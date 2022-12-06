Bạn thân bệnh nặng bỗng gọi điện bảo tôi sang nhà, tôi ngớ người khi biết cậu ta dành hết số tiền kiếm được cho tôi, chưa kịp vui mừng thì sự thật đằng sau đó khiến tôi cẫm phẫn tột độ

Tâm sự 06/12/2022 05:56

Tùng yếu ớt nói sở sĩ cho tôi khoản tiền đó là vì có việc muốn nhờ. Điều Tùng thốt ra sau đó khiến tôi hóa đá vì quá sốc.

Tôi từng có một cậu bạn thân hay chính xác hơn phải gọi là tri kỷ của nhau mới đúng, bản thân tôi đã có vợ và 3 cậu nhóc tỳ đáng yêu ngộ nghĩ. Thế nhưng Tùng thì vẫn độc thân và không hề có ý định lập gia đình, thậm chí tôi còn nghĩ bạn mình có thể là gay hay sao mà không thấy có cảm tình với người phụ nữ nào cả. 

Cách đây mấy tháng, Tùng có đi khám bệnh thì bàng hoàng phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Dù rất buồn nhưng tôi cũng chỉ biết an ủi và ở bên cạnh bạn mình những ngày tháng khó khăn nhất. 

Bạn thân bệnh nặng bỗng gọi điện bảo tôi sang nhà, tôi ngớ người khi biết cậu ta dành hết số tiền kiếm được cho tôi, chưa kịp vui mừng thì sự thật đằng sau đó khiến tôi cẫm phẫn tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước Tùng bỗng gọi điện bảo tôi qua nhà cậu ấy. Tình hình cậu ấy đã nặng lắm rồi. Tùng nói những năm qua cũng kiếm được khá nhiều tiền nhưng hiện tại có tiền vẫn chẳng thể lấy lại được sức khỏe. Sau đó Tùng tuyên bố sẽ cho tôi 1 tỷ trong khối tài sản cậu ấy sở hữu. Tôi còn cho rằng cậu ta đùa và khuyên rằng Tùng nên dành số tiền đó cho cha mẹ, anh chị em thì tốt hơn bởi tôi cũng không phải loại thiếu tiền. 

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau lời của cậu ta thốt ra sau khiến tôi hóa đá vì quá sốc. Tùng muốn vợ chồng tôi trả con trai về cho bố mẹ cậu ấy nuôi dưỡng vì nó chính là con đẻ của Tùng Số tiền kia để bồi thường cho tôi vì cậu ta đã làm ra việc có lỗi với bạn thân.

Có thời gian tôi đi công tác nửa năm, khi ấy vợ tôi và Tùng đã nảy sinh quan hệ với nhau. Khi tôi về được ít lâu thì vợ thông báo mang thai còn Tùng đột ngột chuyển công tác hơn một năm trời.  Rõ ràng cậu ta thấy áy náy và tội lỗi nên mới tránh mặt tôi.

Tâm trí tôi hiện tại rất rối bời, tôi vừa hận cậu ta cũng càng thêm suy nghĩ thù ghét vợ. Dù sao Tùng cũng không còn nhiều thời gian nữa, tôi có nên tha thứ cho cậu ta, trả đứa bé về cho nhà họ nuôi dưỡng vì nó là huyết mạch T để lại? Còn vợ tôi, tôi nên đối mặt với cô ấy thế nào đây?

Lịch sử tra cứu mạng của chồng cô toàn là hỏi mua canxi, kẽm, sắt cho bà bầu, lần theo dấu vết thì phát hiện bao lâu nay anh ta luôn lợi dụng tôi để làm điều này cho nhân tình

Lịch sử tra cứu mạng của chồng cô toàn là hỏi mua canxi, kẽm, sắt cho bà bầu, lần theo dấu vết thì phát hiện bao lâu nay anh ta luôn lợi dụng tôi để làm điều này cho nhân tình

Trước cô thuyết phục gãy lưỡi chồng mang cơm đi làm để ăn cho sạch sẽ, đảm bảo dinh dưỡng nhưng anh không chịu, thế mà tự dưng vài tháng gần đây, ngày nào cũng yêu cầu vợ chuẩn bị cơm trưa cho mang đi làm. Anh còn yêu cầu món này món kia. Thấy lạ, cô vợ để ý chồng nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên không thấy thêm điều gì khác thường. Đã có lúc cô nghĩ là mình quá đa nghi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu Tâm sự chuyện eva vợ ngoại tình hôn nhân chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ