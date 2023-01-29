Hay tin con dâu không thể sinh con, mẹ tôi lén lút kiếm tình nhân bên ngoài cho anh tôi để tìm người nối dõi, đi ngủ bà rụng rời tay chân khi nhìn món đồ lạ dưới gối

Chị dâu tôi bị vô sinh. Sau nửa năm cưới nhau không có bầu anh chị đi khám thì nhận được kết quả như vậy. Khi ấy mẹ tôi có tỏ ý không hài lòng về con dâu nên cuộc sống chung có chút mâu thuẫn. Anh tôi bênh vợ lập tức đưa chị dâu ra ngoài ở riêng. Hai năm qua, hễ mẹ nói động đến chị dâu là anh ấy lại nổi khùng trách mẹ khắt khe.

Anh tôi và chị dâu cưới nhau đến nay được 2 năm rưỡi nhưng vẫn chưa có con. Anh tôi đã 33 tuổi không còn trẻ nữa nên mẹ rất sốt ruột. Bà lại chỉ có mình anh là con trai thôi. Nỗi khao khát được bế cháu nội của bà cũng có thể thông cảm được.

Mẹ tôi quyết định lén tìm vợ mới cho anh tôi, tạo cơ hội tiếp xúc giữa anh với người phụ nữ đó. Chắc chắn dần dần anh sẽ xiêu lòng, không còn nghiêng về phía chị dâu nữa. Nghĩ là làm, bà lập tức tìm được một đối tượng là con gái bạn học. Chị ấy đã từng ly hôn, có một đứa con riêng với chồng cũ. Hiện tại chị ấy sống một mình, con do chồng cũ nuôi, cũng là người hiền lành và biết đối nhân xử thế.

Bà hiểu anh còn rất yêu vợ, nếu bà đề cập tới chuyện ly hôn cưới vợ khác thì tình cảm mẹ con sẽ bị rạn nứt. Nhưng cứ bắt mẹ chờ thì không biết phải chờ tới bao giờ mới được bế cháu nội, tuổi bà ngày một cao rồi. Mẹ đã cho chị dâu gần 3 năm song chị vẫn không thể thực hiện thiên chức của mình, như vậy cũng khó trách bà được.

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Mẹ bảo chị ấy đến nhà chơi rồi viện cớ nọ cớ kia gọi anh tôi về nhà cho hai người "vô tình" gặp gỡ. 2 tháng qua, anh tôi và chị ấy gặp nhau được khoảng 5 lần ở nhà tôi, vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể.

Cho đến chiều qua chị dâu ghé chơi biếu mẹ chút đồ vì chị vừa đi công tác về. Buổi tối đi ngủ, bà lật gối đầu lên thì phải giật mình khi thấy một món đồ lạ lẫm bên dưới, không biết ai đặt vào. Bà bàng hoàng nhìn rõ đó là hồ sơ bệnh án của anh trai tôi, bên trong ghi rõ anh tôi bị vô sinh vì không có tinh trùng.

Mẹ tôi bủn rủn nhận ra một sự thật kinh hoàng. Chị dâu chỉ “nhận tội” hộ chồng để giữ sĩ diện cho anh mà thôi, đồng thời chị cũng biết rõ việc bà lén lút làm. Bởi vậy chị mới âm thầm đặt hồ sơ bệnh án của chồng trong phòng ngủ của bà để làm rõ mọi chuyện.

"Vợ con biết hết rồi nhưng không muốn lật bài ngửa làm to chuyện nên mới dùng cách đó để báo cho mẹ biết…", khi anh trai tôi đáp lời, mẹ vừa xấu hổ lại thầm thở phào nhẹ nhõm vì chị dâu chấp nhận bỏ qua cho bà lần này.

Ngày hôm sau mẹ tôi lập tức gọi anh trai và chị dâu về nhà, chân thành xin lỗi chị ấy vì cách cư xử không tốt của bà thời gian qua. Bà có một chút tiền tiết kiệm cũng muốn giúp đỡ anh chị chạy chữa sinh con. Với bệnh tình của anh tôi thì phải làm sao để nhanh chóng có con hả mọi người?

Các phương pháp điều trị không có tinh trùng

Vô sinh không có tinh trùng còn được gọi là vô tinh ở nam giới. Những người đàn ông gặp phải tình trạng này hoàn toàn không có tinh trùng trong tinh dịch.

Việc điều trị bệnh không có tinh trùng tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Theo đó, các chuyên gia Nam học có thể thực hiện các phương pháp sau đây.

Điều trị nội khoa

Người bệnh không có tinh trùng do nguyên nhân suy tuyến yên (tức là nguyên nhân không do tắc nghẽn) có thể được điều trị bằng thuốc nội tiết. Các thuốc nội tiết bao gồm hormone kích thích tạo nang trứng (FSH), Gonadotropin màng đệm người (HCG), clomiphene, anastrozole và letrozole.

Điều trị ngoại khoa khi có chỉ định

Việc can thiệp bằng các phương pháp phẫu thuật sẽ được áp dụng để giải quyết một số vấn đề của người bệnh gây không có tinh trùng do các nguyên nhân như:

- Giãn tĩnh mạch thừng tinh.

- Vô tinh do bế tắc trong tinh hoàn.

- Vô tinh do bế tắc trong mào tinh.

- Ống dẫn tinh bị tắc.

- Mở rộng lồi tinh hoặc cổ túi tinh.

Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Để phục vụ cho các biện pháp hỗ trợ sinh sản như bơm tinh trùng, thụ tinh trong ống nghiệm, bác sĩ tiến hành các phương pháp hỗ trợ sinh sản như sau:

- Chọc hút lấy tinh trùng từ mào tinh qua da (PESA).

- Phẫu thuật vi phẫu lấy tinh trùng từ mào tinh (MESA).

- Phẫu thuật lấy tinh trùng từ tinh hoàn (TESE).

- Phẫu thuật vi phẫu lấy tinh trùng từ tinh hoàn (Micro-TESE).

Nếu nguyên nhân của tình trạng không có tinh trùng xuất phát từ yếu tố di truyền và có thể truyền sang con cái, bác sĩ có thể đề nghị người bệnh phân tích yếu tố di truyền của tinh trùng trước khi thực hiện các biện pháp hỗ trợ thụ tinh.

Những điều nên làm để hỗ trợ điều trị không có tinh trùng

Để việc điều trị không tinh trùng đạt hiệu quả, các chuyên gia Nam học khuyến cáo người bệnh nên:

- Tuân thủ chỉ định dùng thuốc đúng thời gian và liều lượng.

- Tái khám theo lịch hẹn để được theo dõi sát sao.

- Quan tâm đến biểu hiện của cơ thể và thông báo lại với bác sĩ khi cần.

- Xây dựng lối sống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng, vận động phù hợp.