Tôi tức giận vì thấy vợ quá nhỏ nhen ích kỷ. Số tiền đâu nhiều nhặn gì, là tiền tôi kiếm được chứ không xin vợ. Tiền chi tiêu hàng tháng tôi vẫn lo đủ, có để cô ấy phải thiếu thốn đâu. Vợ có cần phải vì 5 triệu mà nói chồng không ra gì? Tôi bực lắm nhưng nghĩ vợ đang mang thai mệt mỏi, đành nhường cô ấy.

Ngày cuối đi làm trước khi nghỉ Tết, tối đó vợ chồng tôi cãi nhau một trận to. Lý do cãi nhau rất nhỏ nhặt, chỉ vì tôi cho một người bạn trai vay 5 triệu mà không nói với vợ. Cô ấy nổi khùng mắng tôi không tôn trọng vợ, không nghĩ tới gia đình, vợ con, chỉ biết hết lòng vì bạn bè.

Cả dịp Tết ai đến cũng hỏi thăm vợ con đâu khiến tôi vừa lúng túng vừa xấu hổ không biết trả lời ra sao. Càng nghĩ mà tôi càng bực vợ, cô ấy đang mang thai 5 tháng sắp làm mẹ rồi nhưng vô lý, trẻ con không thể tưởng tượng được.

Ai ngờ vợ tôi được đằng chân lân đằng đầu, suy diễn hết thứ nọ đến thứ kia, cuối cùng kết luận là tôi không còn yêu vợ nữa. Cô ấy muốn ly thân, cho nhau thời gian suy nghĩ. Nói xong vợ đùng đùng thu dọn đồ đạc rồi về nhà mẹ đẻ ăn Tết, hẹn qua Tết nói chuyện lại. Tôi bất lực không biết làm thế nào, đành về nhà nội ăn Tết một mình.

Mẹ tôi biết chuyện cũng rất bức xúc với con dâu. Mùng 5 hết Tết, bà bảo tôi sang nhà ngoại nói chuyện với ông bà bên ấy, nhờ họ dạy dỗ lại con gái. Ly hôn không được vì tôi còn phải nghĩ đến con. Thế nhưng để tình trạng này mà tiếp diễn, ít nữa con ra đời chắc vợ tôi làm mình làm mẩy suốt ngày cũng nên. Ai đời chỉ vì chuyện bé như cái tăm cũng đòi ly thân!

Ảnh minh họa: Internet

Nhà tôi cách nhà vợ 60 cây số, sáng sớm tôi lên đường sang nhà cô ấy. Vừa đến sân tôi đã nghe được những tiếng cười vui vẻ, sảng khoái trong nhà vọng ra:

“Mày đáo để thật, sang năm tao phải học chiêu này của mày mới được. Lần nào tao về ăn Tết nhà chồng cũng phải giảm cân bất đắc dĩ vì không ăn uống được gì mà quá nhiều việc. Cả tuần chạy như con thoi ấy. Cưới nhau 5 năm, năm nay tao mới được về ngoại ăn Tết, mới được gặp lại bạn bè cũ đấy, một cái Tết đúng nghĩa”.

Qua lời cô ấy nói thì có vẻ là một cô bạn cùng quê của vợ tôi. Sau đó mẹ vợ cũng lên tiếng:

“Cái con bé này sang năm không được làm như vậy nữa. Có chuyện gì cũng phải thẳng thắn trao đổi với chồng, dùng mánh khóe thế này là không ổn…”.

“Bác ơi không phải cứ trao đổi thẳng thắn là sẽ giải quyết được đâu ạ. Nhà cháu năm nay cháu vùng lên đòi ly hôn thì mới được về ngoại ăn Tết đấy”, cô bạn vợ tôi nói. Tiếng vợ lúc này vang lên: “Mẹ chồng con bảo bầu làm càng nhiều càng dễ đẻ, từ sớm bà đã lên kế hoạch giao hết việc sắm Tết, sửa soạn nhà cửa và bếp núc cho con rồi. Con nghe mà sợ quá mới phải kiếm cớ để về ngoại đấy chứ!”.

Tôi tái mặt xông vào khiến 3 người trong nhà đang cười đều phải bất ngờ ngã ngửa. Tức giận chất vấn vợ, cô ấy còn hỏi ngược lại tôi: “Vậy em hỏi anh, dịp Tết vừa qua ở nhà anh thế nào?”. Tôi ngẩn người không trả lời được ngay.

Bố tôi nhiều bạn bè, ông là con trưởng nữa, thành ra dịp Tết nhà tôi rất nhiều khách khứa đến chơi. Mọi năm mẹ tôi không làm hết được một mình, dịp Tết luôn phải thuê người với giá cao phụ giúp. Nhưng năm nay có con dâu rồi nên bà không thuê người nữa. Ai ngờ cô ấy trở chứng đòi ly thân, không về ăn Tết nhà chồng. Áp Tết quá rồi mẹ không tìm nổi người giúp.

Thế là cả dịp Tết này tôi không được đi chơi mà phải ở nhà phụ mẹ nấu nướng, bưng bê, dọn dẹp. Sau một tuần Tết, tôi và mẹ đều mệt bơ phờ. “Có em thì mẹ không thuê người nữa, tính ra em chẳng khác gì người giúp việc nhỉ? Mà anh thấy ai bụng bầu 5 tháng còn phải đi làm giúp việc không?”, vợ vặn vẹo.

Tôi thấy con dâu nhà ai chẳng vậy, nói đâu xa như bạn cô ấy cũng 4 năm ăn Tết quê chồng rồi đấy chứ. Nhưng vợ lại lấy cớ mang bầu phải được nghỉ ngơi, chăm sóc tốt. Mới mang thai 5 tháng vẫn còn nhẹ nhàng, lẽ nào cô ấy không thể nấu nướng mấy ngày Tết? Phụ nữ mang thai cần chăm sóc đặc biệt lắm hay sao?

Phụ nữ mang thai cần được chăm sóc tốt về cả thể chất lẫn tinh thần

Khoảng thời gian mang thai là một khoảng thời gian hạnh phúc nhưng cũng đầy mệt mỏi và khó khăn đối với mỗi người mẹ. Thời điểm này mẹ hãy chăm sóc bản thân thật tốt cả về tinh thần lẫn thể chất, đảm bảo thai nhi phát triển khỏe mạnh, chào đời bình an, là một em bé vui tươi.

1. Chế độ dinh dưỡng cân bằng

Dinh dưỡng trong thai kỳ rất quan trọng trong việc ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh, giúp cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Mẹ phải bổ sung đầy đủ 4 nhóm chất thiết yếu: canxi, axit folic, sắt và protein. Đồng thời, thai phụ cần cân bằng các nhóm thực phẩm: rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, các sản phẩm từ sữa, thực phẩm giàu protein (thịt, cá, trứng, đậu…).

2. Chế độ vận động phù hợp

Mẹ bầu nên duy trì chế độ luyện tập từ 3 - 4 lần/tuần với các hoạt động phù hợp như đi bộ, đạp xe, yoga, bơi lội... Điều đó không chỉ giúp mẹ “bầu khỏe, bầu đẹp” mà còn cải thiện sự dẻo dai, sức đề kháng, chuẩn bị tinh thần và thể chất cho sứ mệnh “vượt cạn” thiêng liêng.

Thời gian tập thể dục lý tưởng là 30 - 40 phút. Tuy nhiên, thời lượng này nên được xác định bằng cảm giác của mẹ bầu. Hãy vừa luyện tập vừa lắng nghe cơ thể, để biết chính xác tập bao nhiêu là vừa đủ. Đặc biệt mẹ bầu không nên làm các công việc nặng nhọc, quá sức nhé.

3. Nghỉ ngơi và thư giãn

Stress chính là “kẻ thù” của phụ nữ mang thai. Stress làm rối loạn lượng đường và insulin trong máu, gây ra các vấn đề về sinh sản, có thể dẫn đến trầm cảm, lo lắng và béo phì sau sinh.

Ước tính ít nhất 80% các vấn đề sức khỏe đến từ tâm lý của các phụ nữ sắp làm mẹ. Mẹ hãy chọn cho mình một liệu pháp thư giãn phù hợp nhằm loại bỏ stress, có thể kể đến như thiền, các bài tập thở, viết nhật ký, trò chuyện, sắp xếp cuộc sống trở nên tinh giản hơn để tận hưởng từng giây phút thảnh thơi trong thai kỳ.

4. Tạo môi trường sống lành mạnh

Trong bụng mẹ, trẻ đã tiếp nhận các tín hiệu cảm xúc và tác động từ môi trường sống bên ngoài. Thế giới bên ngoài càng trong lành thì thế giới bên trong nuôi dưỡng bé sẽ càng yên bình.

Mẹ bầu cần tránh môi trường sống độc hại, nơi không khí ô nhiễm, nhiều tiếng ồn, những cơn cãi vã… Đồng thời bạn hãy tạo lập môi trường sống lành mạnh thông qua đa dạng hoạt động: đọc sách, nghe nhạc tiết tấu chậm, hòa mình với thiên nhiên...