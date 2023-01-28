Anh rể chơi lớn với dàn quà tặng cực khủng cho bố mẹ vợ, trong lúc tôi còn đang ngưỡng mộ chị gái kiếm được chồng giàu còn tốt bụng, hành động liếc nhìn vào tôi từ chị trong phòng tắm khiến tôi sợ ngây người

Dịp Tết chị gái còn phải ở nhà chồng vì gia đình anh nhiều khách khứa, cần sự có mặt của con dâu trong những ngày Tết. Bởi thế chị tôi tranh thủ về chơi với bố mẹ từ trước Tết. Chị lái xe riêng, một mình chị về do anh rể cuối năm rất bận.

Chị gái tôi lấy chồng năm ngoái. Lúc chị lấy chồng, gia đình tôi ai cũng mừng vì anh rể giàu có lại tốt bụng và rất chiều vợ. Từ đó đến nay, anh rể quan tâm bố mẹ vợ hết mực, chẳng bao giờ tiếc ông bà điều gì.

Bố mẹ tôi vui lắm, không phải vì quà chị gái mang về mà vì thấy con gái sống hạnh phúc, có một cuộc hôn nhân viên mãn. Chị gái về chơi ngủ lại một tối, hai chị em gái ngủ chung phòng, trước đây chị còn ở nhà chúng tôi cũng vẫn ở chung như thế.

Cô bác và họ hàng nhà tôi thấy chị lái xe chở cả một xe quà tặng về biếu Tết bố mẹ, toàn là đồ nhập khẩu đắt tiền, ai cũng phải xuýt xoa ghen tị. Anh rể tôi đúng là đáng đồng tiền bát gạo, vừa có điều kiện vừa rất rộng rãi, hào phóng với nhà vợ. Chị tôi đi làm chỉ đủ nuôi thân thôi, tiền bạc trong nhà đều do anh rể kiếm ra. Chiếc ô tô này cũng là quà anh rể tặng chị tôi nhân dịp sinh nhật chị ấy.

Buổi tối chị tôi đi tắm, gần xong chị gọi với ra nhờ tôi lấy hộ khăn tắm. Cánh cửa hé ra, chị gái thò tay đón lấy khăn tắm tôi đưa. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà tôi phải hoảng hốt kêu lên khi nhìn rõ cánh tay và phần thân trên ở trần của chị gái mình. Trên cơ thể chị có rất nhiều dấu vết xanh tím, mới cũ khác nhau, trông rất đáng sợ. Nhất là da chị tôi trắng nên những dấu vết ấy lại càng nổi bật.

Ảnh minh họa: Internet

Đợi chị tắm xong, tôi quyết hỏi cho bằng được. Không thể giấu em gái, chị tôi cuối cùng đã thừa nhận những vết tích đó đều là do anh rể gây ra khiến tôi sợ ngây người.

Chị gái kể khi ra ngoài anh rể luôn đeo chiếc mặt nạ lịch sự, tử tế và lịch lãm nhưng đó không phải là bản chất thật sự của anh. Lúc về nhà, không còn những ánh mắt của người ngoài nhìn vào, anh rể mới bộc lộ sự thô lỗ, cộc cằn tới cay nghiệt của mình.

Anh đối xử với chị tôi thô lỗ từ lời nói đến hành động. Không đến mức là đánh vợ thâm tím mặt mày phải nhập viện nhưng mấy hành động kiểu như vặn tay, túm tóc thì là chuyện thường xuyên. Hễ chị không làm vừa ý mình là anh ta mạt sát, chỉ trích chị bằng những lời rất nặng nề.

Buổi tối trong phòng ngủ cũng vậy, anh ta luôn thô lỗ bắt vợ chiều theo mình không để ý tới cảm xúc của vợ. Bởi thế mà trên cơ thể chị tôi lúc nào cũng có dấu vết xanh tím, vết cũ chưa khỏi đã lại có thêm vết mới. Chị nói chiếc ô tô kia nào phải anh ta tặng sinh nhật, do một lần anh ta quá quắt, chị đòi ly hôn nên rể tặng quà xin lỗi.

"Chị không bỏ được, có lẽ chị cũng là loại người giống như anh ta, trọng hình thức và sĩ diện. Bây giờ chị ly hôn, mọi thứ vỡ lở thì chị không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Rồi gia đình mình sẽ bị xì xào chỉ trỏ…", chị tôi mệt mỏi trả lời khi tôi nói tới chuyện ly hôn.

Tôi biết phải khuyên chị thế nào? Giàu có mà không hạnh phúc thì cũng đâu còn ý nghĩa? Lẽ nào cả cuộc đời của chị cứ thế chôn vùi theo cuộc hôn nhân này ư? Anh chị chưa có con, rồi sau này chị sinh cháu thì cháu tôi sẽ lớn lên thế nào khi có một gia đình như vậy?