Chúng tôi có thu nhập không quá nhiều. Hàng tháng trừ ăn tiêu đi, chúng tôi chẳng để được bao nhiêu. Mỗi khi nhà có công việc gì lớn là lại hết sạch, không có của tích cóp. Tôi nghĩ cũng buồn và giận bản thân mình lắm. Là đàn ông, trụ cột gia đình nhưng chưa thể đảm bảo cho vợ con một cuộc sống thoải mái, sung sướng, tôi biết lỗi ở mình. Chính vì thế, cứ tranh thủ làm thêm được cái gì là tôi làm, dù phải làm vào cuối tuần hay buổi tối muộn tôi cũng cố gắng. Tôi không muốn vợ mình vất vả, khổ sở.

Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được gần chục năm rồi. Hiện tại, chúng tôi có với nhau 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Tôi hài lòng và cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình hạnh phúc. Vợ tôi là người phụ nữ khéo léo, cũng ăn nói nhỏ nhẹ nên nhìn chung được lòng mọi người bên chồng. Duy chỉ có một chuyện khiến chúng tôi còn hơi buồn đó là về kinh tế.

Hôm đó tôi đã tận tay bắt chuyện họ cặp kè. Vợ tôi về nhà khóc mếu, cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy rút từ trong túi ra một xấp tiền và nói rằng cô ấy làm vậy cũng vì muốn có tiền nuôi con, lo cho các con một cuộc sống sung sướng hơn. Người đàn ông đó rất giàu nên anh ta không tiếc tiền chi cho vợ tôi. Vợ tôi bảo cực chẳng đã, cũng nhục nhã lắm nhưng vài tháng cặp kè với hắn ta bằng vợ chồng tôi làm cả mấy năm trời nên cô ấy dại dột.

Có lẽ cũng vì tôi mải làm ăn quá nên không quan tâm được nhiều đến vợ. Đùng 1 cái, tôi biết vợ ngoại tình . Buổi tối hôm đó, khi tôi tranh thủ đi làm thêm cho anh bạn hàng xóm thì tận mắt nhìn thấy vợ mình đang ôm ấp một gã đàn ông khác rồi đi vào nhà nghỉ. Tôi lập cập lấy điện thoại ra để hỏi thì cô ấy nói dối là đang ở nhà với con. Tôi đoán tầm này hai con ngủ rồi nên cô ấy mới tranh thủ ra ngoài gặp người tình như vậy.

Suy nghĩ nhiều đêm liền, tôi quyết định bỏ qua cho vợ. Câu chuyện đó cũng chỉ mới diễn ra vài tháng nay thôi. Trong đời ai cũng có sai sót. Hơn nữa vợ tôi cũng có mục đích rõ ràng, cũng vì nghĩ đến gia đình, đến con cái mà thành ra sai lầm như vậy. Vả lại, nếu tôi kiếm ra nhiều tiền thì có lẽ đã không đẩy vợ vào tình huống này.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của gia đình tôi bình thường trở lại sau biến cố. Vợ tôi hứa cắt đứt với hắn ta. Tôi cũng đã tin là như thế… Nhưng rồi khoảng 3 tháng sau, người đàn ông đó chủ động tìm tôi. Anh ta nói muốn cho tôi biết một sự thật. Thì ra, giữa họ không phải là ngoại tình thông thường, anh ta thực tế chính là… người yêu cũ của vợ tôi. Và khủng khiếp hơn, đứa con trai đầu lòng của tôi lại là… con anh ta. Điều này được chính vợ tôi thú nhận với anh ta và họ nối lại tình xưa, cặp kè với nhau. Hiện tại anh ta đã bỏ vợ nên nghĩ có thể quay lại với vợ tôi. Nào ngờ vợ tôi chỉ định moi tiền chứ không muốn bỏ chồng. Thế nên giờ anh ta cay cú và tìm tôi công khai mọi chuyện, đòi đứa con về cho mình.

Thật không có nhục nhã nào bằng. Không những tôi bị vợ phản bội sau khi cưới mà gần chục năm qua tôi còn “nuôi con tu hú” cho người khác. Đớn đau hơn lại để có ngày chính họ đến đòi chứ nếu không tôi vẫn khờ khạo nuôi con cho người khác.

Tôi về nhà và nói chuyện nghiêm túc với vợ. Cô ấy cúi đầu thừa nhận sự thật. Nhưng vợ tôi nói không hề muốn ly hôn. Cô ấy chỉ cảm thấy nguời đàn ông kia đáng được biết anh ta là cha của con tôi. Cô ấy cũng muốn có một khoản tiền kha khá để cả nhà có thể sung sướng hơn. Vợ quỳ gối xin tôi hãy chấp nhận cô ấy và chấp nhận cả đứa con nữa…

Tôi cay đắng trăm bề nhưng nỗi khổ tâm không thể nào dứt bỏ. Nếu ly hôn, nghĩa là cả đứa con thứ 2 của tôi cũng bất hạnh khi bố mẹ tan đàn xẻ nghé. Hơn nữa dù đứa con đầu không phải máu mủ của tôi nhưng tình cảm tôi dành cho nó là thật. Cuối cùng, 1 lần nữa tôi lại quyết định nhắm mắt cho qua tất cả để giữ cho những đứa trẻ 1 gia đình hạnh phúc.