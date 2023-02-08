Vợ bỗng báo điện thoại hôm nay tăng ca, đi vào ngõ uống cà phê tôi đứng như con thiêu thân khi thấy cô vợ mà mình yêu quý đang ôm ấp với người mà tôi tin tưởng hết mực

Tâm sự 08/02/2023 13:51

Thế nhưng mọi việc tưởng vậy mà không phải vậy, vì cách đây 1 tuần Sa nhắn với tôi em có việc đột xuất ở công ty nên phải về muộn. Em cẩn thận dặn tôi chăm sóc bản thân, thức ăn em đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh tôi chỉ hâm nóng…

Huynh là kỹ sư trẻ mới được nhận về làm việc cho công ty tôi. Huynh 28 tuổi kém tôi đến 10 tuổi, nhưng chúng tôi cùng sở thích môn cầu lông, nên khoảng cách giữa nhân viên và giám đốc được xoá nhoà mỗi khi tôi và Huynh gặp nhau trên sân. Khi đã thân thiết sau buổi giao lưu chúng tôi thường chuyện trò vui vẻ với vài cốc bia, ít mồi nhẹ…

Chắc thấy tôi tuổi đã cứng mà vẫn đi về lẻ bóng nên Huynh mạnh dạn giới thiệu cô em con dì ruột đang làm việc cho một công ty có vốn đầu tư ở nước ngoài có trụ sở ở quận bên. Thực lòng mà nói tôi cũng thuộc dạng đẹp trai, cũng trải qua không ít mối tình nhưng chắc trời không cho duyên nên các người đẹp của tôi cứ lần lượt dứt áo lên xe hoa với đối tác khiến tôi dần đâm sợ yêu.

Vậy mà cô em họ tên Sa của Huynh kém tôi đúng một giáp đã làm con tim ngại yêu của tôi tan chảy ngay lần đầu gặp gỡ. Sa duyên dáng, dễ thương đến mềm lòng để sau gần một năm đi lại tìm hiểu với sự giúp sức nhiệt tình của Huynh, sự ủng hộ tuyệt đối từ ba mẹ và họ hàng, đồng nghiệp đôi bên tôi và em sẽ hạnh phúc sánh đôi bằng một đám cưới long trọng, hoành tráng.

Bước qua tuổi 40 biết mình không còn trẻ và Sa cũng đủ chín để làm mẹ, để cho gia tộc của tôi được có người nối dõi, để ba má tôi được lên chức ông bà nội mà yên vui tuổi già. Thế nhưng thuyết phục thế nào Sa cũng không xuôi. Em khẩn khoản xin để vài năm nữa cho em lên được cái chức trưởng phòng marketing của công ty, rồi sẽ hoàn thiện tổ ấm của gia đình.

 

Vợ bỗng báo điện thoại hôm nay tăng ca, đi vào ngõ uống cà phê tôi đứng như con thiêu thân khi thấy cô vợ mà mình yêu quý đang ôm ấp với người mà tôi tin tưởng hết mực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chưa hợp tác, tôi đành bấm bụng chiều em vì không muốn hạnh phúc vừa mới có được lại xáo trộn, rồi thêm phiền lòng ba má đôi bên. Công ty đang làm ăn ngon trớn thì anh trợ lý đã gắn bó với công ty từ đời giám đốc cũ xin chuyển công tác khác khiến không những tôi mà các thành viên trong ban lãnh đạo đều có phần hụt hẫng.

Thay chỗ cho anh trợ lý cũ là Hưng, trai thành phố chính hiệu. Trình độ học thức và hiểu biết sâu rộng về nghề, cộng với tính tình thân thiện, biết trên biết dưới của Hưng khiến tôi thật ưng ý. Để củng cố thêm sự thân tình, nhân sinh nhật lần thứ 28 của Sa tôi mời Hưng đến khách sạn chung vui.

Hưng giữ ý một điều thưa gửi lịch sự với Sa, gọi Sa là sếp bà và xưng em ngọt xớt với vợ tôi mặc dù ngay từ lời giới thiệu Hưng đã biết Sa bằng tuổi mình. Một lòng tin tưởng vợ, lại thêm tình cảm với cậu trợ lý trẻ nên nhiều lần gặp gỡ sau buổi sinh nhật của Sa thấy Sa và cậu trợ lý thân mật, chuyện trò ra vẻ tâm đầu ý hợp tôi cũng không lấy làm khó chịu.

Thế nhưng mọi việc tưởng vậy mà không phải vậy, vì cách đây 1 tuần Sa nhắn với tôi em có việc đột xuất ở công ty nên phải về muộn. Em cẩn thận dặn tôi chăm sóc bản thân, thức ăn em đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh tôi chỉ hâm nóng…

Cơm nước một mình buồn tênh, tôi xách xe chạy ra phố tính tìm đến một quán cà phê nào đó để thư giãn. Nào ngờ cái quán tận trong ngõ nhỏ tôi chọn lại sát với một nhà nghỉ kiểu biệt thự rất sang trọng, kín đáo… Tôi chết lặng, mắt nổ đom đóm, tim đập loạn nhịp bởi nhìn thấy Sa của tôi đang nũng nịu tựa đầu vào vai Hưng, còn Hưng âu yếm ôm eo đỡ Sa vào sâu trong nhà nghỉ…

Tưởng như gặp phải tình yêu của đời mình, tôi quặn thắt nỗi đau khi phát hiện thân phận thật sự của vợ mới cưới

Tưởng như gặp phải tình yêu của đời mình, tôi quặn thắt nỗi đau khi phát hiện thân phận thật sự của vợ mới cưới

Từ tình thân chuyển sang tình yêu không gặp chút trở ngại khi con tim của tôi và em chung nhịp đập. Em kém tôi 9 tuổi, trẻ trung xinh đẹp và rất rành thời trang, son phấn, mỗi lần lái xe ôtô đưa em đến shop mĩ phẩm nơi em làm việc là một lần tôi thấy hãnh diện, tự hào về người yêu của mình.

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