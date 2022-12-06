Tùng yếu ớt nói sở sĩ cho tôi khoản tiền đó là vì có việc muốn nhờ. Điều Tùng thốt ra sau đó khiến tôi hóa đá vì quá sốc.

Tôi từng có một cậu bạn thân hay chính xác hơn phải gọi là tri kỷ của nhau mới đúng, bản thân tôi đã có vợ và 3 cậu nhóc tỳ đáng yêu ngộ nghĩ. Thế nhưng Tùng thì vẫn độc thân và không hề có ý định lập gia đình, thậm chí tôi còn nghĩ bạn mình có thể là gay hay sao mà không thấy có cảm tình với người phụ nữ nào cả. Cách đây mấy tháng, Tùng có đi khám bệnh thì bàng hoàng phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Dù rất buồn nhưng tôi cũng chỉ biết an ủi và ở bên cạnh bạn mình những ngày tháng khó khăn nhất.

Ảnh minh họa: Internet Tuần trước Tùng bỗng gọi điện bảo tôi qua nhà cậu ấy. Tình hình cậu ấy đã nặng lắm rồi. Tùng nói những năm qua cũng kiếm được khá nhiều tiền nhưng hiện tại có tiền vẫn chẳng thể lấy lại được sức khỏe. Sau đó Tùng tuyên bố sẽ cho tôi 1 tỷ trong khối tài sản cậu ấy sở hữu. Tôi còn cho rằng cậu ta đùa và khuyên rằng Tùng nên dành số tiền đó cho cha mẹ, anh chị em thì tốt hơn bởi tôi cũng không phải loại thiếu tiền. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau lời của cậu ta thốt ra sau khiến tôi hóa đá vì quá sốc. Tùng muốn vợ chồng tôi trả con trai về cho bố mẹ cậu ấy nuôi dưỡng vì nó chính là con đẻ của Tùng Số tiền kia để bồi thường cho tôi vì cậu ta đã làm ra việc có lỗi với bạn thân.

Có thời gian tôi đi công tác nửa năm, khi ấy vợ tôi và Tùng đã nảy sinh quan hệ với nhau. Khi tôi về được ít lâu thì vợ thông báo mang thai còn Tùng đột ngột chuyển công tác hơn một năm trời. Rõ ràng cậu ta thấy áy náy và tội lỗi nên mới tránh mặt tôi. Tâm trí tôi hiện tại rất rối bời, tôi vừa hận cậu ta cũng càng thêm suy nghĩ thù ghét vợ. Dù sao Tùng cũng không còn nhiều thời gian nữa, tôi có nên tha thứ cho cậu ta, trả đứa bé về cho nhà họ nuôi dưỡng vì nó là huyết mạch T để lại? Còn vợ tôi, tôi nên đối mặt với cô ấy thế nào đây?

Lịch sử tra cứu mạng của chồng cô toàn là hỏi mua canxi, kẽm, sắt cho bà bầu, lần theo dấu vết thì phát hiện bao lâu nay anh ta luôn lợi dụng tôi để làm điều này cho nhân tình Trước cô thuyết phục gãy lưỡi chồng mang cơm đi làm để ăn cho sạch sẽ, đảm bảo dinh dưỡng nhưng anh không chịu, thế mà tự dưng vài tháng gần đây, ngày nào cũng yêu cầu vợ chuẩn bị cơm trưa cho mang đi làm. Anh còn yêu cầu món này món kia. Thấy lạ, cô vợ để ý chồng nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên không thấy thêm điều gì khác thường. Đã có lúc cô nghĩ là mình quá đa nghi.

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