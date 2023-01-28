"Cưới nhau được gần 10 năm, tôi cứ nghĩ sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn nhưng không phải. Trước khi ở bên tôi, chồng đã có một mối tình sâu đậm suốt 5 năm trời. Biết thế nhưng tôi chẳng để ý, quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Ai ngờ quá khứ đó vẫn đủ sức ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân này", cô vợ bắt đầu câu chuyện.

Lần nọ, cô được chồng đưa đến một buổi họp lớp của anh ta. Đến đó rồi, cô mới choáng váng khi phát hiện tình cũ của chồng cũng đến. Điều này đẩy tất cả vào một tình thế lúng túng vô cùng.

Theo đó, hai vợ chồng cô có cuộc sống khá ổn sau khi kết hôn. Hai vợ chồng đã có 2 con. Cô biết về tình cũ của chồng bởi hồi xưa cả 3 học cùng 1 trường, cô tình cũ là hot girl ai ai cũng biết. Sau khi họ chia tay hơn 1 năm, cô và người chồng mới đến với nhau.

Chồng cô lúc đó biến sắc, nói rằng không biết người cũ cũng tới nhưng những gì diễn ra suốt buổi gặp mặt khiến cô vợ thấy đau lòng.

Cô nhớ lại: "Tôi thấy rõ chồng mình lúng túng ra mặt khi phát hiện tình cũ cũng đến. Anh ấy ngẩn ngơ, chẳng ăn uống được gì và thậm chí còn dửng dưng, thi thoảng lén lút nhìn vợ như chột dạ.

Ảnh minh họa: Internet

Người cũ của anh thật sự xinh đẹp, dù không thích nhưng tôi vẫn phải công nhận. Cô ấy đến thu hút đủ sự chú ý. Ai cũng khen cô ấy thanh tao, xinh đẹp như xưa. Xinh đẹp, nhà giàu lại giỏi giang nên cô ấy mặt song song với trời, lúc nào cũng cười nhạt, vênh váo. Người cũ của chồng cũng có ý khiêu khích, thi thoảng lại cố ý hỏi về 'vợ của K' chính là tôi đây. Tôi thật sự thấy khó chịu, bực mình vì kể cả những lúc như thế, chồng tôi vẫn im lặng, không hề lên tiếng nói đỡ hay giải thích gì cho vợ".

Một lúc sau, cô vợ chạy vào nhà vệ sinh. Trong lúc vội vàng cô đã cầm nhầm điện thoại chồng mình mà không hề hay biết. Đang đứng thầm nghĩ thì màn hình điện thoại sáng lên. Cô vợ choáng váng.

Cô nhớ lại: "Nhìn xuống màn hình điện thoại, đó là một cái tên và avatar tôi chẳng thể nào quên được, chính là tình cũ của chồng, đang ngồi bên trong. Có lẽ cô ta thấy tôi chạy vào nhà vệ sinh nên tranh thủ nhắn cho chồng và chẳng may tôi đọc được.

'Có vẻ vợ anh biết chuyện của chúng ta nhỉ, nhìn trộm em mấy lần kiểu đề phòng lắm. Đêm ấy anh rất tuyệt, tối nay gặp nhau đi. Em cũng biết ghen đấy'.

Đọc xong tôi sững người, "đêm rất tuyệt" là đêm nào. Phải chăng chồng tôi lén lút qua lại với tình cũ?".

Vốn là một người mạnh mẽ, cô vợ cố gắng bình tĩnh, xâu chuỗi lại mọi việc. Nụ cười ẩn ý từ ả tình cũ của chồng, sự bối rối của ông chồng và cả những tin nhắn này nữa. Cô nhanh chóng vào điện thoại của chồng, điều mà trước đến nay cô chưa từng làm dù biết mật khẩu.

Kéo lên phía trên, hàng loạt tin nhắn của họ bị lộ ra bên ngoài. Hóa ra họ đã qua lại với nhau 3 tháng nay từ lúc cô tình cũ về nước. Khi kẻ thứ ba hỏi chồng cô sao lấy vợ vội vàng, người chồng còn đáp lại: "Nhìn cô ấy có hình bóng em nên anh chọn bừa".

Đỉnh điểm nhất họ đã cùng nhau thuê phòng ở một khách sạn qua đêm. Có lẽ đó chính là "đêm rất tuyệt" trên đó. Tan nát cõi lòng cùng lời nói của chồng khiến cô vợ không còn tình nghĩa gì nữa. Cô bình tĩnh, chụp toàn bộ tin nhắn đó, gửi vào máy mình rồi quay lại phòng họp lớp nơi mọi người đang ăn uống.

Ảnh minh họa: Internet

Cô vợ kể tiếp: "Tôi bước vào phòng VIP, đứng ngay lên bục có micro luôn khiến ai cũng bất ngờ. Mình nói thẳng: 'Lúc đến họp lớp, em thấy vài người nhìn em với ánh mắt ái ngại. Lúc này có lẽ em hiểu lí do vì sao rồi. Chuyện của chồng em và chị D. người yêu cũ của anh ấy có vẻ nhiều người biết. Mỗi em là đứa ngu chẳng biết gì thôi nhỉ.

Chị D. vừa về nước 3 tháng nhưng cũng kịp lên giường với chồng người ta. Em đây bái phục. Còn anh K. em và anh chấm dứt để hai người vui vẻ đến với nhau. Nếu ai tò mò lí do thì cứ hỏi cặp đôi ấy chuyện xảy ra vào đêm 20/12 ở khách sạn LM'. Nói xong tôi về chỗ xách túi đi thẳng, mặc kệ tất cả ngơ ngác và ông chồng đỏ bừng mặt không nói nên lời".

Được biết sau đó cô giải quyết gọn gàng vụ ly hôn. Tuy nhiên sự việc công khai trước tất cả ai ai cũng biết thì danh tiếng của cặp đôi mèo mả gà đồng mất sạch sẽ.