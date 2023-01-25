Ra sức mối lái cho chị hàng xóm nhưng đều bị 'đuổi khéo', đến khi chị bất ngờ có thai, tôi chết lặng biết được cha đứa bé

Tâm sự 25/01/2023 22:23

Không nỡ nhìn chị hàng xóm bị ế, tôi ra sức mối lái cho chị với một số người mà tôi cho rằng tương xứng với chị. Nhưng nào ngờ đến khi biết được lý do chị từ chối, tôi hoàn toàn gục ngã.

Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 5 năm. Hai vợ chồng tôi rất hòa hợp, hiện nay đã có một cháu được 5 tuổi. Tôi và chồng công việc cũng rất ổn định, chồng tôi thu nhập khá, vốn đặt mục tiêu mua nhà nên chúng tôi sớm tiết kiệm, cộng với hai bên nội ngoại hỗ trợ, cách đây một năm chúng tôi đã có căn nhà đầu tiên sau khi cưới.

Tôi khá hài lòng về cuộc sống của mình, nhất là người chồng của tôi, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được người chồng thương yêu vợ con, sống hòa nhã với những người xung quanh. Cho đến một ngày, tôi thực sự choáng váng khi biết được bí mật khủng khiếp của chồng với chị hàng xóm.

Ra sức mối lái cho chị hàng xóm nhưng đều bị 'đuổi khéo', đến khi chị bất ngờ có thai, tôi chết lặng biết được cha đứa bé - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hồi mua được nhà mới, chúng tôi dọn về đó ở, có một chị hàng xóm hơn tôi và chồng tôi 3 tuổi. Vì mới chuyển đến nên vợ chồng tôi đi chào hàng xóm một lượt, đến nhà chị ấy thì tôi cảm thấy rất thoải mái vì chị niềm nở, dễ gần, lại rất quý mến bé nhà tôi. Vậy nên, từ đó tôi coi chị ấy như là người thân.

 

Gia đình tôi và chị hàng xóm đang sống một mình đó rất hòa hợp, giúp đỡ nhau rất nhiều. Chị ấy rất thoải mái để vợ chồng tôi gửi con những lúc đi có việc gấp. Chị hàng xóm dáng người cao ráo, xinh tươi và ăn nói rất có duyên. Nhiều lúc tôi cũng tự thắc mắc, mình là con gái còn thấy mê, huống chi là đàn ông. Vậy mà không hiểu tại sao chị ấy lại chưa có ai. Có lần hỏi thì chị nói là trước cũng đã từng yêu, song bị phản bội nên từ đó không muốn yêu ai nữa.

Không nỡ nhìn chị hàng xóm bị ế, tôi ra sức mối lái cho chị với một số người mà tôi cho rằng tương xứng với chị. Nhưng hết lần này đến lần khác bị chị từ chối, đến nhà chơi cũng bị "đuổi khéo". Có lẽ, chuyện tình cảm trước đây quá sâu đậm nên bị phản bội thành ra không thể yêu ai được nữa.

Cách đây hơn một tháng, tôi bất ngờ nhận được thông tin chị hàng xóm có bầu. Cả xóm ai cũng lo lắng, sợ rằng chồng mình là cha của đứa bé kia. Tôi cũng có chung tâm trạng. Nhưng so với những người đàn ông trong xóm, chồng tôi là người đáng nghi nhất.

Ra sức mối lái cho chị hàng xóm nhưng đều bị 'đuổi khéo', đến khi chị bất ngờ có thai, tôi chết lặng biết được cha đứa bé - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian vừa qua, chồng tôi ở nhà nhiều vì công ty một số dự án đang tạm hoãn. Chồng tôi cũng hay sang nhà chị ấy chơi, giúp đỡ chị ấy một số việc lặt vặt. Cũng trong thời gian này, chồng tôi cũng ít quan tâm tới tôi, chuyện chăn gối cũng ít dần so với trước… Còn chị hàng xóm, cũng ít khi sang nhà tôi chơi, chỉ thỉnh thoảng gọi điện bảo tôi cho con sang chơi với chị ấy cho đỡ buồn.

Bí mật lục điện thoại của chồng, có nhiều cuộc gọi qua lại với chị hàng xóm, dù thời lượng gọi tương đối ngắn. Linh tính mách bảo tôi rằng có chuyện gì đó mờ ám giữa hai người. Tôi đành nói dối rằng đã sang gặp chị hàng xóm, chị ấy đã thú nhận tất cả. Lúc đó, chồng tôi mới cúi đầu nhận lỗi, mong vợ con tha thứ vì đó chỉ là tình cảm nhất thời do thiếu kiềm chế.

Dù chồng tôi và chị hàng xóm chỉ muốn có con để chị ta làm mẹ đơn thân, nhưng tôi cảm thấy tuyệt vọng, đau khổ. Tôi chỉ muốn chạy sang nhà chị ta trách móc cho chị ta bẽ mặt, nhưng nghĩ lại, làm thế chỉ thêm khổ đau mà thôi. Thương con gái còn đang bé bỏng, nhưng tôi không thể chịu nổi cảnh bị phản bội. Tôi phải làm gì bây giờ, có nên ly hôn?

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