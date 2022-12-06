Vì Thủy chủ động rủ tôi đi chợ rồi cơm nước vui vẻ cùng tôi. Nhiều tối chồng tôi bận việc không về, Thủy còn nũng nịu ôm chăn gối sang xin được “ngủ với chị yêu!”, khiến tôi ngày càng quý mến và coi Thủy như em gái nhỏ của mình.

Ngày còn đi học ở trên thành phố, tôi ở chung phòng với Thảo, một cô gái thành phố xinh xắn, dễ thương. Tôi và Thảo có cùng quan điểm là yêu ai thì yêu chứ dứt khoát tránh mấy chồng nghiện rượu bia, nhậu nhẹt. Tuy nhiên, Thảo nhanh chóng quên mất điều này và có tình cảm với một nam thanh niên giàu có nhưng lại nghiện tiệc tùng có tiếng trong thành phố. Trong mỗi lần nhậu say xỉn về, anh ta không những ồn ào, to tiếng, chửi mắng Thảo vô cớ, mà sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, khiến làm dâu con nhà chồng chưa đầy năm Thảo đã phải đưa đơn ra toà để đường ai nấy đi. Chính vì vậy tôi luôn tự nhủ bản thân trước khi lấy chồng phải xem xét một cách kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định.

Ảnh minh họa: Internet Được con anh bác ruột nhiệt tình giới thiệu và bảo lãnh tôi cẩn trọng nhận lời gặp gỡ, làm quen với Khương, chàng kỹ sư cầu đường là nhân viên dưới quyền anh họ tôi. Tài 30 tuổi, hơn tôi 4 tuổi, Tài không đẹp trai, không ga lăng để làm tan chảy ánh nhìn của tôi ngày đầu tiếp xúc, thế nhưng càng tiếp xúc tôi lại càng bị Tại làm cho yêu say mê không có lối thoát. 2 năm tìm hiểu đủ để tôi tin vào tình yêu chân thành của Tài dành cho mình và cũng đủ để tôi không phải lo sẽ rơi vào bi kịch như cô bạn Thảo của tôi. Dù không phải quá giàu có nhưng chúng tôi vẫn đủ sức để thuê một căn nhà đầy đủ tiện nghi.

Ngay hôm dọn đến nơi ở mới, tôi chủ động chào hỏi mấy gia đình cùng tầng, trong đó có Thủy một cô gái mới 20 tuổi, xinh đẹp, sành điệu làm nghề trang điểm cho cô dâu. Vì Thủy chủ động rủ tôi đi chợ rồi cơm nước vui vẻ cùng tôi. Nhiều tối chồng tôi bận việc không về, Thủy còn nũng nịu ôm chăn gối sang xin được “ngủ với chị yêu!”, khiến tôi ngày càng quý mến và coi Hà Vy như em gái nhỏ của mình. Ảnh minh họa: Internet Còn với Tài, tôi cũng cảnh giác để ý nhiều lần, nhưng Tài làm tôi yên tâm vì anh không mấy mặn mà, cởi mở khi Thủy có mặt thường xuyên trong nhà vợ chồng tôi. Dẫu vậy tôi không thể ngờ là hành động tốt bụng của mình lại dẫn về một con hồ ly tinh nhà mình. Cụ thể tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh Tài âu yếm cưng nựng Thủy ngay trên chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng tôi, khi tôi ghé nhà vào buổi trưa mà không báo trước cho chồng. Cô ta cứ như thể gỡ bỏ được tạo hình dễ thương ngày nào và trở thành một người đàn bà làm tình cực cháy bỏng bên cạnh chồng tôi, cả 2 sau khi thấy tôi xuất hiện cũng tỏ vẻ hoảng sợ, anh ta cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi vốn không phải là người dễ dàng chấp nhận với những kẻ phản bội. Tôi phải làm sao đây? tâm trí tôi giờ đây không thể nghĩ được gì nhiều cả.

Tận mắt nhìn thấy vợ sắp cưới lên giường với người yêu cũ trong nhà nghỉ, tôi tức đến điên người nhưng không thể làm gì chỉ vì điều này Tối đó, người yêu cũ của cô ấy còn gọi điện cho tôi với giọng điệu thách thức. Hắn nói rằng Thu lấy tôi chỉ vì tôi có công việc, nhà cửa ổn định còn hắn thì không.

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