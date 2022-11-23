Tôi không ngờ anh ta lại thản nhiên lên mạng tố vợ ngoại tình, mục đích đằng sau đó khiến tôi cay đắng tủi hổ cả đời

Tâm sự 23/11/2022 16:25

Người khác nghĩ tôi ngoại tình, tôi chấp nhận nhưng để bố mẹ anh cũng nghĩ tôi như vậy rồi đuổi tôi ra khỏi nhà thì đúng là ê chề.

Yêu nhau 3 năm mới xác định cưới, những tưởng sẽ có một tình yêu thương trọn vẹn và hạnh phúc nhưng tôi nào ngờ mọi sự lại không như mình nghĩ.

Lúc mới cưới, được chồng yêu thương chiều chuộng, tôi đã vô cũng mãn nguyện với cuộc hôn nhân này. Khi tôi mang bầu, anh cho tôi cảm giác yên tâm, được thực sự yêu thương. Cứ nghĩ cuộc đời như vậy sẽ yên tâm sống hạnh phúc bên chồng con. Nhưng sau những tháng ngày vất vả cay đắng để sinh cho anh đứa con đầu lòng, mọi sự đã thay đổi.

Tôi không ngờ anh ta lại thản nhiên lên mạng tố vợ ngoại tình, mục đích đằng sau đó khiến tôi cay đắng tủi hổ cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi từ một cô nàng xinh đẹp trở thành một bà mẹ sề xấu xí. Anh đã cố gắng nói tôi tập tành và tôi cũng nỗ lực không ngừng nghỉ nhưng không hiểu tại sao ngày đó tôi dễ tăng cân thế. Chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn tôi cảm thấy mình cũng có thể tăng cân.

Tôi không kìm chế được cơn ăn uống của mình, cứ nhìn thấy đồ ăn là tôi thèm. Ngày cho con bú tôi luôn sợ thiếu sữa nên có đồ gì ngon là tôi cũng đều ăn. Ăn đến mức phát ngán cũng vẫn cố gắng ăn. Cứ theo đà đó, tôi béo lên vù vù, tăng hai chục cân sau sinh không thể xuống được.

Chồng cũng vì đó mà chán tôi. Anh động viên tôi làm đẹp nhưng tôi không kiên trì nổi ngày thứ hai. Rồi anh đi tối ngày, mệt nhoài với công việc và các chuyến công tác. Ban đầu tôi không nghi ngờ gì nhưng sau thì tôi đã dò xét và theo dõi anh, phát hiện anh có bồ nhí.

Đau hơn cả khi bằng chứng ngoại tình của chồng lộ ra, anh không mảy may sợ hãi hay có ý hối hận. Anh còn chỉ vào mặt tôi mà rằng “Cô nhìn lại bản mặt của mình đi, có giống như cái thớt không, cái thân hình như cái thùng phi, ăn phát khiếp. Đã bảo đàn ông yêu phụ nữ thon gọn, đẹp đẽ thế mà cứ ăn cho xấu xí như thế thì ai dám đưa cô đi đâu. Tôi chưa bỏ cô là may mắn lắm rồi!”.

Lời anh nói nghe chua chát, có lúc muốn bỏ quách chồng cho xong nhưng vì thương con, tôi lại nín nhịn, chấp nhận tất cả. Tôi cố gắng làm đẹp, cố gắng nỗ lực bản thân thay đổi nhưng không đáng kể.

Đã như vậy nên không thể xuống cân, còn anh vẫn đi tối ngày. Tưởng anh chơi bời và tôi chấp nhận cho qua như vậy anh sẽ an phận. Nào ngờ… chính anh đã làm một việc vô đạo đức khiến tôi không thể nào chịu nổi.

Tôi không ngờ anh ta lại thản nhiên lên mạng tố vợ ngoại tình, mục đích đằng sau đó khiến tôi cay đắng tủi hổ cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh lên mạng than vã mình khổ vì đã chiều vợ béo ra nông nỗi này còn bị cô ta cắm sừng. Anh khóc lóc ỉ ôi kể sự đời đàn ông khổ ra sao để được dân mạng ủng hộ. Anh nói tôi là đồ đàn bà hư hỏng, lăng loàn, đã béo còn không biết điều.

Mục đích của anh chính là để tôi chán ngán và đồng ý li hôn. Khi đó anh sẽ cưới người đàn bà khác. Cô bồ kia khát khao được anh đưa về nhà làm vợ. Người đàn bà vóc dáng nuột nà, xinh đẹp khiến tôi choáng. Vậy bảo sao anh không chán người vợ sề như tôi.

Cay đắng cho thân phận phụ nữ đã sinh con cho chồng còn bị đàn ông bội bạc. Người ta bảo tôi nếu không ngoại tình có thể kiện anh ta lên tòa. Nhưng tôi cảm thấy nhơ bẩn, cảm thấy không còn thiết tha tranh chấp với anh ta nữa. Tôi không muốn con mình phải chứng kiến cảnh bố mẹ “tương tàn”.

Người khác nghĩ tôi ngoại tình, tôi chấp nhận nhưng để bố mẹ anh cũng nghĩ tôi như vậy rồi đuổi tôi ra khỏi nhà thì đúng là ê chề. Tôi bế con về nhà ngoại khi đã kí sẵn vào đơn ly hôn một cách cay đắng.

Thôi thì đời người đàn bà lấy chồng là một canh bạc, tôi đã dại khi đầu tư quá lớn để rồi trắng tay… 

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