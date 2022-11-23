Anh là con nhà khá giả, nói đúng hơn thì là công tử nhà giàu. Anh có vẻ nam tính của đàn ông chính hiệu. Tiền bạc có, lại chiều chuộng chị em nên lúc nào xung quanh anh cũng không thiếu phụ nữ. Anh biết họ chỉ nhìn vào gia tài của anh, nhưng anh thấy điều đó chẳng có gì đáng chê trách.

Mỗi khi đi bên cạnh vợ, anh đều ưỡn ngực tự hào vì mình lấy được người vợ vừa thông minh lại vô cùng xinh đẹp. Chẳng phải anh tự khen lấy gì mà ai cũng nhìn vào vợ chồng anh đều tấm tắc khen anh khéo chọn.

Suốt những năm trai trẻ, anh đã có không biết bao nhiêu mối tình, người dài thì được nửa năm, ngắn thì chỉ vài tháng, thậm chí vài tuần. Chưa có ai khiến anh muốn gắn bó cả đời. Người thông minh sắc sảo thì ngoại hình khó nhìn, người xinh đẹp ưng mắt anh thì lại quá ngây ngô, không thú vị. Cho đến ngày anh gặp chị.

Phụ nữ cần có một người đàn ông có thể chăm lo cho cô ta, đàn ông cần một người để gây dựng tổ ấm. Anh nghĩ họ thích tiền của anh cũng là điều đúng thôi.

Chị có gương mặt sáng cùng vóc dáng chuẩn như người mẫu. Thế nhưng điều khiến anh không thể rời khỏi chị chính là sự sắc sảo trong từng lời ăn tiếng nói. Chị thông minh, anh phải công nhận điều đó. Cái khéo léo của chị là luôn khiến anh cảm thấy mình được coi trọng. Anh say chị như một con nghiện. Yêu nhau được 1 năm thì đám cưới của anh chị được diễn ra.

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Giống như bất kỳ cặp vợ chồng nào, anh chị cũng vô cùng khao khát tiếng trẻ thơ trong biệt thự ấy. Thế nhưng 2 năm dù không sử dụng biện pháp an toàn nào, họ vẫn chưa có tin vui. Bao lần khắc khoải, hồi hộp khi chị chậm kinh, vậy mà, tất cả đều chỉ là báo động giả.

Thời gian cứ thế trôi qua khiến không chỉ vợ chồng chị mà cả gia đình hai bên đều sốt ruột thay. Dưới anh còn một người em trai nhưng hai vợ chồng cũng đã có 2 cô con gái nên họ quyết định dừng lại, gánh nặng lại càng đè xuống vai vợ chồng anh. Họ cũng đã sử dụng tới các phương pháp hỗ trợ cho việc kích trứng, thụ thai nhưng đều không mang lại hiệu quả.

Khi tưởng chừng mọi hy vọng đã bị dập tắt thì que thử báo hai vạch. Hai vợ chồng nhìn chiếc que thử, anh cười sung sướng còn cô thì mừng đến rơi nước mắt. Chị nghe lời chồng, nghỉ hẳn việc để ở nhà an thai rồi chăm sóc con cái. Sau mấy năm bên nhau, anh ngày càng chiều chuộng chị hơn trước. Anh nghĩ mình thật may mắn khi lấy được người con gái xinh đẹp tuyệt trần lại biết suy nghĩ thấu đáo.

Thế nhưng con gái của anh chị sinh ra lại có khuôn mặt chẳng giống bố cũng chẳng giống mẹ. Anh biết mình là bố thì không nên có những suy nghĩ như thế nhưng quả thật đứa bé không giống một nét gì của mẹ nó, thậm chí nếu nó giống anh thì cũng không xấu đến mức thế.

Anh thầm nghĩ, con trẻ các nét thay đổi từng ngày, lớn lên con bé chắc chắn sẽ giống mẹ, xinh xắn tuyệt trần. Nhưng đến khi 2 tuổi, con bé vẫn vậy, mắt một mí, da đen và trông chẳng có gì liên quan tới vợ chồng anh.

Đến lúc này, không chỉ anh mà cả bên đằng nội và bạn bè anh đều nghi ngờ về đứa bé này. Anh vẫn hết mực yêu thương con, nhưng vẫn không ít lần nghi ngờ về cha của đứa bé.

Cho đến một ngày, anh gặp cô bạn học cùng hồi cấp 2. Cô ấy hiện đang làm tại một trung tâm xét nghiệm ADN. Cô ấy gợi ý, nếu anh muốn thì cứ làm xét nghiệm thêm cho chắc chắn, cô hứa sẽ giữ bí mật dù kết quả thế nào.

Về nhìn con rồi nhìn vợ, anh đắn đo mãi rồi quyết định nhặt một mẫu tóc của con để gửi đi xét nghiệm. Anh biết mình đang làm điều có lỗi với con, nhưng anh muốn giải quyết mọi ngờ vực trong anh, muốn những lời đàm tiếu của thiên hạ không còn làm phiền hai vợ chồng anh nữa.

Ngày anh nhận kết quả xét nghiệm cũng là lúc anh vô tình xem được một bức ảnh thời trước của vợ. Bức ảnh đó do bạn chị đăng lên mạng vì sắp họp lớp nhưng không hiện lên trang cá nhân của chị. Nhìn vào người mà họ gọi là vợ anh, anh không tin đó là sự thật. Một cô gái mắt híp môi trề, thân hình lại ục ịch. Nhìn kết quả xét nghiệm cha con anh đúng là cùng huyết thống rồi ngó lại bức anh, anh dường như đã hiểu ra vấn đề. Con là con anh thật, còn vợ anh thì không phải!

Anh tức tối vì đã bị vợ lừa bấy lâu nay. Hóa ra chị phẫu thuật thẩm mĩ để có được gương mặt và dáng vóc ấy. Thế nhưng bao năm bên nhau, chưa một lần chị nói với anh điều đó. Chỉ vì bí mật của chị mà khiến mấy năm trời nay, biết bao người đã đặt dấu hỏi về cha của đứa bé.

Nhìn con mà anh thương đến ứa nước mắt. Anh biết phải làm thế nào với sự thật kia đây, mặc người đời gièm pha hay đưa ra sự thật về một cô vợ xấu xí?