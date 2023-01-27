Quen nhau được 10 tháng, tôi quyết định tiến thêm nấc thang mới trong mối quan hệ, nhân lúc cô ấy đang tắm tôi xông vào nhưng nhận về cái kết khiến bản thân choáng váng

Tâm sự 27/01/2023 14:51

Chúng em chưa làm “chuyện đó”, chỉ dừng lại ở ôm hôn nhau. Hôm rồi, em lên nhà cô ấy chơi. Nhà không có ai, cô ấy thì tắm. Chẳng hiểu sao thú tính nổi lên, em liều mình xông vào nhà tắm...

Em và người yêu em đã bên nhau 10 tháng, em yêu cô ấy rất nhiều và thường xuyên thể hiện điều đó ra bên ngoài.

Cô ấy thì khác, yêu em nhưng ít thể hiện, thậm chí, đôi lúc còn vô tâm, ví dụ như hay quên buổi hẹn hò. Hai đứa yêu nhau cũng rất ít người biết. Nhiều lần em muốn công khai mà cô ấy không đồng ý. Em buồn nhưng cũng thôi.

Chúng em chưa làm “chuyện đó”, chỉ dừng lại ở ôm hôn nhau. Hôm rồi, em lên nhà cô ấy chơi. Nhà không có ai, cô ấy thì tắm. Chẳng hiểu sao thú tính nổi lên, em liều mình xông vào nhà tắm...

Nhưng em cũng mới chỉ nhìn thôi, chưa hề làm gì bạn gái cả. Cô ấy sợ quá, xô em đi ra và lúc đó, em chợt tỉnh lại nên đi ra luôn. Em vào phòng ngồi đợi. Lúc cô ấy tắm xong, em năn nỉ xin lỗi các kiểu nhưng cô ấy nhất quyết đuổi em về. Em cũng đành đi về.

Buổi tối hôm đó, em nhắn tin xin lỗi. Cô ấy nói: “Em cần thời gian. Việc làm của anh khiến em sợ”.

Tới nay là ba ngày rồi, cô ấy chưa phản hồi, cũng không chịu gặp em. Em chủ động tìm đến chỗ cô ấy làm thì cô ấy nhìn em với ánh mắt đầy sợ hãi. 

Cô ấy không nói gì, đi thẳng vào phòng trong, em chỉ còn cách ngồi chơi với mọi người chút rồi về. Buổi chiều, em nhắn tin thì cô ấy bảo: “Em tha thứ cho anh rồi nhưng vẫn sợ”.

 

Quen nhau được 10 tháng, tôi quyết định tiến thêm nấc thang mới trong mối quan hệ, nhân lúc cô ấy đang tắm tôi xông vào nhưng nhận về cái kết khiến bản thân choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em đề cập đến chuyện cưới xin thì cô ấy nói dứt khoát: “Đừng hỏi em mấy chuyện đó”. Giờ em không biết phải làm sao. Xin hãy cho em lời khuyên!

Tâm sự của bạn nam giấu tên

Chào em!

Khi em đang sợ điều gì đó em sẽ phản ứng ra sao?

Chắc hẳn ai cũng vậy, khi đang sợ hãi thì đều cần thời gian trấn tĩnh, cần những lời động viên, cần thấy những hành động tốt để lấy lại cảm giác an toàn với điều khiến ta sợ hãi.

Vì vậy, việc em cần làm lúc này không phải là bối rối hay bất chấp tất cả để người yêu em tha thứ (thật ra, cô ấy đã tha thứ cho em rồi) mà là cho cô ấy thêm thời gian để quên sự việc ngày hôm đó. Có thời gian, cô ấy sẽ vui vẻ và lấy lại cảm giác an toàn khi ở cạnh em.

Em nên hạn chế xuất hiện trước mặt cô ấy thời gian này, chỉ quan tâm chăm sóc cô ấy như hai người yêu xa cho đến khi cô ấy chủ động muốn gặp em hay em đề xuất hẹn hò mà cô ấy vui vẻ đồng ý.

Em thử nghĩ nhé, nếu bây giờ em cứ liên tục gặp gỡ, hối thúc cô ấy phải vui vẻ trở lại thì tình hình sẽ ra sao? Sự nhiệt tình của em càng làm cô ấy sợ thôi. Thường người ta sẽ cần khoảng hai tuần để quên đi một nỗi sợ và trở lại bình thường.

Chúc em hạnh phúc!

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