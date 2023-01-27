Chồng hí hửng sang nhà hàng xóm sửa giúp ống nước, lúc về thấy bộ dạng thâm tím mặt mày, vợ quyết định ly hôn

Tâm sự 27/01/2023 15:58

9 giờ tối, anh qua nha hàng xóm, không lâu sau thì quay về với khuôn mặt đầy vết như bị ai đó đấm, chảy cả máu miệng.

Cách đây nửa năm, chúng tôi kết giao được với một đôi vợ chồng hàng xóm. Vì cùng tầng, đôi lúc đi thang máy hay gặp nên chúng tôi có nói chuyện qua lại vài lần. Từ ngày dịch, vợ chồng tôi cũng hạn chế giao tiếp, không hay cho con cái sang nhà khác chơi. Thế nhưng, nghe được cô ấy học cùng trường dưới khóa của mình, tôi rất hào hứng nói chuyện. Hỏi ra thì cả hai có quen chung vài người bạn.

Cũng từ đó, chúng tôi thường xuyên nói chuyện. Cô ấy bán hàng ăn nên hay ở nhà nấu nướng. Tôi thi thoảng cũng hay mua ủng hộ. Phải nói, đồ ăn cô ấy nấu ngon hơn cả nhà hàng. Những lần đầu tôi mua thử món này, món kia, sau dần ăn ngon nên mua liên tục. Có nhiều hôm tôi ngại nấu, lại đặt đồ của cô ấy thậm chí cả tuần tôi chỉ ăn đồ của nhà hàng xóm. 

Chồng mắng tôi không chịu nấu nướng, toàn đi mua đồ ăn sẵn nhưng tôi chỉ cười trừ. Dù là mua đồ ăn sẵn nhưng không phải đồ ăn ở chợ, mất vệ sinh. Đồ ăn của bạn nấu thì vẫn ngon và an toàn, khác gì cơm nhà.

Sau này, khi tôi bận việc hay đi công tác, tôi thường nói chồng đặt đồ ăn, vừa ủng hộ hàng xóm vừa đỡ phải vất vả. Chồng tôi làm dần cũng thành quen. Bây giờ anh còn chịu khó đặt đồ ăn của cô ấy hơn tôi. Hai vợ chồng họ được cái gần gũi, nói chuyện thoải mái, vui vẻ. Hai gia đình chúng tôi thân nhau, thường xuyên gửi con cái sang chơi rồi nhờ đưa đón hộ.

Một thời gian dịch bệnh căng thẳng, công việc của chồng tôi không được như ý. Phía công ty anh buộc phải cắt giảm nhân sự và chồng tôi là một trong những vị trí không thiết yếu nên phải nghỉ. Lúc đó anh rất buồn. Tôi bảo chồng cứ ở nhà một thời gian, chịu khó tìm tòi, học hỏi cách nấu nướng đỡ đần vợ. Nếu anh không ngại thì có thể bán đồ ăn trên group chung cư. Chồng tôi cũng tặc lưỡi.

Hơn 3 tháng ở nhà, tôi thấy tay nghề nấu nướng của chồng lên đến lạ. Tôi hỏi anh học ai thì anh bảo ở trên mạng có cả, sao phải học. Tôi bất ngờ về chồng vì trước giờ anh chưa từng vào bếp.

Mọi chuyện sẽ vẫn như vậy nếu không phải có một tối, chồng tôi sang nhà cô hàng xóm sửa hộ máy lọc nước bị tắc. Nói thêm, chồng tôi có chuyên môn sửa chữa mấy đồ điện tử, điện lạnh. Anh hí hửng sang vì nói nhà cô ấy đang cần gấp vì không có nước ăn. Khi đó là khoảng 9 giờ tối.

Tôi cũng không để ý gì cho đến khi anh về nhà trong bộ dạng thâm tím mặt mày. Tôi hỏi tại sao thì anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lên nhà. Mặt anh đầy vết như bị ai đó đấm, chảy cả máu miệng.

Chồng hí hửng sang nhà hàng xóm sửa giúp ống nước, lúc về thấy bộ dạng thâm tím mặt mày, vợ quyết định ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lập tức chạy sang nhà cô bạn hàng xóm thì nghe hai vợ chồng họ cãi nhau om tỏi. Anh chồng nói vợ là đồ đàn bà lăng loan, ngoại tình với chồng của bạn. “Nếu hôm nay không phải tôi lấy điện thoại của cô nhắn cho hắn ta sang sửa bình nước hộ thì tôi vĩnh viễn không biết được bí mật này. Thì ra, hai người lấy ám hiệu sửa chữa để rủ rê nhau sang nhà khi tôi không có nhà sao? Bao năm nay tôi nuôi ong tay áo. Tôi để cô ở nhà tự do bán hàng, không bắt cô nai lưng đi làm thì cô đổ đốn. Tôi dành hết thời gian, tiền bạc lo cho mẹ con cô, cuối cùng tôi nhận được gì hay chỉ nhận được sự trơ trẽn, phản bội?”.

Nghe anh ta nói vậy, tôi hiểu hết mọi chuyện. Thì ra, chồng tôi và cô bạn hàng xóm ngoại tình. Họ đã làm chuyện xấu sau lưng tôi. Họ dùng cách nhờ sửa thứ này thứ kia để báo với đối phương đang “an toàn”. Ai ngờ hôm nay chồng cô ta cầm máy của vợ nhờ anh sang sửa máy lọc nước vì nó hỏng thật. Bởi anh ta biết chồng tôi có tài sửa chữa lại cũng từng nghe vợ đề cập tới chuyện này. Cô vợ có lẽ vì sợ bại lộ nên đã nói ý nói tứ trước để phòng khi bị bắt gặp cảnh hai người đang ở trong nhà. 

Đúng là, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hai kẻ ngoại tình tưởng có thể một tay che trời, bây giờ thì mọi chuyện đã rõ. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ta khăn gói ra ngoài, khóc lóc van xin. Chồng tôi xấu hổ nhục nhã níu chân vợ xin tha thứ. Tôi thực sự quá buồn, quá thất vọng và đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi thực sự không chịu được sự sỉ nhục này. 

Vợ ngoại tình rồi có thai ngoài ý muốn, bị nhân tình chối bỏ lập tức về nhà cho chồng 'đổ vỏ', hành động sau đó của chồng khiến cô 'đỏ mặt'

Vợ ngoại tình rồi có thai ngoài ý muốn, bị nhân tình chối bỏ lập tức về nhà cho chồng 'đổ vỏ', hành động sau đó của chồng khiến cô 'đỏ mặt'

Hương không muốn tước đi mạng sống của đứa con khi bị người tình chối bỏ. Trong chốc lát, cô nghĩ đến việc đổ mọi chuyện sang cho chồng để giữ lại đứa trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva ngoại tình chồng và cô hàng xóm ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 33 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống