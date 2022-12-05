Chồng có chuyến công tác một tuần, vừa về đang chuẩn lúc ôm hôn tôi, anh ta nhìn tấm ảnh trên tường mà suýt ngã khỏi giường

Tâm sự 05/12/2022 15:35

Ai cũng có quá khứ và những câu chuyện riêng, việc giữ chúng như một góc nhỏ trong tim là điều không hề quá đáng với người còn lại. Tuy nhiên nếu đã là quá khứ thì rõ ràng phải khác biệt so với hiện tại, mỗi người hãy biết rõ giới hạn nằm ở đâu.

Huyền (31 tuổi) chia sẻ cô đến với Huy khi anh từng đổ vỡ hôn nhân. Cô không có thành kiến với đàn ông một đời vợ, cô hài lòng khi Quân biết yêu thương, lo lắng và vun vén cho tương lai của hai người.

“Vậy nhưng sau đám cưới tôi mới phát hiện ra một chuyện khó bề chấp nhận được. Đó là chồng vẫn giữ trọn vẹn album ảnh cưới với vợ cũ, đặc biệt còn để tấm ảnh cưới nhỏ của họ trong ví”, Huyền kể.

Huyền không yêu cầu chồng phải đốt hết, xóa sạch những kỉ niệm về vợ cũ, song theo cô thì Huy nên xếp chúng vào một góc. Chứ không phải là đặt trang trọng trong ví tiền, là một vật riêng tư mà anh luôn mang theo mỗi ngày. Trong khi đó, ảnh cưới của cô và Huy lại không được anh đối xử như vậy, điều này dĩ nhiên khiến tôi không mấy dễ chịu. 

Chồng có chuyến công tác một tuần, vừa về đang chuẩn lúc ôm hôn tôi, anh ta nhìn tấm ảnh trên tường mà suýt ngã khỏi giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Huy và vợ cũ ly hôn sau vỏn vẹn chưa đầy 1 năm chung sống. Giữa họ chưa có con chung, cuộc ly hôn diễn ra đầy uất hận và cay đắng vì Huy bị vợ cũ phản bội. Việc Huy không thù hằn, nói xấu vợ cũ khiến Huyền có thiện cảm, chứng tỏ anh là người đàn ông bao dung và quân tử. Nhưng hành động giữ ảnh cưới với vợ cũ trong ví thì cô không thể chấp nhận được.

“Giả dụ có người nhìn thấy bức ảnh đó trong ví chồng tôi, họ sẽ nghĩ người phụ nữ đó mới là vợ anh. Vậy mà anh ấy vẫn cho rằng mình chẳng làm gì sai, một tấm ảnh không gây nên tội lỗi. Thậm chí chồng còn trách tôi ghen tuông không phải lối, quá khắt khe và ích kỷ. Và rằng anh ấy đã để bức ảnh đó từ lâu rồi nên không muốn thay đổi”, Huyền tâm sự.

Đúng là về mặt hành động thực tế thì Huy không có gì mờ ám với vợ cũ. Song Huyền có cảm giác tận sâu trong lòng Huy vẫn còn chút tiếc nuối, không cam tâm với người phụ nữ đó. 

Lần đó Huy có chuyến công tác một tuần, vợ chồng son xa cách không khỏi nhớ mong và khao khát nhau. Anh cố tình đi chuyến bay đêm về với vợ, khi tới nhà cũng đã khuya.

Mở cửa phòng ngủ, Huy không đợi được nữa vội ôm chầm lấy Huyền lúc đó đang ngủ say. Vậy nhưng khi anh ngẩng mặt lên thì phải giật mình kinh hãi tới mức suýt ngã ra khỏi giường, nguyên nhân bởi một bức ảnh to tướng treo trên tường.

Chồng có chuyến công tác một tuần, vừa về đang chuẩn lúc ôm hôn tôi, anh ta nhìn tấm ảnh trên tường mà suýt ngã khỏi giường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Huyền cho biết: “Thứ mà chồng tôi nhìn thấy ấy chính là bức ảnh trong ví anh ấy, tôi lén lấy mang đi phóng to rồi đóng khung đầy trang trọng. Sau đó treo nó chễm chệ trên đầu giường ngủ của chúng tôi”.

Trước sự chất vấn của chồng, Huyền đủng đỉnh đáp: “Nếu việc anh cất ảnh cưới với vợ cũ trong ví là bình thường thì em treo nó trong phòng ngủ sao lại không được? Phóng to lên chẳng phải ngắm rõ hơn hay sao? Nếu anh cho rằng mình làm đúng thì cớ gì phải ngần ngại khi công khai chuyện đó cho mọi người biết. Hẳn là ai đến chơi nhà mình đều sẽ dễ dàng thấy bức ảnh này nhỉ?".

Huyền thực sự không muốn vợ chồng với nhau mà phải hành động trả đũa, dằn mặt kiểu như vậy. Song nếu không làm thế thì Huy còn giữ mãi quan điểm của anh, luôn cho rằng bản thân làm đúng. 

Thực tế là vẫn còn những người đàn ông khá lạ lùng, họ luôn có đủ mọi lý lẽ bào chữa cho hành vi của mình trước vợ. Vậy nhưng họ lại chẳng dám công khai với những người xung quanh vì trong thâm tâm họ thừa biết đó là điều không nên, chỉ bởi tâm lý muốn "bắt nạt" vợ mà thôi. Trong trường hợp này người vợ cần cứng rắn không được thỏa hiệp, như cách làm cô vợ trong câu chuyện phía trên.

Nhân tình nói yêu tôi thật lòng và quyết không chia tay dù tôi đã quyết tâm cắt đứt mối quan hệ, anh ta liền có hành động 'trả đũa' bằng việc gửi điều này cho chồng tôi

Nhân tình nói yêu tôi thật lòng và quyết không chia tay dù tôi đã quyết tâm cắt đứt mối quan hệ, anh ta liền có hành động 'trả đũa' bằng việc gửi điều này cho chồng tôi

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu

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