Tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, tôi choáng váng trước nhìn rõ người phụ nữ nằm cạnh mình trên giường, càng sốc hơn với tờ giấy cô ta đưa chỉ vài ngày sau đó

Hôm ấy tôi cũng uống say, cứ nghĩ sáng ra tỉnh dậy đã ở nhà rồi. Nhưng có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi mờ sáng tỉnh giấc tìm nước uống, tôi sợ hết hồn thấy có một người nằm cạnh mình. Người đó quay lưng về phía tôi, mái tóc dài xõa ra, rõ ràng là phụ nữ!

Cách đây 2 tháng tôi và các đồng nghiệp ở công ty có tổ chức một buổi tiệc mừng dự án thành công. Sau quãng thời gian mệt mỏi với deadline, đạt được kết quả tốt, ai cũng vui mừng hứng khởi, hôm đó đều uống hết mình. Chỗ nhà hàng quen thân, lần nào chúng tôi uống say anh chủ cũng gọi taxi báo địa chỉ cho tài xế đưa từng người về nhà cẩn thận.

Vừa hay cô nàng nằm cạnh tỉnh dậy, cô ta quay sang nhìn tôi, trông rõ mặt đối phương, tôi tái mét sợ hãi. Cô nàng chính là Hoa, thuộc hàng gái già và cũng kém sắc nhất công ty tôi, 31 tuổi vẫn chưa kết hôn.

Tôi vẫn độc thân đang sống cùng bố mẹ, buổi sáng có người nằm trên giường mình, đó là một chuyện động trời cỡ nào! Hoàn hồn, tôi mới nhận ra mình chưa về nhà mà đang ở khách sạn!

“Hôm qua ai cũng say, biết nhà em vào nhà anh cùng đường nên mọi người bảo em đưa anh về. Trên taxi anh nôn ra xe, bị tài xế đuổi xuống còn phải trả tiền bồi thường, em đành dẫn anh vào đây. Rồi anh cứ ôm chặt lấy em…”, Hoa ngập ngừng giải thích.

Ảnh minh họa: Internet

“Anh thật sự không nhớ gì cả…”, tôi lắp bắp. “Vâng, chỉ là một sự cố thôi anh ạ, em sẽ quên đi nên anh cũng vậy nhé”, nghe Hoa đáp lời, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù đã xảy ra tình một đêm nhưng tôi không tưởng tượng được viễn cảnh mình và Hoa sẽ trở thành một đôi.

Mấy hôm sau lên công ty, Hoa không tỏ thái độ gì khác lạ, tôi yên tâm rằng cái đêm đó sẽ rơi vào dĩ vãng. Bất chợt cách đây hai hôm, Hoa hẹn tôi ra ngoài nói chuyện riêng. Cô ấy đưa ra phiếu siêu âm thai khiến tôi hóa đá. Hoa khẳng định chỉ quan hệ tình dục với tôi nên đứa bé chắc chắn là của tôi.

Tôi hiện tại đang độc thân nhưng trước đây từng có một đời vợ. Lấy nhau 2 năm, tôi bị tinh trùng yếu không thể có con nên vợ bỏ đi lấy người khác vì cô ấy không chịu hy sinh làm thụ tinh ống nghiệm. Hai năm sống với vợ không có con, vậy mà tại sao chỉ một đêm tình với Hoa thì cô ấy đã mang thai? Tôi thật sự không hiểu nổi.

Tôi không nghĩ Hoa nói dối vì tính cô ấy trước nay rất nghiêm túc. Hơn nữa Hoa đang ế, đời sống cá nhân rất đơn giản, khả năng chỉ có mình tôi thôi. Nếu nói dối thì khi sinh bé ra làm xét nghiệm ADN là kiểm chứng được ngay, Hoa chắc không ngốc đi lừa tôi. Có khi nào thời gian qua tôi rèn luyện sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt điều độ nên tình trạng đã cải thiện?

Đàn ông bị tinh trùng yếu có thể khiến vợ mang thai tự nhiên được hay không? Dù trước đó không có ý định gì với Hoa nhưng cô ấy có thai thì tôi cũng vui mừng hỏi cưới.

Nam giới bị tinh trùng yếu thì vợ có thể mang thai tự nhiên được không?

Theo tiêu chuẩn của WHO để thụ thai được thì tinh dịch đồ phải đạt được một số yếu tố nhất định như số lượng tinh trùng, độ di động, mật độ tinh trùng, tỷ lệ sống… Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thể tích tinh dịch phải đạt từ 2 - 5ml, mật độ tinh trùng phải chiếm từ 60 - 80 triệu con/ml. Số lượng tinh trùng di động phải trên 75% trong đó phải có ít nhất 25% tinh trùng di động nhanh, 30% tinh trùng di động bình thường và không chứa hồng cầu, ít bạch cầu…

Tuy nhiên đây chỉ là những chỉ số mang giá trị tham khảo và có ý nghĩa khuyến cáo về khả năng sinh sản của nam giới chứ không phải tinh trùng yếu là không thể có thai. Như vậy có thể nói nam giới bị tinh trùng yếu vẫn có thể thụ thai và có con tự nhiên.

Đối với nam giới, việc có con hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng tinh trùng, nếu tinh trùng khỏe mạnh thì khả năng thụ thai sẽ cao hơn và ngược lại. Nếu tinh trùng yếu thì tỉ lệ tinh trùng bơi qua được đoạn đường dài đến gặp trứng là thấp nhưng vẫn có khả năng xảy ra.

Theo các chuyên gia tư vấn về sức khỏe sinh sản, không chỉ nam giới người vợ cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong trường hợp này. Đối với cặp vợ chồng mà người chồng có tinh trùng yếu nhưng người vợ có chức năng sinh sản tốt thì cũng không cần quá lo lắng bởi vẫn có thể có thai tự nhiên.