Giả vờ đi công tác, nửa đêm vợ vừa vào nhà thì thấy chồng đang khóc nức nở, biết lý do cô lao vào tát cho anh một cái trời giáng rồi ly hôn

Cái gật đầu của tôi khiến anh xúc động, hét toáng lên. Từ hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành một cặp. Hơn nửa năm yêu nhau, anh thực sự đã mang đến cho tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Chúng tôi được đôi bên gia đình chấp thuận chuyện kết hôn. Ngày cưới, tôi còn được mẹ chồng trao quà lớn.

Tôi còn nhớ như in ngày được anh tỏ tình. Anh quỳ dưới chân tôi, nước mắt rơm rớm nói rằng cả đời này sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. Khi đó, tôi vừa mới chia tay mối tình đầu chưa lâu nên chưa muốn tiếp nhận một thứ tình cảm nào khác. Thế nhưng sự chân tình của anh khiến tôi nhận ra mình cần một người đàn ông để dựa vào ngay lúc này.

Những tưởng sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng ở bên nhau được 2 năm, tôi mới nhận ra chồng mình có rất nhiều tật xấu. Anh luôn luôn nghe lời mẹ. Việc cỏn con trong gia đình, anh cũng gọi xin ý kiến mẹ.

Từ ngày về làm dâu, tôi chưa từng có tiếng nói gì trong gia đình anh. Có những cuộc họp chỉ anh và bố mẹ nói với nhau còn tôi như người dưng nước lã. Dù tôi có đóng góp ý kiến thì bố mẹ anh cũng chưa từng nghe theo. Hơn cả, anh coi trọng sĩ diện của bản thân hơn tình cảm gia đình. Đi đâu anh cũng khoe mẽ, nói quá để tô vẽ bản thân.

Hôn nhân 3 năm trở nên tẻ nhạt trong khi tôi lại không có con cái. Việc khó có con khiến tôi mệt mỏi chạy chữa nhiều nơi. Mẹ anh gây áp lực suốt thời gian đó khiến cuộc sống của vợ chồng tôi đảo lộn, thường xuyên mâu thuẫn.

Cách đây một năm, tôi bắt đầu thấy anh ăn diện và hay hát hò hơn trước. Anh cũng chăm sóc vợ nhiều hơn, lãng mạn hơn. Những tưởng anh đã thay đổi vì hiểu ra điều gì đó nhưng tôi không ngờ anh lại có bồ.

Bí mật của anh có lẽ vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ biết được cho đến một ngày tôi giả vờ đi công tác. Tôi nói với anh mình phải đi gấp trong 3 ngày và dặn anh ở nhà lo ăn uống, dọn dẹp nhà cửa.

Đêm đó, lúc 2h sáng, đợi anh ngủ say, tôi bất ngờ vào nhà xem anh có điều gì mờ ám. Tự nhiên, tôi nghe tiếng khóc nức nở. Hé cửa phòng ngủ hai vợ chồng, tôi thấy anh đang ôm mặt khóc. Tôi hoảng hốt định đẩy cửa vào hỏi thì nghe được câu nói của anh với một người con gái. Có lẽ vì nghĩ không có ai ở nhà nên anh bật loa ngoài nói chuyện rất thoải mái.

Cô ta nói cảm ơn anh trong thời gian qua đã ở bên cạnh và chăm sóc cô ấy. Vì đã không còn ít tuổi, cô ta muốn tìm một nơi để nương tựa nên quyết định đi lấy chồng. Người đàn ông như chồng tôi dù rất tốt nhưng không phải là người có thể cho cô ta danh phận. Người chồng sắp cưới của cô ấy có thể lo cho cô ấy cuộc sống sung túc, giàu sang.

Nghe đến đây, tôi hiểu ra mọi chuyện. Điều mà tôi nghi ngờ bấy lâu nay đã đúng. Chồng tôi gian dối, ngoại tình với người con gái khác rồi về nhà ngọt ngào với vợ để đánh lạc hướng.

Điều khiến tôi đau khổ, quyết dứt áo ra đi là bởi anh hứa sẽ ly hôn vợ để lấy cô ta. Anh chê bai vợ không sinh được con, hi vọng nhân tình sẽ sinh cho mình một cậu quý tử.

Ảnh minh họa: Internet

Không đủ kiên trì để nghe nốt câu chuyện của hai người họ, tôi lao vào tát cho anh một cái trời giáng. Tiện đồ đạc đã gói sẵn lúc đi công tác, tôi bỏ ra ngoài trong đêm, khóc nức nở.

Cuộc hôn nhân hạnh phúc tôi mong đợi cuối cùng cũng tan thành mây khói. Người chồng mà tôi nghĩ sẽ ở bên nhau trọn đời cuối cùng chỉ là kẻ hèn, một gã lăng nhăng. Tôi quyết định ly hôn, từ bỏ để làm lại từ đầu.

Thà là anh nói tôi không sinh được con và yêu cầu ly hôn còn hơn anh lừa dối để tôi bao năm qua luôn nghĩ mình có được tình yêu.