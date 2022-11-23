Chồng bỏ theo 'tiểu tam' khiến tôi đau khổ tuyệt vọng, đột nhiên mẹ chồng có hành động bất ngờ khiến tôi đứng đơ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra

Tâm sự 23/11/2022 10:16

Trải qua nhiều năm bên cạnh nhau nhưng anh ta lại vì một con đàn bà mới quen mấy tháng lại phản bội tôi.

Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ rất tự hào về tôi vì có thể tự lo cho cuộc sống của mình ngay từ hồi học đại học. Dẫu vậy, tôi thi thoảng vẫn cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt, nhàm chán và thiếu thiếu thứ gì đó.

Đi làm được 1 năm thì tôi quen Quân, anh hơn tôi 4 tuổi. Anh là một người rất tích cực, lạc quan và năng động nên khi làm việc với anh tôi như được tiếp thêm năng lượng vậy. Anh đã thay đổi tôi, chính xác là thổi làn gió mới vào cuộc sống khô khan của tôi.

Sau đó, tôi thường xuyên nhắn tin cho anh. Khi anh làm tăng ca về muộn thì tôi cũng cố nán lại, chủ yếu là để tăng cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn. Không ngờ rằng, anh cũng thực sự để ý đến tôi.

Lúc bố mẹ biết tôi yêu Quân thì phản đối gay gắt lắm vì ở công ty lương anh cao hơn tôi thật nhưng điều kiện kinh tế nhà anh lại không tốt. Anh lại là con một trong nhà nên bố mẹ sợ tôi cưới anh sẽ khổ, phải gánh vác nhiều việc nhà chồng.

Chồng bỏ theo 'tiểu tam' khiến tôi đau khổ tuyệt vọng, đột nhiên mẹ chồng có hành động bất ngờ khiến tôi đứng đơ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng tôi yêu con người của anh, không quan tâm đến những chuyện đó nên nhất quyết đòi lấy anh bằng được. Đất không chịu trời thì trời chịu đất, cuối cùng bố mẹ cũng phải đồng ý cho tôi và Quân tổ chức đám cưới.

Vợ chồng tôi cưới xong thì quyết định cùng phấn đấu mua nhà rồi mới sinh con. Tôi luôn đối xử tốt với bố mẹ chồng, ngày lễ tết chưa bao giờ quên mua quà cáp, thậm chí khi mẹ chồng ốm tôi sẵn sàng xin nghỉ phép cả tuần để chăm sóc.

Thấm thoắt 3 năm trôi đi, chúng tôi đã mua trả góp được căn nhà chung cư nhỏ. Cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc viên mãn thì tôi phát hiện chồng cặp kè với một người phụ nữ lớn hơn anh 2 tuổi. Cô ta từng làm nhân viên ở quán bar, giờ thì kinh doanh tự do. Nghe nói, cô ta rất giàu có.

Khi mọi chuyện vỡ lở, chồng còn trách tôi không biết chiều chuộng chồng, không gần gũi với gia đình chồng nên tình cảm vợ chồng phai nhạt. Anh đề nghị ly hôn nhưng tôi không đồng ý vì thực sự tôi quá hoang mang, không muốn đánh mất tổ ấm của mình.

Thế rồi anh mặc kệ tôi sống lẻ loi trong căn nhà được mua bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực để đi theo "tiểu tam" kia. Tôi đau đớn vô cùng trước sự phản bội của chồng nên không thiết ăn uống, chểnh mảng công việc. Tinh thần của tôi rơi vào trầm cảm nhưng vì bố mẹ hai bên nên tôi phải gắng gượng không làm điều dại dột.

Trong tình cảnh này, bố mẹ chồng đối xử với tôi chẳng khác gì con gái trong nhà. Suốt mấy tháng qua chồng tôi bỏ đi theo "tiểu tam" thì mẹ chồng lại đều đặn qua nhà nấu nướng, dọn dẹp, thậm chí ở lại ăn cơm để an ủi tôi.

Thấy tôi không buông được gánh nặng trong lòng, mẹ chồng còn khuyên tôi nên ký vào đơn ly hôn để giải thoát mình khỏi người chồng bội bạc. Bà bảo chuyện đến ngày hôm nay lỗi là do con trai bà nên bà thay mặt anh ấy xin lỗi tôi. Bà cũng nói kể cả chúng tôi ly hôn thì căn nhà này cũng xứng đáng thuộc về tôi.

Ngoài ra, mẹ chồng còn hứa sẽ cho tôi số tiền trong sổ tiết kiệm của ông bà để tôi tự tin phát triển công việc. Dù sau này tôi có đến với người đàn ông khác thì bà vẫn thương tôi như con gái.

Những lời tâm sự của mẹ chồng khiến tôi thực sự xúc động, không ngờ ông bà lại lo nghĩ cho tôi nhiều đến vậy. Ông trời vẫn bù đắp cho sự tổn thương của tôi khi cho tôi một người mẹ chồng tử tế như vậy.

Tôi nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng chỉ vì ngoại hình của con có dấu hiệu lạ, đến khi xét nghiệm ADN tôi liền chết lặng với sự thật phía sau

Tôi nghi ngờ vợ có mối quan hệ ngoài luồng chỉ vì ngoại hình của con có dấu hiệu lạ, đến khi xét nghiệm ADN tôi liền chết lặng với sự thật phía sau

Tôi đắn đo mãi rồi quyết định đi xét nghiệm ADN của con, dù biết bản thân có lỗi với con và vợ khi không có sự tin tưởng nhưng sự nghi ngờ trong tôi đã ngày một lớn nên đây là cách duy nhất để chấm dứt nó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 29 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau