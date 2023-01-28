Chẳng thế mà sau khi ra trường vừa đi làm được 4 năm, con trai đã tự tích cóp mua được căn nhà. Vợ chồng tôi cho nó thêm tiền mua đồ nội thất và ô tô để đi lại tiện lợi nhưng nhất quyết nó không lấy, bảo sẽ tự kiếm tiền mua sắm. Chính vì thế tôi rất yên tâm và hãnh diện về con trai.

Vợ chồng tôi chỉ có duy nhất 1 đứa con trai nên bao nhiêu sự quan tâm, chăm sóc chúng tôi dồn cả cho nó. Được cái con trai tôi rất thông minh, nhanh nhẹn và ngoan ngoãn. Dù điều kiện kinh tế gia đình khá giả nhưng từ khi lớn lên, nó không bao giờ nhờ vả bố mẹ bất cứ điều gì.

Sau đám cưới, 2 con ở trên thành phố đi làm nhưng cuối tuần nào cũng chạy xe về quê thăm bố mẹ. Lần nào con dâu cũng vào bếp trổ tài nấu nướng làm những món ăn hợp khẩu vị cho gia đình. Niềm vui càng được nhân lên sau cưới 7 tháng thì 2 đứa thông báo có bầu. Suốt quãng thời gian con dâu mang thai, tôi ở xa vẫn hướng dẫn chăm sóc con dâu chu đáo và bồi bổ cho nhiều món ngon để bồi bổ cho mẹ khỏe con khỏe.

Thậm chí khi nó chọn bạn gái – con dâu tôi bây giờ cũng rất ưng mắt. Ngay ngày đầu đưa con dâu tương lai về giới thiệu, vợ chồng tôi đã rất mến con bé. Bởi con bé hiền lành, biết điều và đặc biệt rất trân trọng tình cảm gia đình.

Khi cuộc sống đang hạnh phúc như vậy thì một biến cố lớn xảy đến với gia đình chúng tôi. Đó là một ngày trên đường đi làm về muộn, con trai tôi không may bị tai nạn giao thông và mất ngay trên đường đưa tới viện cấp cứu. Mất mát khiến cả 2 vợ chồng tôi và con dâu ngã quỵ. Tuy nhiên, cả 3 lại phải vượt qua đau đớn mất con, mất chồng mà vực dậy tinh thần. Bởi con dâu tôi đang bầu tháng thứ 7, đột ngột mất chồng khiến nó đau khổ muốn hóa điên. Song nhờ đứa con trong bụng mà con dâu cũng cố gượng dậy được.

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Từ hôm con trai mất đã cả tháng nay. Con dâu bầu của tôi đòi từ quê lên thành phố ở một mình để còn hương khói cho chồng. Con cũng bảo sẽ đi đẻ ở bệnh viện trên thành phố cho yên tâm.

Cá nhân tôi cũng đồng tình với quyết định của con dâu. Tuy nhiên tôi không yên tâm để con bé trở lại thành phố 1 mình nên cũng khăn gói theo lên cùng. Con dâu cũng vui lắm khi có mẹ lên bầu bạn. Nhưng cũng từ đó trở đi, tôi phát hiện có 1 chuyện rất kỳ lạ xảy ra ở phòng con dâu mỗi đêm.

Cứ mỗi đêm khi về phòng riêng của mình, tôi lại thấy phòng con dâu dù đã tắt đèn tối om nhưng vẫn nghe thấy tiếng người cười nói.

Thấy lạ, tôi nhiều lần đến bên cửa nghe ngóng thì thấy con dâu bên trong đang chuyện trò với một người đàn ông. Choáng váng nghĩ con bé ngoại tình, đưa người lạ mặt về phòng ngay sau khi con trai vừa mới mất nên tôi tức giận lắm. Tôi quyết mở cửa phòng con dâu bất chợt để bắt quả tang tại trận mới được.

Vừa mở cửa phòng ra, tôi khựng lại khi thấy con dâu đang nằm 1 mình trên giường tay cầm điện thoại xem clip. Thì ra, đây là những clip mà lúc con trai còn sống đã tự tay làm tặng cho vợ bầu và đứa con trong bụng. Những tối khó ngủ vì nhớ chồng, con dâu lại mở ra xem. Tiếng người đàn ông phát ra trong clip chính là tiếng con trai tôi. Đứng bên ngoài cửa không nghe rõ nên tôi chỉ thấy tiếng nói cười xì xầm, không nhận ra là tiếng của nó.

Thấy con dâu bầu sắp đẻ mà vẫn nặng tình với chồng đã mất, tôi chỉ biết ôm con khóc nghẹn, động viên phải cố gắng để mẹ tròn con vuông. Tôi phải làm sao để giúp con đâu vượt qua nỗi đau đớn đây? Nghe nói những cảm xúc quá đau buồn và tiêu cực sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân và cái thai trong bụng phải không?