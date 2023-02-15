Tôi 'hóa đá' khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng âu yếm của chồng với chị giúp việc già, chỉ vì sai lầm này của mình mà nhận lấy 'nguy cơ tan vỡ'

Nhờ người ở quê giới thiệu, tôi tìm được một chị giúp việc tên Hoa luống tuổi, có tật ở chân nhưng nhìn sạch sẽ, thật thà. Chị Hoa hơn vợ chồng tôi 8 tuổi, từng có gia đình nhưng chồng con mất trong một vụ tai nạn nên hiện tại chị sống một mình. Chị đồng ý làm cho tôi với mức lương vừa phải, bao ăn ở luôn. Từ ngày có chị Hoa, tôi nhàn rỗi hẳn, con cái nhà cửa đã có người lo lắng. Vợ chồng tôi đi làm về đã có cơm ngon canh ngọt đợi sẵn, con cái nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Chồng tôi cũng thường xuyên về nhà ăn cơm vì chị Hoa nấu ăn rất ngon.

Vợ chồng lấy nhau được 3 năm và có một con gái lên 1 tuổi. Chồng tôi làm việc ở ngân hàng còn tôi là giáo viên dạy tiếng Anh cho trung tâm ngoại ngữ. Trước đây, tôi có vóc dáng cân đối, gọn gàng nhưng từ khi sinh con, tôi tăng cân mất kiểm soát. Với dáng vẻ sồ sề, tôi rất tự ti khi diện áo quần và đi ra ngoài cùng chồng. Mặc dù chồng luôn động viên, chỉ cần có sức khỏe để làm việc và nuôi con chứ cần gì đẹp. Sau thời gian nghỉ thai sản, tôi trở lại công việc và rất bận rộn nên không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc bản thân.

Tôi ít ăn cơm nhà do thực hiện chế độ ăn kiêng để giữ vóc dáng. Mỗi lần về nhà, thấy chồng và chị Hoa cùng con gái ăn uống vui vẻ, tôi yên tâm vì chồng con được chăm sóc chu đáo.

Tôi bắt đầu thực hiện việc giảm cân, chăm chút lại nhan sắc. Tôi đăng ký đi tập gym, tham gia câu lạc bộ nhảy zumba sau giờ làm. Sau ba tháng, cân nặng của tôi đã giảm rõ rệt, đã mang vừa áo quần lúc chưa có bầu. Nhưng càng đi ra ngoài, tôi mới thấy có nhiều người phụ nữ đầu tư cho vẻ bề ngoài và đẹp thật sự.

Ảnh minh họa: Internet

Cách đây hai tháng, nghe bạn tư vấn, tôi đăng ký gói thẩm mỹ vùng kín để cải thiện tình trạng chăn gối sau khi sinh. Tất nhiên tôi giấu chồng chuyện này vì muốn làm anh bất ngờ. Sau khi làm phẫu thuật, tôi phải kiêng cữ chuyện quan hệ vợ chồng một thời gian. Suốt thời gian đó, tôi tìm đủ mọi lý do để từ chối chồng khiến anh rất bức bối. Đến khi anh biết tôi đi tu sửa vùng kín thì nổi giận đùng đùng. Từ đó, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, ít nói chuyện với nhau, tôi tìm niềm vui với những cuộc gặp gỡ bạn bè liên miên. Tôi thường ra khỏi nhà từ sớm và về nhà muộn để tránh gặp mặt chồng.

Một hôm, tôi về nhà sớm hơn bình thường, nhà cửa vắng tanh, con gái đang ngủ trong phòng. Tôi đi lên tầng 3 thì thấy chồng đang phụ chị Hoa phơi áo quần ở ban công. Nhìn phía sau, hai người đang mải mê nói chuyện, cách xưng hô khác hẳn ngày thường

Tiếng chồng tôi nói nhẹ nhàng: "Hoa vẫn quyết định vậy à, tôi thấy việc đó có ảnh hưởng gì đâu, không ai biết là được mà". Chị Hoa im lặng, một lát sau mới trả lời: "Thôi Hùng à, tôi thấy tội lỗi lắm, tháng sau là tôi xin nghỉ chứ ở gần nhau thế này lại không hay".

Chồng tôi tiếp: "Tôi chỉ thích kiểu người như Hoa, dáng tròn trĩnh phúc hậu chứ cứ gầy trơ xương lại dùng đồ giả nữa thì chán lắm". Chị Hoa ấp úng: "Hùng nói vậy mà cô ấy nghe được thì chết, bao nhiêu công sức mới có dáng người mẫu như thế đó".

Chồng tôi bất ngờ ôm chặt chị Hoa từ phía sau mơn trớn ngay trên sân thượng, tay anh mò mẫm thì thào: "Sợ gì, phải đầy đặn như thế này nè, mới thích chứ". Hai người đang mải mê quấn quýt còn tôi đứng trân, cổ họng nghẹn đắng. Đến lúc, chị Hoa quay lại nhìn thấy tôi mới hốt hoảng buông chồng tôi ra.

Ngay tối hôm đó, chị Hoa thu xếp đồ đạc để về quê, thú nhận đã đi quá giới hạn với chồng tôi một lần và cầu xin tôi đừng nói với ai, nếu không chị không thể nào sống được. Còn chồng tôi không một chút hối lỗi, còn trách móc tôi ham làm đẹp, bỏ bê chồng con. Nhìn dáng đi tập tễnh, thân hình mập tròn của người giúp việc bước ra khỏi cổng, lòng tôi trống rỗng. Tôi muốn khóc mà nước mắt không rơi, không biết cuộc hôn nhân của tôi sẽ đi đâu về đâu sau biến cố này…