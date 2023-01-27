Phát hiện nhiều hiện tượng lạ trong nhà, tôi liền nói láo với chồng đi công tác ít hôm để điều tra, trở về nhà bất chợt tôi điếng người trước cảnh anh ta đang 'tập chống đẩy' với ả đàn bà khác

Tâm sự 27/01/2023 06:52

Mở cửa vào phòng, tôi bất ngờ thấy chồng tôi nằm "tả tơi" trên giường, chỉ mặc độc cái quần đùi, tóc còn bê bết mồ hôi. Nhìn thấy tôi, anh giật mình, cười rất ngớ ngẩn, rồi vội vã bảo "Vừa tập chống đẩy" khi tôi còn chưa kịp hỏi gì.

Chồng tôi lúc đó đẹp trai, cao lớn và rất vui tính. Tuy nhiên, anh kém tôi 3 tuổi. Vì vậy tôi chỉ luôn coi anh ấy là một “cậu em” chứ không phải là một người đàn ông đáng để tin tưởng và nương tựa. Mặc cho anh ấy theo đuổi tôi như thế nào, tôi vẫn một mực từ chối.  

Ai biết rằng anh ấy không vì thế mà bỏ cuộc. Càng bị từ chối phũ phàng, chồng tôi càng kiên trì bày tỏ tình cảm. Cho đến một ngày định mệnh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Hôm đó, tôi đi làm về muộn vì có sự cố. Khi đang đi trên đường, tôi bị hỏng xe.

Nếu anh ấy không xuất hiện, tôi không biết sẽ phải làm như thế nào. Sau hôm đó, tôi cảm thấy muốn gắn bó với anh ấy.  

Sau hơn một năm hẹn hò, tôi cảm thấy anh là một người đàn ông đáng để nương tựa. Chính vì vậy, tôi không hối tiếc khi quyết định cưới anh. Sau khi cưới, tôi dùng tiền tích cóp của bản thân để mua một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố. Tôi đã tính đến việc sinh con ngay sau khi cưới.

Tuy nhiên, sau đó, tôi lại được thăng chức lên phó giám đốc, thường xuyên phải đi công tác nên đành trì hoãn việc sinh con lại. Chồng tôi ban đầu cũng rất sốt sắng chuyện con cái nhưng thấy tôi ưu tiên phấn đấu sự nghiệp, anh ấy cũng đành bất lực.

Bình thường buổi chiều, vợ chồng tôi thường về nhà lúc 17-18h. Nhưng hôm đó xong việc sớm, lại đau đầu nên về sớm, hơn 16h đã đến nhà. Ngay tại hành lang dẫn vào nhà, tôi va vội vào một cô gái trẻ, mặc váy ngắn, đầu tóc còn bù xù, rối bời.

 

Phát hiện nhiều hiện tượng lạ trong nhà, tôi liền nói láo với chồng đi công tác ít hôm để điều tra, trở về nhà bất chợt tôi điếng người trước cảnh anh ta đang 'tập chống đẩy' với ả đàn bà khác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mở cửa vào phòng, tôi bất ngờ thấy chồng tôi nằm "tả tơi" trên giường, chỉ mặc độc cái quần đùi, tóc còn bê bết mồ hôi. Nhìn thấy tôi, anh giật mình, cười rất ngớ ngẩn, rồi vội vã bảo "Vừa tập chống đẩy" khi tôi còn chưa kịp hỏi gì. 

Nhưng đi vào phòng tắm, tôi giật mình khi thấy lọ nước rửa mặt của mình bị mở nắp, trong khi tôi nhớ buổi sáng dùng xong tôi đã đóng chặt. Phòng tắm cũng ướt nước, lênh láng và dưới nắp thoát nước, tôi tìm thấy một sợi tóc rất dài, trong khi tóc tôi chỉ ngắn đến ngang vai.. 

Nỗi nghi ngờ khiến tôi lạnh xương sống, nhưng không hiểu sao tôi lại bình tĩnh kiềm chế được. Để kiểm chứng những nghi ngờ của mình, tôi nói với chồng rằng tôi sẽ đi công tác ở TPHCM trong 1 tuần. Thực chất, tôi không đến công ty mà ở nhờ nhà bạn ở gần đó và chiều chiều sẽ "rình mò" ở cửa nhà mình. 

Trong 3 ngày đầu tiên, chồng tôi rất “ngoan”, anh đi làm rồi trở về nhà một cách bình thường. Tuy nhiên, đến ngày thứ 4,  vào khoảng 10 giờ tối hôm đó, 1 cô gái đã xuất hiện, mặc đồ kín mít và đi thẳng vào nhà tôi.

30 phút sau, tôi dùng chìa khóa riêng để mở phòng, vào nhà, nhìn rõ mồn một chồng tôi đang "tập chống đẩy" với người phụ nữ lạ trên chính chiếc giường của hai vợ chồng.

Tôi không thể quên được vẻ mặt của chồng tôi lúc đó. Anh ta không hề hối hận mà còn giận ngược, đổ lỗi cho tôi. Anh ta mắng tôi là nô lệ của đồng tiền, mải mê chạy theo đồng tiền mà không quan tâm gì đến chồng nên anh ta mới "sa ngã". 

Sau mấy ngày chiến tranh lạnh, anh ta cũng xuống nước xin lỗi tôi, nói rằng vì tôi thường xuyên đi công tác, không có nhà, anh ta gọi gái chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ vẫn một lòng một dạ với tôi.

Tôi không muốn tha thứ nhưng sau khi nghe lời giải thích của anh ấy, tôi hơi mềm lòng. Trong chuyện này, không phải tôi không có lỗi sai. Hiện tại, tôi không biết phải làm sao nữa. Tha thứ cho anh ấy cũng được thôi nhưng có chắc anh ta không tái phạm nữa?

Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

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Cuối cùng sau mấy tháng tỉ tê, vợ tôi cũng đồng ý "thả" để kiếm con. Nhìn người ta con cái dễ dàng, vừa cưới đã đẻ, tôi nghĩ chắc mình cũng thế thôi, ai ngờ đâu 1 tháng, rồi 2 tháng, 3 tháng cũng chưa thấy con.

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