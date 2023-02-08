Tính chất công việc của chồng thường bận bịu và phải đi công tác liên tục, nhưng hành động bất thường của chồng khiến tôi sinh nghi, tôi như chết lặng khi nhìn thấy đoạn video từ người cháu gửi qua

Tâm sự 08/02/2023 15:55

Xem đoạn video đó, đúng là chồng tôi. Anh ta cứ như gã trai tuổi đôi mươi, quấn quýt, làm những trò lố lăng với ả bồ mặc cho có rất nhiều người xung quanh. Anh ta đã quên mình đang có vợ con. Hay đúng hơn, anh ta đã phản bội vợ con và nói dối về chuyến đi của mình.

Tôi kết hôn được 5 năm. Vào độ tuổi 31, vợ chồng chúng tôi đã những thứ mà nhiều người mơ ước, ngưỡng mộ, đó là một gia đình yên ấm, công việc thu nhập cao, sở hữu xe hơi, căn hộ cao cấp ở quận trung tâm... Chúng tôi đã có một bé trai vừa tròn 3 tuổi. Nhiều lúc tự nghĩ, đúng là cuộc sống như mơ.

Chồng tôi là dân kinh doanh, nên công việc khá bận bịu, cũng hay phải đi xa nhà. Bù lại, anh ấy thường xuyên quan tâm tới vợ con, bù đắp bằng việc đưa tiền cho tôi tiêu pha thoải mái, lúc rảnh là anh đưa hai mẹ con tôi đi chơi, mua sắm, đi ăn…

Trước đây, dù bận mấy thì chồng tôi cũng hay nhắn tin, gọi điện cho vợ con. Nhưng gần đây, tôi nhận ra tình cảm của anh ấy đã nhạt nhòa. Hay vắng nhà, tiền đưa cho vợ ngày ít đi, thêm vào đó là những lần giận dỗi, mắng mỏ vô cớ. Khi bận việc gì đó, con gọi điện mà anh ấy cũng chỉ nói vài câu rồi tắt máy.

Điều tôi ngờ ngợ có gì khác thường cuối cùng cũng thành hiện thực, nghi ngờ anh có người khác. Có vài lần tôi phải khóc lên khóc xuống, giận dỗi đủ kiểu chỉ vì thấy chồng buông lời tán tỉnh với những cô gái trên mạng xã hội, mời mọc các cô gái đi uống cafe, ăn trưa… Thế nhưng, chồng chỉ rút kinh nghiệm được ít ngày rồi vẫn chứng nào tật nấy.

Nhiều người cảnh báo, chồng tôi nhiều tiền, ăn nói dẻo miệng như thế là dễ có bồ lắm. Quả thực, chồng tôi đang ở độ tuổi phong độ, trông vẫn còn rất trẻ và nam tính. Anh ấy rất chịu khó diện đồ hàng hiệu, đắt tiền, đi đâu cũng xịt nước hoa ngoại thơm phức và không ngừng khoe cuộc sống "sang chảnh" của mình lên mạng xã hội.

 

Tính chất công việc của chồng thường bận bịu và phải đi công tác liên tục, nhưng hành động bất thường của chồng khiến tôi sinh nghi, tôi như chết lặng khi nhìn thấy đoạn video từ người cháu gửi qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dịp nghỉ năm nay, mặc cho tôi và con nài nỉ đi du lịch cả nhà, chồng tôi vẫn phũ phàng từ chối và nói lý do đợt này phải đi công tác xa để hợp tác làm ăn. Chồng nói thế, tôi nào dám ý kiến nữa, chỉ buồn thiu vì thấy bạn bè, người thân ai cũng đi chơi, còn mình ôm con quanh quẩn trong nhà.

Tôi như chết lặng khi tối qua, đứa cháu họ của tôi nó gọi điện báo tin động trời làm tôi suýt ngất. Đứa cháu đi chơi với nhóm bạn kể lại chuyện đã nhìn thấy chồng tôi đang tay trong tay, ôm ấp, hôn hít một cô nàng nóng bỏng, trẻ măng tại một điểm du lịch hạng sang. Dù rất bất ngờ, song đứa cháu còn bình tĩnh lấy điện thoại ra quay lại thân mật giữa chồng tôi và ả nhân tình.

Xem đoạn video đó, đúng là chồng tôi. Anh ta cứ như gã trai tuổi đôi mươi, quấn quýt, làm những trò lố lăng với ả bồ mặc cho có rất nhiều người xung quanh. Anh ta đã quên mình đang có vợ con. Hay đúng hơn, anh ta đã phản bội vợ con và nói dối về chuyến đi của mình.

Suốt đêm qua tôi không thể nào ngủ nổi, cảm giác của một người bị phản bội nó đau đớn làm sao. Lúc đó, con đã ngủ rồi, tôi chỉ biết ôm con nằm khóc. Tôi thấy uất hận chồng và ả nhân tình kia, tôi định gọi điện để buông những lời thóa mạ chồng. Nhưng rồi nghĩ lại, làm thế cũng chẳng giải quyết được gì.

Tôi đã nghĩ đến chuyện đợi lão chồng phản bội về nhà và chìa ra tờ đơn ly hôn, vậy là xong. Tôi buồn và đau khổ quá, tôi có nên dứt khoát ly hôn người chồng phản bội đó không?

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