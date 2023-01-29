Tình cũ của chồng muốn 'nối lại tình xưa' để anh nhận nuôi con riêng của hai người, vợ cao tay gọi đúng 1 cuộc điện thoại khiến ai cũng phục

Tâm sự 29/01/2023 10:29

Tình cũ của chồng toàn tỉ tê tâm sự, nói muốn con mình có cả bố và mẹ, ý sâu xa của cô ta là muốn anh thường xuyên chạy qua chạy lại bên ấy.

Nhi lấy chồng sau khi hai người cùng đi du học nước ngoài. Họ gặp nhau bên trời Tây, về nước định cư và sống dưới một mái nhà. Quãng thời gian yêu nhau 3 năm tươi đẹp là đủ để họ chắc chắn đi tới bến bờ hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên trước khi về nhà chồng, Nhi đã được ông xã tiết lộ một sự thật khá bàng hoàng.

 

"Trước khi chồng mình du học, anh đã yêu một người phụ nữ và trót có con với cô ấy. Từng có lúc chồng định không sang nước ngoài nữa mà lập gia đình ở Việt Nam luôn. Song bố mẹ cấm cản, bắt ép bằng được nên chẳng còn cách nào khác. Tình cũ của chồng chọn giữ lại đứa bé, hứa sẽ một mình chăm con không làm ảnh hưởng tới tiền đồ của chồng mình. Họ cắt đứt liên lạc kể từ khi chồng mình sang nước ngoài học thạc sĩ.

Anh cũng chưa lần nào nhắn tin về Việt Nam hỏi tình hình con mình ra sao. Đường ai nấy đi, có lẽ họ chọn cách tuyệt giao vậy để không xảy ra những sự cố về sau. Mình nghe xong chuyện này thì cũng bất ngờ, suy nghĩ một thời gian dài. Nhưng cuối cùng, vì yêu anh, mình quyết định sẽ trở thành vợ anh. Không thể vì quá khứ mà bỏ mặc người đàn ông tuyệt vời này được" - Nhi chia sẻ.

Về phía Nhi, cô được bố mẹ chồng hết mực yêu quý vì con dâu giỏi giang, tài năng, lại thường giúp đỡ chồng hồi còn ở bên nước ngoài. Nhi cũng rất tinh tế, khôn khéo trong các việc gia đình. Nhưng biến cố ập đến. Tính đến thời điểm này, cô nàng và chồng đã cưới nhau được hơn 1 năm. Một ngày nọ, anh ngỏ ý muốn nuôi con riêng của anh và tình cũ.

"Chồng mình nói tình cũ của anh hoàn cảnh cũng khó khăn, trong khi nhà mình lại khá giả, thừa sức nuôi một đứa trẻ. Vả lại, tình cũ của anh cũng chịu thiệt thòi nhiều, anh bảo muốn bù đắp bằng chuyện nuôi con. Còn cô ấy thì sẽ được tự do đi tìm một người đàn ông tử tế" - Nhi cho biết.

Tình cũ của chồng muốn 'nối lại tình xưa' để anh nhận nuôi con riêng của hai người, vợ cao tay gọi đúng 1 cuộc điện thoại khiến ai cũng phục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu Nhi ngờ ngợ, tại sao đang yên đang lành chồng đề cập đến chuyện này. Và rồi đáp án được hé mở khi cô phát hiện đoạn tin nhắn giữa hai người họ. Tình cũ của chồng toàn tỉ tê tâm sự, nói muốn con mình có cả bố và mẹ, ý sâu xa của cô ta là muốn anh thường xuyên chạy qua chạy lại bên ấy. Mình đọc xong tức lắm, quyết định không thể đứng nhìn mọi chuyện vô lý ấy xảy ra được.

Nhi hiểu chồng mình vẫn chấp niệm tình cũ, chấp niệm đứa con. Anh cũng có lòng thương người, nhưng cô sợ vì lẽ vậy mà anh sa ngã vào những sai lầm. Nếu so sánh bản thân với tình cũ, rõ ràng Nhi cũng không vượt trội hơn vì cô chưa có con. Nên Nhi nhờ tới sự trợ giúp đắc lực của mẹ chồng.

 

"Mình gọi điện cho mẹ chồng nhờ bà tác động tới con trai. Thực ra nếu chồng mình muốn nuôi con riêng của anh ấy, mình sẵn sàng mở lòng và coi nó như con đẻ. Nhưng mọi chuyện phải rạch ròi, không được nhập nhằng. Nhỡ đâu mai này anh vương vấn tình cảm với cô ta thì mình sẽ gặp rắc rối lớn.

Lại nói mình nhờ mẹ chồng tác động, bảo bà hãy răn đe chuyện con trai qua lại với tình cũ. Trong khi mình thì bày tỏ rõ ý kiến nhận nuôi con chứ không cho chồng qua lại bên kia. Giữa hai luồng tác động như vậy, chồng mới vững tinh thần hơn. Nếu chỉ có một mình vợ lên tiếng, chắc chắn anh ấy còn dao động nhiều" - Nhi bày tỏ quan điểm.

Cuối cùng, đích thân Nhi đến gặp tình cũ của chồng cô và nói rõ mọi chuyện. Người phụ nữ kia thấy bản thân yếu thế hơn nên đã chùn bước, quyết định không để ai khác nuôi con mình. Nhi cũng nhấn mạnh chuyện bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng, đừng để ảnh hưởng tới nhau. Chuyện của quá khứ nên để nó nằm lại ở phía sau.

Quả thật, phụ nữ bình tĩnh và xử lý thấu đáo như Nhi là điều cực kỳ tuyệt vời. Nếu quá nóng vội, ích kỷ, chưa chắc Nhi đã khiến chồng lẫn tình cũ của anh nể phục. Đây là một đức tính mà chị em phụ nữ, nhất là với những cô vợ có hoàn cảnh tương tự nên trau dồi cho bản thân mỗi ngày để giữ lửa hạnh phúc và bảo toàn hôn nhân.

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