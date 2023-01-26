Cả nhà đang ăn uống tiệc tùng vui vẻ, đột nhiên em chồng dẫn về ra mắt người yêu, nhìn thân phận của cô ta khiến ai ấy cũng ngỡ ngàng không nói thành lời

Tâm sự 26/01/2023 14:43

Tuần vừa rồi, em trai chồng tôi tên Duy gọi điện báo tin sẽ đưa bạn gái về ra mắt, gia đình tôi phải về đông đủ. Việc tốt thế, sao chúng tôi có thể bỏ lỡ được.

Cách đây 5 năm, tôi thuê chị Tuyết làm người giúp việc. Chị rất khôn khéo và không bao giờ làm chủ nhà phật lòng. Có lần tôi thắc mắc, chị Tuyết lanh lợi như thế sao lại đi làm giúp việc. Chị ấy cười nói là thích được chăm sóc trẻ con nên chọn nghề này.

Chị Tuyết làm cho nhà tôi được 3 năm thì tôi cho chị nghỉ. Do các con tôi đã lớn, tự làm được mọi việc, tôi cũng rảnh rỗi nên có nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Tuần vừa rồi, em trai chồng tôi tên Duy gọi điện báo tin sẽ đưa bạn gái về ra mắt, gia đình tôi phải về đông đủ. Việc tốt thế, sao chúng tôi có thể bỏ lỡ được.

Khi nhìn thấy bạn gái của Duy, cả nhà đều giật mình. Đó là Tuyết, từng làm giúp việc trong nhà tôi. Bố mẹ chồng nhiều lần ra chơi nhà tôi nên đều biết Tuyết.

Nhìn bộ đồ trên người chị Tuyết rất đắt tiền, chị ấy còn đeo nhẫn và dây chuyền mặt kim cương nhìn rất đẹp làm cho mọi người càng ngạc nhiên hơn. Nhìn chị ấy trang điểm vào trẻ đẹp hơn lúc còn làm ở nhà tôi.

Cả nhà đang ăn uống tiệc tùng vui vẻ, đột nhiên em chồng dẫn về ra mắt người yêu, nhìn thân phận của cô ta khiến ai ấy cũng ngỡ ngàng không nói thành lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy cả nhà cứ nhìn chằm chằm Tuyết mà không ai nói lời nào. Duy bảo quen Tuyết khi còn làm ở nhà tôi. Sau khi nghỉ việc ở nhà tôi, chị Tuyết về quản lý cửa hàng của bố mẹ chị ấy. Duy đã đến quán đó ăn một lần, rồi gặp lại chị Tuyết, từ đó hai người nói chuyện hẹn hò nhau nhiều hơn và chính thức yêu nhau được 5 tháng nay.

Tôi thắc mắc là gia thế chị Tuyết tốt thế, tại sao phải đi làm giúp việc? Chị Tuyết bảo trước khi làm ở nhà tôi, gia đình cũng rất khó khăn, số tiền đi làm thuê của chị gửi về phụ giúp gia đình. Nhờ có người tốt giúp đỡ nên chuyện làm ăn của bố mẹ chị Tuyết được vực dậy, giờ đây công việc kinh doanh của gia đình rất tốt.

Mẹ chồng bảo mọi điểm đều ưng hết, trừ tuổi, mẹ không đồng ý bởi chị Tuyết hơn Duy những 6 tuổi. Về ngoại hình nhìn Duy trẻ hơn chị Tuyết rất nhiều, mẹ sợ sau này phụ nữ sinh con sẽ già nhanh hơn chồng, rồi không biết gia đình có hạnh phúc trọn vẹn cả đời không?

Chúng tôi bảo thời này ai quan trọng tuổi tác nữa, thấy hợp nhau thì cưới thôi. Nhưng mẹ chồng vẫn một mực phản đối Duy và chị Tuyết yêu nhau. Chúng tôi thật không biết phải làm sao nữa mọi người ạ!

Ngày chồng qua đời tôi có hứa với anh sẽ luôn chăm sóc mẹ chồng và con gái thật tốt, mới sáng mùng 5 nghe lời mẹ nguyện cầu, tôi đóng sầm cánh cửa khóc lóc trong tuyệt vọng

Ngày chồng qua đời tôi có hứa với anh sẽ luôn chăm sóc mẹ chồng và con gái thật tốt, mới sáng mùng 5 nghe lời mẹ nguyện cầu, tôi đóng sầm cánh cửa khóc lóc trong tuyệt vọng

“Nó đã không còn“Nó đã không còn nữa, cũng đã hết Tết, cô đưa con bé đi đi, xin cô đừng ở lại đây nữa. Sở dĩ bây giờ tôi mới nói vì muốn ăn xong cái Tết này...”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự chuyện hôn nhân chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 29 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống