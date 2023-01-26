Cả nhà đang ăn uống tiệc tùng vui vẻ, đột nhiên em chồng dẫn về ra mắt người yêu, nhìn thân phận của cô ta khiến ai ấy cũng ngỡ ngàng không nói thành lời

Chị Tuyết làm cho nhà tôi được 3 năm thì tôi cho chị nghỉ. Do các con tôi đã lớn, tự làm được mọi việc, tôi cũng rảnh rỗi nên có nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Cách đây 5 năm, tôi thuê chị Tuyết làm người giúp việc. Chị rất khôn khéo và không bao giờ làm chủ nhà phật lòng. Có lần tôi thắc mắc, chị Tuyết lanh lợi như thế sao lại đi làm giúp việc. Chị ấy cười nói là thích được chăm sóc trẻ con nên chọn nghề này.

Khi nhìn thấy bạn gái của Duy, cả nhà đều giật mình. Đó là Tuyết, từng làm giúp việc trong nhà tôi. Bố mẹ chồng nhiều lần ra chơi nhà tôi nên đều biết Tuyết.

Tuần vừa rồi, em trai chồng tôi tên Duy gọi điện báo tin sẽ đưa bạn gái về ra mắt, gia đình tôi phải về đông đủ. Việc tốt thế, sao chúng tôi có thể bỏ lỡ được.

Nhìn bộ đồ trên người chị Tuyết rất đắt tiền, chị ấy còn đeo nhẫn và dây chuyền mặt kim cương nhìn rất đẹp làm cho mọi người càng ngạc nhiên hơn. Nhìn chị ấy trang điểm vào trẻ đẹp hơn lúc còn làm ở nhà tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy cả nhà cứ nhìn chằm chằm Tuyết mà không ai nói lời nào. Duy bảo quen Tuyết khi còn làm ở nhà tôi. Sau khi nghỉ việc ở nhà tôi, chị Tuyết về quản lý cửa hàng của bố mẹ chị ấy. Duy đã đến quán đó ăn một lần, rồi gặp lại chị Tuyết, từ đó hai người nói chuyện hẹn hò nhau nhiều hơn và chính thức yêu nhau được 5 tháng nay.

Tôi thắc mắc là gia thế chị Tuyết tốt thế, tại sao phải đi làm giúp việc? Chị Tuyết bảo trước khi làm ở nhà tôi, gia đình cũng rất khó khăn, số tiền đi làm thuê của chị gửi về phụ giúp gia đình. Nhờ có người tốt giúp đỡ nên chuyện làm ăn của bố mẹ chị Tuyết được vực dậy, giờ đây công việc kinh doanh của gia đình rất tốt.

Mẹ chồng bảo mọi điểm đều ưng hết, trừ tuổi, mẹ không đồng ý bởi chị Tuyết hơn Duy những 6 tuổi. Về ngoại hình nhìn Duy trẻ hơn chị Tuyết rất nhiều, mẹ sợ sau này phụ nữ sinh con sẽ già nhanh hơn chồng, rồi không biết gia đình có hạnh phúc trọn vẹn cả đời không?

Chúng tôi bảo thời này ai quan trọng tuổi tác nữa, thấy hợp nhau thì cưới thôi. Nhưng mẹ chồng vẫn một mực phản đối Duy và chị Tuyết yêu nhau. Chúng tôi thật không biết phải làm sao nữa mọi người ạ!