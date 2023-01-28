Vợ cũ vừa đồng ý quay lại khiến tôi vô cùng vui mừng, đã lâu không 'vui vẻ' nên tôi quyết định rủ cô ấy qua đêm, vừa nhìn cô ta cởi khăn tắm mà tôi điếng người

Tâm sự 28/01/2023 07:50

Cách đây 2 tháng, tôi đã liên lạc lại với vợ cũ hẹn gặp. Biết cô ấy hiện đang độc thân, tôi mừng lắm. Thêm vài lần gặp gỡ nữa, tôi quyết định ngỏ lời và thật hạnh phúc khi vợ cũ đồng ý quay lại.

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 3 năm do tôi ham chơi, không có chí tiến thủ. Vợ nói nhiều không được, cuối cùng cô ấy chán nản hạ quyết tâm ly hôn.

Tôi bị vợ bỏ cũng chẳng dám trách ai, chỉ trách bản thân mình thôi. Sau khi ly hôn tôi mới tỉnh ngộ, quyết định tập trung làm ăn, không ham chơi lông bông nữa. Trong lòng tôi nung nấu ý định khi đã có công việc ổn định, nếu vợ cũ vẫn độc thân thì sẽ xin cô ấy đoàn tụ. Tôi biết sai rồi và sẽ cố gắng sửa sai, sau ly hôn tôi cũng chưa có người mới, chỉ tập trung làm việc kiếm tiền. 

Cách đây 2 tháng, tôi đã liên lạc lại với vợ cũ hẹn gặp. Biết cô ấy hiện đang độc thân, tôi mừng lắm. Thêm vài lần gặp gỡ nữa, tôi quyết định ngỏ lời và thật hạnh phúc khi vợ cũ đồng ý quay lại. 

Cho đến cách đây 1 tuần, hai đứa đi hẹn hò, tôi đã rủ cô ấy ở lại qua đêm. Trước đây chúng tôi từng đầu gối tay ấp nhưng xa nhau 3 năm, khi nhận được cái gật đầu của cô ấy, trong lòng tôi vẫn không khỏi hồi hộp.

Thế nhưng khi cô ấy từ nhà tắm bước ra, bỏ khăn tắm trên người xuống để lộ cơ thể trần trụi trước mắt mình thì tôi không khỏi giật mình kinh hãi. Tôi nhìn bầu ngực với hình dáng bất thường của vợ cũ, sốc không biết phải nói gì. Cô ấy nhìn biểu cảm của tôi thì cười buồn hỏi: "Anh có chê em không?".

 

Vợ cũ vừa đồng ý quay lại khiến tôi vô cùng vui mừng, đã lâu không 'vui vẻ' nên tôi quyết định rủ cô ấy qua đêm, vừa nhìn cô ta cởi khăn tắm mà tôi điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy nghe vợ cũ kể lại mọi chuyện tôi mới biết cách đây gần 2 năm, cô ấy đi khám sức khỏe tầm soát ung thư vú thì mới biết trong ngực có khối u ác tính. Vì phát hiện từ rất sớm nên việc điều trị diễn ra thuận lợi, kết quả rất khả quan. Hiện tại vợ cũ đã khỏe mạnh bình thường, ngoài vấn đề thẩm mỹ ở phần ngực thì sức khỏe cô ấy không có vấn đề gì cả. 

Đêm ấy vì vẫn còn sốc nên chúng tôi cũng chỉ nằm tâm sự. Hai đứa chuyện trò nhiều, tôi động viên cô ấy đừng buồn, tôi không chê gì cô ấy cả. Khi trước là tôi có lỗi với cô ấy, bây giờ lại càng thương vợ cũ hơn, tôi sẽ không rời xa cô ấy. Cô ấy cảm động lắm, bảo rằng sức khỏe của bản thân ổn định rồi, chắc chắn sẽ sống được bên tôi vài chục năm nữa đến già. 

Dù đã hạ quyết tâm không bỏ rơi cô ấy nhưng trong lòng tôi vẫn còn một điều băn khoăn. Tôi là con một lại chưa có con nối dõi, không biết với tình trạng của cô ấy thì có thể sinh con khỏe mạnh được không? Bởi lẽ nếu chúng tôi không có con, dưới áp lực từ phía gia đình tôi, sợ rằng có quay về cũng không được hạnh phúc.

Có thể mang thai sau khi điều trị ung thư vú không?

Bệnh ung thư vú hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Thực tế cho thấy 80% bệnh nhân ung thư vú có cơ hội chữa khỏi bệnh khi phát hiện ở giai đoạn đầu. Bệnh nhân ung thư vú phát hiện giai đoạn đầu vẫn có thể sống khỏe mạnh đến 20 năm và thậm chí lâu hơn thế nữa nếu tuân thủ đúng phác đồ điều trị bác sĩ đưa ra.

Quyết định có thai, tạo lập gia đình là một vấn đề hết sức quan trọng và thiêng liêng với cuộc đời mỗi con người, không thể để căn bệnh này tác động đến cuộc đời bạn. Vì vậy, bạn cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ. 

Như chúng ta đã biết, việc mang thai không ảnh hưởng đến bệnh ung thư vú, không làm bệnh tái phát. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ung thư vú giai đoạn 3 thường tái phát hoặc di căn nhiều hơn so với giai đoạn 0 hay giai đoạn 1, nhất là với phụ nữ có thai. Bởi vậy việc bạn được chẩn đoán mình mắc bệnh ở giai đoạn nào sẽ ảnh hưởng đến quyết định có con. 

Thực tế phụ nữ mắc ung thư ở giai đoạn đầu sẽ vẫn chọn có con, còn phụ nữ mắc ung thư ở những giai đoạn sau thường không dám chắc chắn điều gì, liệu tế bào ung thư có tái phát trong thời gian mang thai hay không, nên họ lựa chọn không sinh con sau khi điều trị ung thư. 

Về thời gian chờ đợi, các chuyên gia đều khuyên rằng hãy chờ ít nhất là 2 năm sau khi điều trị ung thư rồi bạn mới nên tính đến chuyện có con. Điều đó đảm bảo cho việc xác định khả năng tái phát ung thư đã giảm xuống mức thấp, việc mang thai sẽ được an toàn. 

Hớn hở thông báo với bạn trai về việc đã có thai, tôi chết lặng không nói thành lời trước dòng tin nhắn anh ta gửi ngay sau đó

Hớn hở thông báo với bạn trai về việc đã có thai, tôi chết lặng không nói thành lời trước dòng tin nhắn anh ta gửi ngay sau đó

Nhận được kết quả chính xác, tôi muốn đợi H. đi công tác nước ngoài về mà không cầm lòng được, vội vàng nhắn tin báo tin mừng cho anh luôn. Chắc chắn H. sẽ vui lắm.

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