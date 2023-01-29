Phát hiện chồng với tình cũ chụp ảnh vui vẻ ở công ty, vợ phát điên khi đồng nghiệp gửi đoạn clip chứa bí mật khủng khiếp hơn cả ngoại tình

Tâm sự 29/01/2023 10:11

Cho đến một hôm tôi nhận được video của "điệp viên ngầm" gửi chứa bí mật khủng khiếp hơn cả ngoại tình. Có nằm mơ tôi không nghĩ tới. Thật đáng sợ và ghê tởm với người yêu cũ của chồng.

Vợ chồng tôi gặp nhau khi cả hai đứa đang thất tình, không chỉ cùng cảnh ngộ mà còn hợp nhau từ sở thích đến mục tiêu. Vì thế nên hai đứa quyết định yêu thử ai dè cưới luôn sau 1 năm hẹn hò. Hôn nhân không thể tránh khỏi những lúc cãi vã, giận hờn. Nhưng sau tất cả chồng tôi luôn là người phải xin lỗi. Tôi không bao giờ nhận mình sai, bởi tôi không muốn bị lép vế trước chồng. Phụ nữ phải để đàn ông sợ, tôn trọng thì mới được hạnh phúc và yêu thương.

Cả hai chúng tôi đều làm văn phòng nên không bận lắm. Tôi giao cho chồng việc đưa đón con đi học, còn tôi lo cơm nước, nhà cửa. Chồng tôi thì được cái sạch sẽ, chăm con khéo hơn vợ nên anh đỡ tôi rất nhiều việc nhà. Có chồng đảm kể cũng tốt, anh ngày làm 8 tiếng ở công ty. Hết giờ về nhà lo con cái, phụ vợ nhà cửa thì chẳng sợ anh có thời gian chơi bời, nhậu nhẹt hay tìm hiểu ai khác.

Chồng được mọi người đánh giá là tốt, thuộc tuýp người chồng mẫu mực nhưng tôi vẫn không yên tâm và tin tưởng anh lắm. Đàn ông có vợ vào lâu ngày dễ thèm của lạ, tôi phải thận trọng. Tôi đòi hết mật khẩu các tài khoản mạng xã hội của anh để kiểm tra chồng. Có như vậy chồng mới sợ, tôi mới yên tâm được. Anh thì đẹp trai phong độ, mồm mép tôi sợ nhiều cô gái đổ gục trước anh và chủ động tán tỉnh cũng nên.

Kiểm soát tài khoản mạng xã hội của chồng tôi mới phát hiện ra điều khủng khiếp ở công ty anh. Bức ảnh tập thể đăng trong nhóm công ty anh khiến tôi vừa sốc, vừa bực dọc. Cô Duyên - tình cũ của anh tại sao lại làm chung công ty? Họ còn đứng cạnh nhau chụp ảnh vui vẻ thế kia khiến tôi đứng ngồi không yên.

Với bản tính nóng nảy của mình, tôi đã định hỏi thẳng chồng nhưng lại thôi. Thay vào đó tôi nhắn tin cho Nhi - cô em đồng nghiệp công ty chồng - cô gái này tôi cũng chơi, nói chuyện nhiều rồi. Tôi nhờ Nhi theo dõi chồng và Duyên giúp tôi, bù lại mỗi tháng tôi sẽ tặng cô ấy một chiếc váy mới. Giao dịch thành công, tôi cứ ở nhà chờ đợi tin tức từ "điệp viên ngầm" mà mình đã cài cắm ở đó.

Hằng ngày Nhi cập nhật tình hình cho tôi, cũng không có gì đặc biệt. Họ chỉ như những người đồng nghiệp bình thường cho đến một hôm tôi nhận được video của Nhi gửi chứa bí mật khủng khiếp hơn cả ngoại tình. Có nằm mơ tôi không nghĩ tới. Thật đáng sợ và ghê tởm với Duyên.

Phát hiện chồng với tình cũ chụp ảnh vui vẻ ở công ty, vợ phát điên khi đồng nghiệp gửi đoạn clip chứa bí mật khủng khiếp hơn cả ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi và Duyên đang đứng cãi nhau ở cầu thang bộ. Chồng tôi bức xúc vì món nợ Duyên vay đã lên tới 40 triệu. Đó là tiền quỹ của công ty chồng tôi cầm, và đang bị đòi nên anh rất cần. Cô ấy hứa hẹn đủ kiểu, mỗi lần vay lại tâm sự kể nghèo kể khổ để lấy lòng thương hại của chồng tôi. Anh tin cô ta chỉ vay nóng, thế nhưng Duyên cứ khất lần không trả. Duyên dọa, chồng tôi đòi nhiều cô ấy sẽ để cho tôi biết chuyện này.

Thật nực cười, tôi chưa thấy ai khờ như chồng khi bị tình cũ lợi dụng như thế. Cho gái vay tiền mà lại người yêu cũ nữa thì đòi đến bao giờ khi không có giấy tờ, ai làm chứng? Chồng giấu tôi chuyện này, tôi bực lắm. Không kìm chế được tôi gửi ngay video cho chồng xem, vứt đồ đạc của anh ra ngoài. Anh van xin tôi tha thứ, mong tôi hiểu anh cho Duyên vay chỉ vì thương hại, nhưng tôi tin làm sao được chứ. Nhỡ cô ta lại trả nợ anh bằng những đêm mặn nồng thì sao? Làm sao tôi đòi lại được món nợ 40 triệu kia đây?

Vợ vắng nhà, chồng được chị hàng xóm 'chăm sóc' chu đáo, tận tình, 1 tháng sau vợ chết đứng nghe cách 'trả ơn' của chồng

Vợ vắng nhà, chồng được chị hàng xóm 'chăm sóc' chu đáo, tận tình, 1 tháng sau vợ chết đứng nghe cách 'trả ơn' của chồng

Vợ vắng nhà, chị hàng xóm đã chăm sóc cho anh bằng tình thương của người vợ và Tùng không nỡ phụ lòng tốt của chị nên 'chuyện không mong muốn' đã xảy ra...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tình cũ người yêu cũ

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống