Chị chồng về quê đón Tết cùng gia đình, tôi mang biếu 2 triệu nào ngờ chị bật khóc nức nở hé lộ bí mật tủi nhục của mình

Tâm sự 28/01/2023 23:10

Bất ngờ chị ôm chặt tôi mà khóc như chưa bao giờ được khóc. Chị vừa khóc vừa nói là không ngờ cuộc đời chị lại có ngày này. Chị sắp mất tất cả rồi.

Mọi năm chị chồng tôi đều về nhà ngoại ăn Tết cả gia đình, thế nhưng năm nay chị về một mình. Chị bảo nhà nội về đông đủ nên anh rể ở nhà tiếp khách, còn con ở lại chơi với các anh chị họ.

Sáng mùng 1 Tết, các con đưa cho tôi chiếc phong bao mà chị chồng đã lì xì cho, tôi tò mò mở ra xem thì giật mình với số tiền trong đó. Từ trước đến nay, chị lì xì các con tôi toàn tờ 100 nghìn, vậy mà giờ đây lại là 20 nghìn. Phải chăng chị bỏ nhầm hay gia đình đã xảy ra chuyện gì.

Lúc chỉ có hai chị em, tôi biếu chị chồng 2 triệu, lúc đầu chị rất ngạc nhiên và định từ chối nhưng tôi không nhận lại. Tôi hỏi chị có điều gì khó nói, cứ tâm sự với em dâu cho bớt buồn, đừng cố chịu đựng một mình. Bất ngờ chị ôm chặt tôi mà khóc như chưa bao giờ được khóc.

Chị chồng về quê đón Tết cùng gia đình, tôi mang biếu 2 triệu nào ngờ chị bật khóc nức nở hé lộ bí mật tủi nhục của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị vừa khóc vừa nói là không ngờ cuộc đời chị lại có ngày này. Chị sắp mất tất cả rồi. Chị bảo khi chồng làm ít tiền thì còn coi trọng, yêu chiều vợ. Từ ngày anh ấy kiếm nhiều tiền, chị ở nhà chăm sóc con không đi làm, chồng khinh thường, mắng mỏ vợ mỗi ngày.

Chị bị chồng giày vò suốt một năm nay. Đỉnh điểm chị bị bệnh nằm viện một tuần, chồng không chăm sóc hỏi thăm câu nào, có mỗi mẹ chồng phục vụ. Đến khi thiếu tiền viện phí, mẹ chồng gọi điện anh ấy mới chịu đến thanh toán. Về tới nhà, bệnh tình chưa khỏi, anh rể chì chiết chị cả ngày vì chuyện chị ở nhà chơi mà cũng tốn hơn 10 triệu nằm viện của chồng.

Lúc chị bị ốm đau nằm một chỗ mới biết được lòng dạ của anh rể. Không thể chịu đựng tính tình ngày càng quá quắt của chồng. Chị quyết định đưa con về nhà ngoại sống ly thân một thời gian, để xem anh rể có thay đổi không. Thế nhưng anh ta bảo chị muốn đi bao nhiêu lâu cũng được nhưng không được mang con theo.

Mấy ngày về ngoại, chị nhớ con da diết, gọi điện muốn được gặp con nhưng chồng không cho gặp. Chị rất sợ nếu chia tay sẽ không được quyền nuôi con, bởi chị không làm ra tiền. Tôi rất muốn giúp chị chồng nhưng không biết phải làm thế nào nữa?

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Bản thân tôi rõ nhất, tôi thề với trời đất rằng mình không hề ngoại tình. Cũng không có chuyện tôi tụ tập bạn bè, uống say rồi quan hệ với ai mà không nhớ ra.

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