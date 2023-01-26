Hạnh phúc chụp tấm ảnh bụng bầu của mình rồi khoe lên mạng xã hội, một bình luận lạ khiến gia đình tôi rơi vào cảnh đổ vỡ

Tâm sự 26/01/2023 22:53

Tôi bàng hoàng, trời đất như sụp đổ dưới chân trước một tấm ảnh trong phần bình luận.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi dùng hết tiền bạc tiết kiệm được, vay thêm bên ngoài để mở công ty riêng. 2 năm đầu, mọi chuyện khó khăn đến mức nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc. Tiền nợ, tiền lãi cứ chồng chất lên đầu. Vì thế mà tôi chưa dám mang thai vì không muốn con mình sinh ra đã khổ sở theo cha mẹ.

Cũng may sau đó, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Chúng tôi mở rộng địa bàn kinh doanh và gặp may mắn. Nhưng thời gian chồng ở nhà ngày càng ít đi. Tuy vậy, tôi vẫn tin tưởng anh tuyệt đối.

Hiện tại, tôi đang mang thai 6 tháng. Từ lúc mang bầu, chồng ở nhà thường xuyên hơn. Chúng tôi có thời gian để gần gũi và hâm nóng hạnh phúc sau mấy năm bôn ba bên ngoài.

Sáng nay, tôi nhờ chồng chụp một tấm ảnh bụng bầu của mình rồi khoe lên facebook với sự hãnh diện và hạnh phúc. Không ngờ chưa tới 10 phút sau, đã có một bình luận đẩy gia đình tôi vào cảnh đổ vỡ.

Hạnh phúc chụp tấm ảnh bụng bầu của mình rồi khoe lên mạng xã hội, một bình luận lạ khiến gia đình tôi rơi vào cảnh đổ vỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Bình luận đó chỉ là một tấm ảnh. Một tấm ảnh gia đình 3 người với đứa bé trai tầm 2 tuổi. Oái oăm ở chỗ, người đàn ông trong tấm ảnh chính là chồng tôi. Còn người vợ lại là một người phụ nữ xa lạ.

Tôi bàng hoàng, trời đất như sụp đổ dưới chân. Tôi hỏi chồng trong nước mắt. Anh thừa nhận mấy năm nay có một gia đình khác ở bên ngoài. Nhưng trong trái tim, anh vẫn chỉ yêu một mình tôi thôi. Anh xin tôi tha thứ, đón đứa bé về sống chung.

Anh còn hứa hẹn sẽ cắt đứt hoàn toàn với người đàn bà kia, chỉ cần tôi cho anh đón con trai về. Tôi khóc nấc lên trong đau đớn. Người phụ nữ kia có lẽ cũng muốn đòi hỏi vị trí chính thất nên mới đưa tấm ảnh kia lên.

Giờ mọi chuyện bung bét hết cả. Mọi người đều biết chồng tôi ngoại tình, có con riêng. Tôi suy sụp, không thiết sống nữa. Có nên tha thứ, có nên đón đứa bé kia về không? Hay ly hôn khi con tôi còn chưa ra đời đây?

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