nữ chỉ cần chăm chồng dạy con và quán xuyến nhà cửa tươm tất là được. Vợ muốn phấn đấu sự nghiệp, tôi cấm tiệt không cho, thậm chí còn ép cô ấy nghỉ làm ở nhà sinh con và nội trợ. Tất nhiên vợ tôi không chịu. Vậy là cãi nhau triền miên, mâu thuẫn gay gắt, cuối cùng thì quyết định ly hôn. 

Rời khỏi tòa án, tôi cho rằng vợ cũ sẽ hối hận vì đi đâu để tìm được một người đàn ông tốt như tôi, vừa đẹp trai, kiếm ra tiền, gia đình lại có điều kiện. Nhưng thực tế là cô ấy không hề hối hận mà còn tìm được một người đàn ông tuyệt vời hơn tôi rất nhiều. Khách quan mà nói thì vợ cũ rất tốt, duyên dáng lại thông minh, có năng lực. Bây giờ người phải thấy tiếc nuối chính là tôi chứ không phải vợ cũ!

Đêm ấy về nhà, nhớ đến nụ cười, giọng nói của vợ cũ cùng những ngày tháng chúng tôi còn chung sống, trong lòng tôi đau đớn tiếc nuối vô vàn. Nghĩ về người đàn ông kia và cách anh ta đối xử với vợ, tôi tự thấy bản thân thua kém trăm nghìn lần. 

Vậy là tôi với vợ cũ không bao giờ còn cơ hội nữa, tôi đã vĩnh viễn mất đi cô ấy rồi. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến thời gian quay ngược trở lại để tôi sửa chữa sai lầm của mình…

Yêu nhau 3 năm, anh mới dẫn tôi về nhà ra mắt nhìn căn phòng nơi bạn trai lớn lên tôi xúc động không nói nên lời

Yêu nhau 3 năm, anh mới dẫn tôi về nhà ra mắt nhìn căn phòng nơi bạn trai lớn lên tôi xúc động không nói nên lời

Ngồi trên xe khách, anh cười bảo: "Giờ em bắt xe quay về vẫn kịp này, nhà anh nghèo lắm".

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