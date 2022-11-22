Bất ngờ trước hành động của cô gái, chưa nói lời yêu nhưng đã chủ động đồng ý vào nhà nghỉ với tôi

Tâm sự 22/11/2022 09:52

Chỉ trong 4 tháng tán tỉnh Ngọc, tôi không tiếc tiền để gây ấn tượng với cô ấy. Dù cho cô ấy chưa đồng ý làm người yêu nhưng vẫn đồng ý vào nhà nghỉ với tôi.

Suốt một năm nay, bố mẹ thường xuyên gọi điện nhắc nhở chuyện lấy vợ. Mẹ bảo tôi năm nay đã 40 tuổi, không lấy vợ sớm sau này “cha già con mọn” thì khổ. Lần nào mẹ gọi điện cũng sụt sịt khóc làm tôi chịu không nổi và hứa cuối năm nay sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Nghe lời hứa chắc chắn của con trai, bố mẹ tôi tin lắm.

Hai tháng trước, tôi đã làm quen được với một em đồng nghiệp tên Ngọc, mới vào công ty làm. Nghe giọng nói dễ thương và gương mặt xinh xắn tôi đã thích ngay. Trong công ty tôi có nhiều người anh chàng chưa vợ, qua tìm hiểu, tôi biết có 4 anh chàng đang muốn tán tỉnh Ngọc.

Tôi bảo với mấy bạn đồng nghiệp nhường mối này cho tôi nhưng không ai chịu buông. Họ nói ai cũng có quyền tán tỉnh Ngọc, em ấy ưng ai thì chọn người ấy. Không muốn mất đi người con gái mình đã chấm, tôi quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

Trong gần 4 tháng tán tỉnh Ngọc, tôi đã chi tiền rất mạnh tay. Tôi thường xuyên mua quà tặng người đẹp. Tuần nào cũng đưa bạn gái đi mua sắm. Dù cô ấy chưa đồng ý yêu nhưng vẫn chấp nhận vào nhà nghỉ với tôi. Ngọc rất thành thạo trong vấn đề chăn gối khiến tôi có cảm giác như mất mát cái gì đó.

Bất ngờ trước hành động của cô gái, chưa nói lời yêu nhưng đã chủ động đồng ý vào nhà nghỉ với tôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều lúc cô ấy còn chê tôi "yếu", cần phải học hỏi nhiều. Những lúc đó mặt tôi đỏ bừng bừng, mới có 25 tuổi mà Ngọc lại mạnh miệng quá. Lúc tôi hỏi Ngọc đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông. Cô ấy khẳng định tôi là người thứ hai, còn tất cả chỉ là qua học hỏi trên mạng thôi.

Tuần vừa rồi, tôi ngỏ lời yêu lần thứ ba với Ngọc nhưng cô ấy chưa đồng ý, nói là vẫn thích ở giai đoạn tìm hiểu hơn. Cô ấy thích được chiều chuộng và khám phá đối phương. Khi đã xác định là người yêu của nhau rồi thì sẽ không còn lãng mạn và khát khao muốn chinh phục nữa.

Tôi hỏi Ngọc chúng tôi không phải là người yêu của nhau, tại sao lại vào nhà nghỉ với nhau mỗi ngày, làm như thế không sợ thiệt thòi sao. Ly nói là dù không yêu nhưng cô ấy vẫn thích được làm chuyện ấy với tôi. Lời nói của Ngọc làm tôi rùng mình, có cảm giác cô ấy đến với tôi chỉ để thỏa mãn nhu cầu chứ không yêu đương nghiêm túc.

Gần 4 tháng theo đuổi Ngọc, ngoài việc mất hết 400 triệu tiền tiết kiệm trong 8 năm dành dụm ra, tôi được ngủ với em mỗi đêm, còn lại tôi chẳng thu được gì cả. Dù Ngọc xinh đẹp, giọng nói dễ thương nhưng tôi thấy cô ấy không hợp là vợ tôi. Với tính cách phóng khoáng đó, tôi sợ cưới về rồi chẳng mấy cô ấy sẽ chán và cắm sừng đầy đầu chồng lúc nào không hay.

Bây giờ tôi mới hiểu về cách chọn vợ, không nhất thiết phải xinh đẹp. Điều quan trọng nhất là phải chọn nhân cách tốt, hợp với mình và có công việc. Từ đây đến cuối năm, tôi đang ra sức tìm vợ để giữ trọn lời hứa với bố mẹ để được ăn cái Tết yên lành.

Phát hiện chuyện vợ ngoại tình khiến tôi dường như suy sụp, đến khi biết được nguồn gốc thật của con khiến tôi chết lặng, hóa ra tôi gần chục năm qua tôi còn 'nuôi con tu hú' cho người khác

Phát hiện chuyện vợ ngoại tình khiến tôi dường như suy sụp, đến khi biết được nguồn gốc thật của con khiến tôi chết lặng, hóa ra tôi gần chục năm qua tôi còn 'nuôi con tu hú' cho người khác

Vợ xin tôi tha thứ vì ngoại tình, dù rất đau đớn nhưng tôi cũng quyết định bỏ qua. Chỉ là tôi không ngờ, phía sau đó là cả 1 bí mật được giấu kín gần chục năm qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 24 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau