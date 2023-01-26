Đến trung tâm thương mại mua sắm, lời chào mời của cô nhân viên tôi sửng sốt biết mình bị chồng phản bội

Tâm sự 26/01/2023 22:36

Mới ngoài 30, tôi có cuộc sống khá thành công, viên mãn, sở hữu ngôi nhà khang trang ở trung tâm thành phố, có ô tô bạc tỷ, hai con nếp - tẻ đủ cả…

Tôi có một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn gần như hoàn hảo. Sau 6 năm kết hôn, tôi và chồng đã có hai bé con đáng yêu, kháu khỉnh. Tôi cũng hạnh phúc vừa tổng kết "nhiệm kỳ" 5 năm lần thứ nhất đầy thành công, sở hữu ngôi nhà khang trang ở trung tâm thành phố, có ô tô bạc tỷ, hai con nếp - tẻ đủ cả…

So với bạn bè cùng trang lứa, mới ngoài 30 như tôi mà có những thứ đó quả là thành công, viên mãn. Trong khi, vẫn còn nhiều người đang vật lộn mưu sinh, trục trặc chuyện gia đình, con cái, thậm chí không ít người bạn của tôi còn chưa lập gia đình. Tôi có một ông xã yêu thương vợ con hết lòng, chừng đó là quá đủ với tôi. Trong đời sống vợ chồng, chúng tôi khá hòa hợp về mọi thứ.

Đến trung tâm thương mại mua sắm, lời chào mời của cô nhân viên tôi sửng sốt biết mình bị chồng phản bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, gần đây những chuyện lãng mạn của vợ chồng tôi cũng ít dần, tôi nghĩ chắc do chồng bận việc, với lại đang ở độ tuổi sung sức, chồng tôi muốn tạo lập sự nghiệp, lo cho cuộc sống gia đình đầy đủ sau này. Chồng tôi bắt đầu đi nhậu nhiều hơn trước, hay về khuya, ít quan tâm vợ con. Thấy chồng có phần áp lực như vậy, tôi cũng không dám hỏi han, chỉ biết quan tâm, chăm sóc chồng tốt hơn thôi.

Sợ chồng chán mình, tôi cũng đầu tư nhiều thời gian để tập luyện lấy lại sắc vóc, dưỡng sắc, ăn mặc trẻ trung, gợi cảm… Tôi không ngại đầu tư chăm sóc cho bản thân, bởi vợ chồng tôi lương đều cao. Tôi duy trì thói quen mua sắm và trở thành "khách ruột" của nhiều shop thời trang, mỹ phẩm lớn, nhất là khu vực gần nơi tôi sinh sống.

Cách đây 3 hôm, tôi ghé vào shop thời trang ở phố cách nhà tôi chừng 500 mét, đây là chỗ quen thuộc của tôi. Loay hoay xem và chọn cho mình mấy bộ váy mẫu mới nhất, tôi được cô nhân viên tư vấn nhiệt tình. 

Thấy tôi ưng ý một bộ, định chọn mua, cô nhân viên nhanh nhảu nói: "Ủa bộ này chị có rồi mà, tối hôm trước, chồng chị ra chọn mua bộ này rồi, còn cẩn thận chụp lại ảnh gửi để chị xem, ưng mới lấy mà. Đúng chiếc váy đẹp nhất, hấp dẫn nhất của cửa hàng. Anh ấy còn dặn em đóng gói cẩn thận. Chị đúng là số sướng, có chồng vừa điển trai, lại tâm lý, chiều chuộng như thế".

Tôi hơi ngạc nhiên, chưa thấy chồng nói gì về chuyện này. Mà tôi và chồng ghé vào đây vài lần, nhân viên quen mặt tôi, nhầm thế nào được. Biết có chuyện mờ ám, tôi đành nói trống lảng với cô nhân viên: "À, tí thì chị quên. Mấy hôm nữa là sinh nhật chị, chồng mua tặng cho chị đây mà. Anh ấy cũng chưa nói rõ với chị, chỉ nói là em thích mua quần áo, váy thế nào để anh tặng".

Đến trung tâm thương mại mua sắm, lời chào mời của cô nhân viên tôi sửng sốt biết mình bị chồng phản bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi về nhà mà tâm trạng đầy ngổn ngang. Chồng tôi mua váy cho ai mà chọn bộ trẻ trung, hấp dẫn như thế? Tôi bắt đầu đặt dấu hỏi và nghi ngờ chồng ngoại tình. Đúng là thời gian rồi, anh ấy có nhiều điểm khác lạ, tiền đưa về cho vợ ít hơn lại hay vắng mặt ở nhà… Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tự tìm hiểu, nhờ người bám theo chồng thì phát hiện đúng là chồng tôi có bồ, một cô nàng trẻ đẹp, cao như người mẫu.

Biết được chồng ngoại tình, tôi không tin nổi sự thật lại phũ phàng đến thế. Tôi cảm thấy đau đớn, dằn vặt bản thân và muốn kết thúc cuộc hôn nhân giả tạo này. Tôi có nên tổ chức đánh ghen, dạy cho cặp tình nhân ngoài luồng kia một bài học nhớ đời, hay là cứ dứt khoát ly hôn?

Ra khách sạn 'đổi gió', vợ còn đang lâng lâng sau đêm thăng hoa cùng chồng, bỗng tiếp tân nói một câu, vợ như 'tỉnh mộng' liền quyết định ly hôn

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Chồng tôi sợ tôi bị "nguội lạnh" nên anh ấy rất chiều chuộng, yêu thương vợ. Hàng ngày, anh ấy rất lãng mạn, tán tỉnh tôi để tìm lại cảm giác yêu đương thuở nào.

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