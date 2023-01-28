Chị gái vừa sinh nở, tôi hớn hở từ quê vội lên thăm bằng được cháu nhưng vừa tới nơi, mở cánh cửa nhà tôi đứng hình không nói thành lời trước hành động nhẫn tâm của anh rể

Tâm sự 28/01/2023 10:43

Buổi tối đầu tiên lạ nhà tôi hơi khó ngủ, đêm muộn bèn sang phòng chị gái xem chị và cháu cần gì không thì giúp đỡ. Bởi vì tôi biết anh rể ngủ ở phòng làm việc chứ không ngủ chung với vợ con.

Chị gái tôi lấy chồng năm ngoái, vừa sinh bé gái đầu lòng cách đây 1 tháng. Anh rể và chị tôi sống trên thành phố, còn tôi là em gái chị, vẫn độc thân, đang ở dưới quê với mẹ. 

Chị tôi sinh cháu, bà nội chăm 2 tuần, bà ngoại chăm 2 tuần, hết 1 tháng chị không cần nhờ ai nữa, sức khỏe đã hồi phục tốt nên tự mình chăm con. Hôm chị sinh, tôi cũng đã lên chơi, đợt này nhân được nghỉ làm mấy hôm, tôi nhớ cháu bèn lên thăm chị. 

Buổi tối đầu tiên lạ nhà tôi hơi khó ngủ, đêm muộn bèn sang phòng chị gái xem chị và cháu cần gì không thì giúp đỡ. Bởi vì tôi biết anh rể ngủ ở phòng làm việc chứ không ngủ chung với vợ con. 

Chị gái vừa sinh nở, tôi hớn hở từ quê vội lên thăm bằng được cháu nhưng vừa tới nơi, mở cánh cửa nhà tôi đứng hình không nói thành lời trước hành động nhẫn tâm của anh rể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đứng ngoài cửa phòng tôi lại nghe tiếng anh rể vang lên. Anh to tiếng quát vợ khiến tôi giật mình:

- Cô tiêu gì mà một ngày hết những 200 nghìn. Cô làm gì có sữa cho con bú, bồi bổ lắm chỉ tăng cân xấu xí chứ để làm gì! Người ta sữa tràn trề, con bú mẹ thoải mái, con khỏe mạnh lớn nhanh thì mẹ mới cần bồi dưỡng. Cô không đi làm không biết ra ngoài kiếm tiền cực khổ thế nào, đừng thấy tôi lương cao mà nghĩ kiếm tiền dễ rồi vung tay chẳng tiếc! 

Chị tôi yếu ớt giải thích: 

- Em có mua đồ ăn đâu, đồ ăn hôm nay là dì mua, em mua cho con cái áo mới…

- Con mới một tháng cần gì áo mới, cô đừng có lắm chuyện. Từ giờ tôi sẽ đưa ít tiền đi, cô liệu mà chi tiêu! 

Tôi điếng người không thể tin nổi. Hôm nay tôi và chị gái ra chợ, đồ ăn thức uống là tôi mua. Còn chị mua 2 cái áo len cho con do thời tiết cũng đang lạnh dần. Áo len trẻ con 100 nghìn/chiếc đâu phải đắt đỏ gì. Cứ cho là chị mua đồ ăn hết từng đó tiền cũng đâu phải nhiều nhặn mà anh rể quát vợ té tát? Vậy thì đối với anh tiền chợ bao nhiêu một ngày mới là bình thường không hoang phí? 

Về phòng mà tôi nằm mãi không ngủ nổi. Từ lúc cưới anh, ai cũng khen chị như chuột sa chĩnh gạo vì anh rể tôi có nhà, có xe, lương thưởng lại tốt. Chị lấy anh đúng là không cần lo nghĩ về vấn đề kinh tế. Ai mà biết được anh lại đối xử với vợ như thế này, chưa nói chị còn vừa sinh con được 1 tháng. Người anh rể giàu có của tôi thế mà đối xử keo kiệt với vợ đến mức này! 

Hôm sau anh rể đi làm, tôi trò chuyện với chị, chị ngơ ngác bật khóc thú nhận rằng sống với anh rất ngột ngạt khó chịu. Anh quản lý chặt chẽ chi tiêu, luôn tiết kiệm dè sẻn từng đồng. Khi chị còn đi làm có lương, ban đầu anh bắt chị đưa tiền cho anh giữ. Chị không chịu thì anh bắt chị phải gửi vào tài khoản ngân hàng rồi đưa anh mật khẩu để anh kiểm tra được số dư, hễ chị rút tiền anh sẽ điều tra kỹ càng xem chị mua sắm gì. 

Đến lúc chị mang bầu, sinh con phải nghỉ việc ở nhà. Anh đưa tiền cho chị theo tuần, mỗi ngày tiêu 100 nghìn tiền chợ đối với anh đã là nhiều. Anh cũng không cần biết đến vợ vừa sinh xong cần phải hồi phục sức khỏe hay con nhỏ nhiều thứ phải mua sắm. 

Càng nghĩ mà tôi càng thương chị. Tôi có nên đón chị và cháu về quê chăm sóc, đợi cháu cứng cáp rồi tính tiếp hay không? Cứ thế này chị tôi bị trầm cảm sau sinh mất. Mà người chồng như vậy có ly hôn cũng không cần tiếc nuối! 

Dinh dưỡng cho mẹ bỉm sữa sau sinh

Suốt 9 tháng thai kỳ, những loại thực phẩm bạn dung nạp chính là nguồn cung cấp dưỡng chất cho cả bạn lẫn em bé. Nhưng sau khi sinh, chế độ ăn uống cũng quan trọng không kém, bởi nó giúp cơ thể bạn phục hồi và cung cấp năng lượng cần thiết để chăm sóc em bé mới sinh.

Sau sinh, phần lớn những bà mẹ cần từ 1800 đến 2200 calo mỗi ngày và hơn 500 calo nữa (tương đương 3 chén cơm mỗi ngày) nếu cho con bú sữa mẹ. Trường hợp bạn thiếu cân hoặc sinh nhiều hơn một con thì con số thậm chí còn phải cao hơn nữa.

Để đạt được nhu cầu năng lượng này, bạn cần:

- Ăn tăng bữa: Khẩu phần cả ngày của bà mẹ đang nuôi con bú nên được chia làm nhiều bữa (3-6 bữa/ngày, gồm 3 bữa chính và các bữa phụ).

- Ăn đa dạng: Bữa ăn cần đa dạng các loại thực phẩm với 4 nhóm chất: bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất.

- Bổ sung các vi chất dinh dưỡng cần thiết: Ngay sau khi sinh hoặc chậm nhất trong vòng 1 tháng đầu sau sinh, bà mẹ được khuyên dùng 1 viên vitamin A liều cao (200.000UI). Ngoài ra các bà mẹ vẫn nên tiếp tục sử dụng viên sắt hoặc viên đa vi chất (ít nhất là duy trì 1 tháng đầu sau sinh) vì quá trình sinh nở đã bị mất máu nhiều.

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