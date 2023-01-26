Những ngày đầu khá nhẹ nhàng, 2 đứa lúc nào cũng lâng lâng như người trên mây, tôi nghĩ tôi đã cưới được thiên thần. Hơn nữa, bố mẹ 2 bên lại rất ủng hộ, mẹ tôi nghe nói 2 đứa chưa vội sinh con thì cũng đồng ý, khuyên vợ chồng nên dành thời gian cho nhau, sau này có con rồi có muốn cũng khó có lại được không khí riêng tư đó.

Tôi năm nay 32 tuổi, lấy vợ cách đây 5 năm. Ban đầu cũng vì 2 đứa chủ quan, lúc cưới chỉ nghĩ đơn thuần yêu là cưới nên bỏ qua các thủ tục khám sức khỏe ... Sau đó vì còn trẻ nên vợ muốn "kế hoạch" vài năm để đi chơi, tận hưởng không khí hôn nhân ngọt ngào.

Cuối cùng sau mấy tháng tỉ tê, vợ tôi cũng đồng ý "thả" để kiếm con. Nhìn người ta con cái dễ dàng, vừa cưới đã đẻ, tôi nghĩ chắc mình cũng thế thôi, ai ngờ đâu 1 tháng, rồi 2 tháng, 3 tháng cũng chưa thấy con. Vợ thì ung dung, chứ tôi nóng lòng lắm. Lên mạng tìm hiểu hết cách này tới cách khác, từ ăn uống thế nào, tư thế gì, thời gian ra sao tôi đều làm theo chuẩn chỉ nhưng kết quả vẫn chẳng thấy bầu.

2 năm đầu, tôi và vợ dính lấy nhau 100%, ngày đi làm, tối lại tìm chỗ đi ăn, đi chơi, nếu không thì về sớm nấu ăn, xem phim cùng nhau. Có điều kiện lại lên đồ đi du lịch... Tất nhiên, đi mãi rồi cũng chán, ăn cơm cùng nhau mãi cũng thấy nhạt nhẽo, nhìn bạn bè có con cái ẵm bồng tôi bắt đầu sốt ruột, thèm thuồng.

1 năm kiên nhẫn đã hết, vợ chồng nhìn nhau lo lắng, dắt díu tới bệnh viện kiểm tra. Kết quả bác sĩ nói tôi bình thường, vợ tôi có vấn đề ở buồng trứng, khó mang thai hơn người bình thường. Nhìn chung, cơ hội là khá thấp. Nghe xong, 2 vợ chồng thất thần, tôi gần như muốn khóc. Nhìn vợ buồn bản thân là trụ cột tôi vẫn phải cứng rắn động viên vợ không sao, nếu không có tự nhiên thì làm thụ tinh, không có nữa thì tìm người đẻ thuê, xin con nuôi... thiếu gì cách.

Suốt mấy năm 2 vợ chồng đi hết viện này tới viện khác, chỉ cần ai nói uống thuốc gì bổ, ăn gì dễ mang bầu vợ tôi đều sẽ làm theo, vậy mà vẫn chẳng có kết quả. Chán nản, chúng tôi gần như buông xuôi.

Gần đây, tôi phát hiện vợ tôi rất khác, cô ấy bắt đầu đi ngủ rất sớm, tối dậy ăn khuya rồi còn xem điện thoại rất lâu. Nếu không thì cũng về nhà sớm hơn bình thường, trong khi trước đây vợ tôi ở công ty tới muộn, về ăn xong thì đi ngủ luôn, không dám ăn khuya vì sợ béo.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhận ra tần suất dậy giữa đêm của cô ấy cũng nhiều lên trông thấy, không biết dậy làm gì, chỉ thấy lúi húi trong nhà vệ sinh rất lâu mới ra. Tôi có hỏi vài lần vợ ấm úng nói là đi vệ sinh. Nghĩ vợ lừa dối, có nhân tình bên ngoài, hoặc giấu giếm tôi làm điều khuất tất nên tuần trước tôi quyết định phải đi điều tra cho bằng được lý do.

Lấy cớ là muốn tạo bất ngờ cho vợ tôi nhắn tin cho cô bạn cùng cơ quan vợ nhờ khi nào vợ tôi bắt đầu về thì nhắn với tôi. Công ty vợ tôi ở gần hơn, lúc tôi về tới nhà vợ cũng đã về được 30 phút. Tôi mở cửa vào nhà thì không thấy vợ đâu chỉ nghe tiếng rên vọng ra trong nhà tắm, chạy vào phòng ngủ thì thấy giường xộc xệch.

Vội vã chạy vào để "bắt gian", tôi thấy vợ đang ngồi trên bồn cầu ôm bụng rên rỉ, mặt tái xanh, trên bàn có rất nhiều thuốc lạ, tôi chưa từng thấy. Tôi hốt hoảng, bế vợ vào giường định gọi taxi đưa đi viện thì vợ ngăn lại bảo không cần, 1 lát nữa sẽ khỏi thôi. Tôi cuống cuồng lên, hỏi cô ấy rốt cuộc là bị làm sao, thuốc đó là thuốc gì nhưng vợ tôi chỉ im lặng.

Phải tới 30 phút vợ tôi mới trở lại bình thường, nhìn thấy tôi đang lo lắng cô ấy òa lên khóc nức nở thú thật đã giấu tôi uống rất nhiều loại thuốc lạ. Không chỉ thế, số thuốc đó đều là mẹ tôi đưa cho, có lúc thì thuốc lá, có lúc thuốc viên,... gần đây là nước uống kèm thuốc gì đó không kê đơn nói là của 1 người họ hàng cũng từng hiếm muộn như vợ chồng tôi cho. Nghe đâu chị ta uống 3 tháng là có thai rồi. Nghe thích quá nên vợ tôi liều mình uống, sợ bị mắng nên phải tránh không để tôi biết.

Có điều uống được 1 thời gian bầu đâu không thấy chỉ thấy sức khỏe cạn dần, nhiều lần chóng mặt, buồn nôn, đau bụng dữ dội. Nghe vợ nói xong, tôi lập tức đưa cô ấy đi viện, vứt hết số thuốc lạ đó còn gọi về cho mẹ mắng 1 trận. Tôi không hiểu được mẹ và vợ tôi, rõ ràng có học hành đường hoàng, nhận thức đầy đủ mà lại tin vào những lời như thế!