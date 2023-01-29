Đến nhà bạn trai ra mắt gia đình, buồn tủi trước câu nói chê bai nhan sắc của mẹ anh, tôi cười đáp lời mà bác vội đi xem ngày cưới

Suốt quãng thời gian yêu nhau, Khang đều nói gia đình anh chấp thuận chuyện tình của hai đứa nên tôi cũng yên tâm. Nào ngờ lần đầu về ra mắt, tôi phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt, cáu kỉnh rõ rệt của mẹ Khang. Những người còn lại thì chỉ mỉm cười vẻ khách sáo.

Sau hơn 1 năm yêu nhau, tôi về nhà Khang ra mắt để sắp tới hai đứa tính chuyện đám cưới. Trong buổi gặp có bố mẹ anh, vợ chồng chị gái Khang và em gái anh chưa kết hôn.

“Cháu về đây chơi có thấy mình lạc lõng so với các thành viên nhà bác không? Nhà bác dù chẳng phải toàn người mẫu, hoa khôi nhưng ai cũng đẹp đẽ, ưa nhìn. Thằng Khang lấy cháu về đẻ con ra sẽ phá gen đẹp nhà bác đấy, cháu có gánh được cái tội ấy không?”.

Tôi đưa mắt nhìn Khang với ý thắc mắc, mẹ anh thấy vậy liền “đốp” luôn khiến tôi phải sững người:

Hóa ra mẹ anh vẫn luôn chê tôi xấu từ trước khi gặp, hẳn là bác xem ảnh của tôi. Bác ấy phản đối nhưng Khang giấu vì sợ bạn gái buồn. Tôi ngẫm nghĩ lại thấy bác ấy nói đúng thật. Từ hai bác tới Khang cùng chị gái và em gái anh đều có ngoại hình khá nổi trội. Tôi không tự đánh giá thấp mình nhưng khách quan nhìn vào thì rõ ràng tôi không bằng họ thật.

Dẫu mẹ Khang thiếu tôn trọng mình nhưng tôi không tức giận, vẫn giữ bình tĩnh trả lời bác với sự lễ phép mà không kém phần mạnh mẽ:

Ảnh minh họa: Internet

“Dạ bác nói đúng. Quả là cháu không được xinh đẹp, có lẽ cháu sẽ không thể di truyền cho con nhiều nét đẹp về ngoại hình. Nhưng bác yên tâm, cháu chắc chắn sẽ sinh ra được những em bé thông minh và bản thân cháu đủ khả năng, hiểu biết cũng như điều kiện kinh tế lo cho con cuộc sống tốt đẹp không thua kém ai. Cháu nghĩ nét đẹp ngoại hình cũng cần thiết nhưng chỉ là một phần và không thể làm nên giá trị cốt lõi của 1 người ạ".

Khang cũng lập tức tiếp lời:

"Mẹ muốn cháu mẹ có 1 người mẹ giỏi giang, bản lĩnh, để chúng thừa hưởng gen thông minh, sau này thành tài hơn người không? Con thích có những đứa con như vậy. Và điều quan trọng là hiện tại này chúng con yêu thương nhau, muốn cùng xây dựng gia đình nhỏ. Cô ấy không chê con kém cỏi đã là may rồi, con chẳng dám chê bai gì cô ấy cả”.

Tôi độc lập từ nhỏ vì mẹ mất sớm, bố sớm tái hôn. Ngay từ khi còn học đại học, tôi đã đi làm thêm theo đúng chuyên ngành, tự kiếm tiền trang trải học phí. Ra trường, tôi được nhận ngay vào một công ty lớn với vị trí tốt, lương thưởng cao.

Giờ đã 5 năm sau ngày ra trường, chức vụ chính thức của tôi là trưởng phòng nhân sự, ngoài ra tôi còn kinh doanh thêm bên ngoài. Khía cạnh kinh tế tôi không cần lo lắng, cũng chẳng có nhu cầu kiếm chồng giàu. Duyên số đưa đẩy cho tôi quen Khang, một người đàn ông hiền lành, dễ mến, chu đáo và chăm chỉ. Tuy anh không kiếm ra nhiều tiền nhưng ráp tôi với anh thành đôi thì vô hình trung lại bù trừ cho nhau quá hoàn hảo.

Tôi không coi thường anh đàn ông mà kém hơn mình, anh không tự ti khi đứng trước cô bạn gái giỏi giang hơn, trái lại luôn chăm lo cho tôi từng chút một. Những lúc tôi mệt mỏi, yếu đuối, anh có thể mạnh mẽ trở thành chỗ dựa cho bạn gái. Chúng tôi có chút “đổi vai” nhưng hai đứa đều hạnh phúc và mãn nguyện vì điều đó.

Sau màn đối đáp đó, cả nhà Khang im lặng, buổi ra mắt lặng lẽ trôi qua. Hôm sau Khang vui mừng khoe với tôi mẹ anh đang tìm chỗ xem ngày cưới rồi. Về gia cảnh và công việc của tôi, bác đã biết từ trước. Chuyện “phá gen” thì sau buổi ra mắt kia cũng đã được hóa giải. Bác bảo ưng tôi xử lý tốt tình huống, không hề mất lễ nghĩa. Hơn nữa những điều tôi và Khang nói cũng rất có lý.

Tôi thở phào vì được nhà Khang ủng hộ. Tuy biết con cái di truyền gen của bố mẹ ra sao là do “trời cho” nhưng chắc hẳn ai cũng mong sinh được những đứa bé kháu khỉnh, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Tôi và Khang có kế hoạch sinh con ngay sau đám cưới, trong thời gian mang bầu tôi cần dưỡng thai thế nào để em bé chào đời đáng yêu, xinh xắn?

Bí quyết giúp con kháu khỉnh, thông minh từ trong bụng mẹ

Dưới đây là bài chia sẻ của bác sĩ Trần Vũ Quang, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), về những bí quyết khi mang thai để con thêm xinh xắn, đáng yêu.

Để con có mái tóc đen nhánh, chắc khỏe

Những thực phẩm chứa vitamin nhóm B giúp cơ thể bé tăng cường quá trình sản sinh các tế bào máu. Đây là nguồn dinh dưỡng cho nang tóc, có trong các loại thực phẩm như chuối, quả óc chó (vitamin B5,B1, B6 ), hạnh nhân, rong biển, quả bơ, cháo yến mạch, cà chua, măng tây, bí ngô, bí đao, rau dền, đậu xanh, đậu đỗ, đậu phộng, bơ đậu phộng...

Trong thời gian mang thai, mẹ nạp vào cơ thể loại dinh dưỡng gì cũng có nghĩa bé cũng sẽ được hấp thu chúng. Vì vậy, mẹ cần bổ sung nhiều hơn các loại thực phẩm giàu vitamin nhóm B, chăm chút cho bữa ăn của mình chu đáo để con sau này có mái tóc đen mượt, óng ả.

Để con có vóc dáng cân đối

Thai nhi phát triển chiều cao, tầm vóc từ khi còn là một bào thai. Vì vậy, nhiều cha mẹ thường siêu âm để biết được tứ chi của bé hay đặc biệt xương đùi có dài hay không.

Tùy vào tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ trước khi mang thai mà chế độ ăn uống trong thai kỳ sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nếu muốn con phát triển chiều cao, mẹ hãy bổ sung những thực phẩm giàu vitamin D như các loại cá chứa hàm lượng dầu cao (cá trích, cá thu, cá hồi, cá ngừ), nấm, sữa tươi nguyên kem, dầu gan cá tuyết, đậu phụ, pho mát, trứng, trứng cá muối,... vào giỏ đi chợ hàng ngày của gia đình.

Giúp đôi mắt bé sáng

Mẹ bầu có thể tăng cường thị lực, giúp con có đôi mắt tinh anh, sáng khỏe bằng các loại thực phẩm giàu vitamin A (cà rốt, khoai lang, trứng, dầu gan cá, đậu Hà Lan,...)

Bên cạnh đó, những loại hoa quả có màu đỏ, màu vàng như đu đủ, cà chua, cà rốt, những loại rau màu xanh đậm như rau ngót, mồng tơi, rau muống, rau đay cũng là thực phẩm giàu vitamin A. Bạn có thể bổ sung viên vitamin theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Để bé kháu khỉnh, lanh lợi

Hệ thần kinh của bé ngay từ những giai đoạn đầu không thể thiếu sự có mặt của axit folic. Chúng giúp hệ thần kinh của con phát triển và hoàn thiện. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo tất cả phụ nữ phải bổ sung đủ acid folic trước khi mang thai và trong cả thai kỳ. Những thực phẩm giàu acid folic là gan động vật (bò, gà, lợn); rau có lá màu xanh thẫm, bông cải xanh...

Ngoài ra, mẹ cũng cần chú ý cung cấp đầy đủ các dưỡng chất như folate, colin, protein, canxi, sắt, axit béo. Đây là những chất cần thiết vừa giúp bé phát triển trí não ổn định vừa tăng cường sức đề kháng và chống lại những dị tật bẩm sinh.

Tập thói quen vận động từ trong bụng mẹ

Quá trình mang thai nhiều mệt mỏi nhưng mẹ đừng quên vận động nhẹ nhàng hoặc tập thể dục thường xuyên. Thói quen này giúp bé trong bụng tự do thai đạp tốt nhất có thể từ các tư thế của mẹ. Mẹ không nên cố gượng ép trong một tư thế mà hãy thay đổi liên tục, giúp bé cũng thoải mái vận động hơn.

Lưu ý, trong tuần thai lớn, khi nghỉ ngơi mẹ bầu nên nằm nghiêng bên trái giúp tuần hoàn thai nhi được tốt nhất.

Giúp con luôn vui vẻ và hạnh phúc

Mẹ nên thường xuyên hít thở không khí trong lành, không để tâm lý chịu stress, lo âu và tranh thủ nghe những bản nhạc trữ tình, nhạc thính phòng với nhịp điệu nhẹ nhàng, vui tươi. Những âm thanh êm ái sẽ giúp tâm hồn dễ chịu hơn và có thể hồi phục cơ thể.

Tâm trạng mẹ vui vẻ sẽ kích thích cơ thể gửi đầy đủ máu và oxy cho thai nhi thông qua nhau thai và dây rốn. Thai nhi cũng cảm nhận được điều đó và có cảm giác hạnh phúc như mẹ.