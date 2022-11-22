Bất ngờ trước hành động của cô gái, chưa nói lời yêu nhưng đã chủ động đồng ý vào nhà nghỉ với tôi

Hai tháng trước, tôi đã làm quen được với một em đồng nghiệp tên Ngọc, mới vào công ty làm. Nghe giọng nói dễ thương và gương mặt xinh xắn tôi đã thích ngay. Trong công ty tôi có nhiều người anh chàng chưa vợ, qua tìm hiểu, tôi biết có 4 anh chàng đang muốn tán tỉnh Ngọc.

Suốt một năm nay, bố mẹ thường xuyên gọi điện nhắc nhở chuyện lấy vợ. Mẹ bảo tôi năm nay đã 40 tuổi, không lấy vợ sớm sau này “cha già con mọn” thì khổ. Lần nào mẹ gọi điện cũng sụt sịt khóc làm tôi chịu không nổi và hứa cuối năm nay sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Nghe lời hứa chắc chắn của con trai, bố mẹ tôi tin lắm.

Trong gần 4 tháng tán tỉnh Ngọc, tôi đã chi tiền rất mạnh tay. Tôi thường xuyên mua quà tặng người đẹp. Tuần nào cũng đưa bạn gái đi mua sắm. Dù cô ấy chưa đồng ý yêu nhưng vẫn chấp nhận vào nhà nghỉ với tôi. Ngọc rất thành thạo trong vấn đề chăn gối khiến tôi có cảm giác như mất mát cái gì đó.

Tôi bảo với mấy bạn đồng nghiệp nhường mối này cho tôi nhưng không ai chịu buông. Họ nói ai cũng có quyền tán tỉnh Ngọc, em ấy ưng ai thì chọn người ấy. Không muốn mất đi người con gái mình đã chấm, tôi quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

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Nhiều lúc cô ấy còn chê tôi "yếu", cần phải học hỏi nhiều. Những lúc đó mặt tôi đỏ bừng bừng, mới có 25 tuổi mà Ngọc lại mạnh miệng quá. Lúc tôi hỏi Ngọc đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông. Cô ấy khẳng định tôi là người thứ hai, còn tất cả chỉ là qua học hỏi trên mạng thôi.

Tuần vừa rồi, tôi ngỏ lời yêu lần thứ ba với Ngọc nhưng cô ấy chưa đồng ý, nói là vẫn thích ở giai đoạn tìm hiểu hơn. Cô ấy thích được chiều chuộng và khám phá đối phương. Khi đã xác định là người yêu của nhau rồi thì sẽ không còn lãng mạn và khát khao muốn chinh phục nữa.

Tôi hỏi Ngọc chúng tôi không phải là người yêu của nhau, tại sao lại vào nhà nghỉ với nhau mỗi ngày, làm như thế không sợ thiệt thòi sao. Ly nói là dù không yêu nhưng cô ấy vẫn thích được làm chuyện ấy với tôi. Lời nói của Ngọc làm tôi rùng mình, có cảm giác cô ấy đến với tôi chỉ để thỏa mãn nhu cầu chứ không yêu đương nghiêm túc.

Gần 4 tháng theo đuổi Ngọc, ngoài việc mất hết 400 triệu tiền tiết kiệm trong 8 năm dành dụm ra, tôi được ngủ với em mỗi đêm, còn lại tôi chẳng thu được gì cả. Dù Ngọc xinh đẹp, giọng nói dễ thương nhưng tôi thấy cô ấy không hợp là vợ tôi. Với tính cách phóng khoáng đó, tôi sợ cưới về rồi chẳng mấy cô ấy sẽ chán và cắm sừng đầy đầu chồng lúc nào không hay.

Bây giờ tôi mới hiểu về cách chọn vợ, không nhất thiết phải xinh đẹp. Điều quan trọng nhất là phải chọn nhân cách tốt, hợp với mình và có công việc. Từ đây đến cuối năm, tôi đang ra sức tìm vợ để giữ trọn lời hứa với bố mẹ để được ăn cái Tết yên lành.