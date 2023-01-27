Vợ ngoại tình rồi có thai ngoài ý muốn, bị nhân tình chối bỏ lập tức về nhà cho chồng 'đổ vỏ', hành động sau đó của chồng khiến cô 'đỏ mặt'

Tâm sự 27/01/2023 10:25

Hương không muốn tước đi mạng sống của đứa con khi bị người tình chối bỏ. Trong chốc lát, cô nghĩ đến việc đổ mọi chuyện sang cho chồng để giữ lại đứa trẻ.

Hương kết hôn đã nhiều năm, nhưng chồng cô là người nhạt nhẽo. Không chịu được cảnh cô đơn, cuối cùng cô đã khiến cuộc hôn nhân của mình trật bánh, có quan hệ qua lại với một người.

 

Người đó rất lãng mạn, ân cần, không bao giờ khiến cho Hương phải cảm thấy mất mặt. Đôi khi anh ấy mua quà tặng cô, đều là những món đắt tiền, chứ không giống như người chồng khô khan và chặt chẽ tài chính ở nhà, người không hề biết viết những câu chuyện tình lãng mạn, và cũng chẳng bao giờ để tâm đến vợ và cơ thể vợ. Đó là lý do tại sao cô quay lưng lại cuộc hôn nhân nhiều năm của mình, lao vào yêu đương cùng người tình trong bóng tối.

Nhưng thời gian gần đây Hương cảm thấy trong người không được khỏe. Cô đi khám và sững sờ nghe bác sĩ báo rằng cô có thai. Đó không phải một tin vui với người đang có mối quan hệ tình cảm phức tạp như cô, nhất là khi cô biết chắc cái thai không phải của chồng mình. Người đàn ông kia thì lại có gia đình, anh ta không thể nhận đứa trẻ, cũng không thể nào ly hôn vợ.

Vợ ngoại tình rồi có thai ngoài ý muốn, bị nhân tình chối bỏ lập tức về nhà cho chồng 'đổ vỏ', hành động sau đó của chồng khiến cô 'đỏ mặt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dẫu vậy trong lòng Hương vẫn nuôi một tia hy vọng. Cô gọi điện cho người tình, nói rằng cô mang đến cho anh ta một tin nhưng không biết là tin vui hay tin dữ. "Em có thai rồi, chúng ta phải làm sao?", Hương nói thẳng.

Trong lòng cô cứ nghĩ dù không muốn có con thì ít nhiều anh ấy cũng sẽ bù đắp cho cô. Nhưng là tại cô suy nghĩ đơn giản quá. Người tình dửng dưng hỏi: "Sao anh có thể chắc chắn rằng đứa con trong bụng em là của anh? Ngay cả khi đó là con anh, em muốn gì?".

Rồi anh ta nhắc nhở cô rằng anh ta vẫn đang có một gia đình, khi hai người mới bắt đầu bên nhau, anh ta đã nói rõ có thể cho cô tất cả trừ gia đình và con cái. "Anh có thể khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới nhưng không có cách nào cho em danh phận đâu. Chuyện xảy ra rồi, em hãy tự giải quyết đi" - người tình của Hương nói.

Sau khi nghe những lời này, dù đã có chút chuẩn bị trước nhưng Hương vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Cô cố gắng chèo kéo: "Không có cách nào thật sao? Nó là con của anh mà...".

Người tình lập tức nổi giận: "Nói tử tế em không nghe, vậy chúng ta không cần tiếp tục bên nhau nữa". Nói xong người đó cúp máy. Mọi cách liên lạc sau đó anh ta cũng chặn luôn.

Hương cảm thấy một sự mất mát, đổ vỡ không hề nhỏ. Nhưng cô không muốn tước đi mạng sống của đứa con còn đang từng bước thành hình trong mình, nó dù sao cũng là kết tinh của tình yêu. Trong chốc lát, cô nghĩ đến việc đổ mọi chuyện sang cho chồng để giữ lại đứa trẻ.

Vờ rất vui vẻ gọi điện cho chồng, cô nói với anh ấy: "Em có một tin vui muốn báo với anh. Hãy đợi em ở nhà nhé". Chồng cô chỉ ừ hữ một tiếng lạnh nhạt, anh ấy trước giờ luôn vậy nên cô cũng chẳng lạ gì.

Về đến nhà, Hương điều chỉnh ngay lại cảm xúc, đến bên chồng nói: "Em có thai rồi, anh sắp được làm bố".

Nói xong, cô cẩn thận quan sát phản ứng của chồng nhưng sắc mặt anh ấy vẫn lạnh tanh. Thoáng bối rối, cô không hiểu nổi tại sao chồng mình lại như vậy.

- "À, anh hiểu rồi, còn gì nữa không?", chồng cô cộc lốc hỏi.

Hương cố tỏ ra nũng nịu: "Em có bầu rồi, sao anh không thưởng cho em?".

Chồng cô đảo mắt nhìn vợ, rồi lấy trong túi ra một xấp ảnh, điềm tĩnh nói: "Ảnh nóng của em này".

Vợ ngoại tình rồi có thai ngoài ý muốn, bị nhân tình chối bỏ lập tức về nhà cho chồng 'đổ vỏ', hành động sau đó của chồng khiến cô 'đỏ mặt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những tấm ảnh làm Hương sượng đỏ mặt vì chúng là một loạt bằng chứng ghi lại việc cô đã ngoại tình. Nhưng trong đầu lúc này mong muốn giữ lại đứa con rất lớn, nên cô nhanh nhảu nói:

"Dù em có làm chuyện có lỗi thì đứa con trong bụng vẫn là con anh. Vợ anh có thể chối bỏ nhưng không thể bỏ con được. Em biết em sai rồi, em đã cắt đứt quan hệ với người đó ngay khi biết mình mang thai con của anh. Nếu không tin em anh có thể kiểm tra lời em nói, xin anh, vì con mà tha thứ cho em".

Chồng Hương nhìn vợ giễu cợt: "Em nghĩ anh ngốc à? Em luôn dùng biện pháp bảo vệ. Lời em thật vô nghĩa, chúng ta hãy êm thấm mà ly hôn đi".

Nghe chồng dọa ly hôn, Hương cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng và hối hận. Cô vừa khóc vừa khẩn khoản xin chồng: "Vợ chồng mình đã bên nhau lâu như vậy, xin anh hãy tha thứ, em nhất định bù đắp cho anh sau này".

Nhưng chồng Hương lại đẩy vợ ra xa: "Mọi chuyện đều có thể tha thứ, trừ chuyện ngoại tình, em ạ".

Hương cảm thấy vô cùng ăn năn hối cải, thực lòng muốn bù đắp lỗi lầm nếu được tha thứ nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn. Kết cục của cô là ly hôn và một mình nuôi con, không thể oán trách ai vì mọi chuyện đều do ở mình.

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